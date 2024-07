Los Premios Empresario del Año enfilan la treintena con una salud portentosa

A punto de cumplir tres décadas de trayectoria, los Premios Empresario Extremeño del Año no solo gozan de una salud envidiable, sino que ya forman parte del adn del tejido económico extremeño. Eso quedó patente ayer en el Castillo de la Arguijuela (Cáceres), donde EL PERIÓDICO EXTREMADURA, cabecera de Grupo Prensa Ibérica, volvió a mostrar músculo empresarial y a consolidar aún más unos galardones que se esperan cada año como auténtico termómetro de la economía regional. Con el patrocinio de Telefónica y Banco Sabadell y la colaboración de Philip Morris, FRV, Nanomate by Phi4Tech y Naturgy, los Premios Empresario Extremeño del Año, en su 29.ª edición, fueron un ejemplo de ritmo y entretenimiento a lo largo de sus más de dos horas de espectáculo en los que la emoción estuvo a flor de piel. Los empresarios, los creadores de riqueza en cualquier comunidad, recibieron el aplauso y el reconocimiento de la sociedad que cristaliza en unos galardones que enfilan la treintena con más vigor que nunca.

Como garantía de éxito en la presentación los maestros de ceremonias fueron los periodistas María Ángeles Duran y Juan Pedro Sánchez Romero. No defraudaron.

Por el escenario, que un año más realizó Mofexsa, desfiló el joven talento de los seis socios de Grupo Incalexa, una auténtica empresa gacela por el rápido crecimiento desde su puesta en marcha en 2017 y que ha inventado una caseta de obra, llamada Qazrix I, que es energéticamente autosuficiente.

Eugenia Benaín, la Directiva del Año, es la directora general de Copreca, uno de los referentes del mundo del ovino y el vacuno cacereño. Sus 350 socios aglutinan 80.000 ovejas y 12.000 vacas, y disfrutan de un suministro propio de gasoil y gasolina en las instalaciones de Trujillo. Eugenia es directora general de Copreca desde 2012, puesto al que accedió desde la dirección financiera por promoción interna. La facturación de Copreca ronda los 17 millones de euros anuales. Copreca está integrada en EA Group (75 millones de facturación y con Eugenia en su comité de dirección) y Bovies (39 millones de facturación, donde es consejera secretaria). La Directiva del Año es también consejera de Extraval, Sociedad de Garantía Recíproca Extremeña de Avales, así como en el Consejo Superior del Cooperativismo de Extremadura.

También hubo momentos para emocionarse con una empresa familiar, Agrocongelados La Cuerva, que desde Jaraíz se ha extendido por todo el territorio nacional el buen hacer de lo Hannemann. En 1995 comenzó en el mercado nacional produciendo, seleccionando, congelando, empaquetando y distribuyendo, en un principio, frutos rojos tales como frambuesas, fresas o moras cultivadas. Con el tiempo su gama alcanza más de 120 referencias de frutas de todo tipo, mezclas de frutas, verduras y setas congeladas.

La Joven Promesa no pudo asistir, pero sí lo hizo su madre, Guadalupe Ordiales, sobrepasada por la emoción cuando cogió la estatuilla. Paula Campón envió un afectuoso saludo a través de un vídeo.

Miguel Córdoba es un empresario de raza que ha sabido ofrecer soluciones tecnológicas a los problemas del agro, comprensibles por los profesionales del campo, que recogió el galardón como CEO de Greendfield Technologies.

La gran ovación de la velada fue para Anastasio Marcos ‘Tío Picho’, quien ha dedicado toda su vida a la difusión de la miel hurdana por el mundo, convirtiéndose en el embajador de la región.

Un clásico como José Luis Díaz Sánchez recibió el aplauso de sus compañeros por la trayectoria de Hierros Díaz, con 75 años de éxito a sus espaldas en un grupo empresarial que vino de Salamanca a expandirse por Extremadura.

También emoción hubo en el rostro de Joaquín Manuel Floriano Gómez, mayordomo de la Real Cofradía de Nuestra Señora de la Montaña, que recogió el Premio Especial de la noche.

La velada transcurrió al ritmo que marcó Swing Ton Ni Song y su cantante esa noche Irene Rodríguez García. Su repertorio se basó en clásicos y temas de pop tamizados por el inconfundible estilo swing como - Creep (Radiohead), All About that Bass (Meghan Trainor), y Stand by Me (Ben E. King).

El reloj de Cuervo y Sobrinos, gentileza de Nevacam, que se sorteó entre los asistentes fue a parar al número 269, cuyo poseedor era la asistente a la gala Olga.

Ayudas a la digitalización

Guillermo Santamaría, consejero de Economía y Empleo, anunció en su intervención la publicación en el portal de transparencia un decreto de ayudas de digitalización del sistema productivo con presupuesto de 3.000.000 €. Las empresas podrán recibir ayudas de hasta el 80% de la inversión y está previsto un máximo 100.000 euros por empresa. Ayudas destinadas a las Pymes del sector industrial.

Podrán invertir en planes estratégicos de Transformación Digital, Inteligencia Artificial (IA) y Machine Learning, Realidad Aumentada (AR), Realidad Virtual (VR), Fabricación Aditiva (Impresión 3D), Robótica colaborativa o industrial, gemelo digital, Blockchain y 5G.

Finalmente, concluyó que «los medios de comunicación sois ejemplo de adaptación en transformación digital como marcan los nuevos tiempos y, lo que es más importante, sois muy necesarios para el desarrollo de la democracia por vuestro papel fundamental en el funcionamiento del Estado de Derecho».

Suelo industrial para Cáceres

El alcalde de Cáceres, se quejó de que en su agenda no era fácil encontrar un hueco, pero que eso era una excelente señal: «la ciudad no para. Hay muchísima gente con ideas que quiere poner en marcha, que busca a las administraciones como apoyo o que simplemente necesita ser escuchada y compartir sus logros. Y ahí me vais a encontrar siempre», afirmó Mateos.

Añadió que desde el consistorio «estamos a pie de calle con las pequeñas empresas, pero también estamos trabajando en ordenar y acondicionar polígonos como Charca Musia y Capellanías. Y que estamos a punto de poder anunciar la disposición de suelo industrial. Espero poder hacerlo en breve», concluyó el primer edil cacereño.

Amor a Extremadura

«Diversidad generacional, tradición y tecnología se dan la mano esta noche en el variado abanico que conforman nuestros ganadores. A todos les unen, sin embargo, virtudes necesarias en este difícil mundo de la empresa: la capacidad de levantarse cuando las cosas se tuercen, el aprender de las dificultades, porque saben que esas son las losas que forman el empedrado del camino hacia el éxito. Pero, sobre todo, a nuestros premiados, les une el amor a su tierra», señaló la directora de El Periódico Extremadura Marisol López del Estal. Recordó que el decano de la prensa de la región sigue creciendo frente al resto de medios en papel, pues así lo atestiguan los datos de la reciente Encuesta General de Medios, que sitúa a El Periódico Extremadura como líderl en audiencia digital, con arreglo a los datos de GFK, la medidora oficial de España.

Una Mujer Empresaria del Año

Blanca Martín, presidenta de la Asamblea de Extremadura, afirmó que los ganadores representan “no solo el talento de nuestra tierra, sino el reflejo de lo que somos”. Repasó las carreras de los galardonados, uno por uno. “Simbólica es la fecha de 1983 en la que se aprobó el Estatuto de Autonomía. Se ha avanzado en muchas áreas, especialmente en la igualdad ”. Finalmente, recordó la carrera de muchas mujeres que han abierto camino en ese ámbito y deseó que en el futuro hubiera una Mujer Empresaria del Año.