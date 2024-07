«Los Premios Empresario son ya una de las citas marcadas del año»

¿Qué papel desempeñan unos galardones como los Premios Empresario Extremeño del Año, que llegan a su 29 edición, en la dinamización del tejido empresarial extremeño?

Estos premios se han convertido ya en una de las citas marcadas del año. Gracias a ellos y a las diferentes categorías que los conforman, se pone el foco sobre el trabajo bien hecho en nuestra región. Os felicito por esta iniciativa consolidada de promoción del tejido empresarial y os animo a seguir trabajando en la misma línea en la generación de referentes para futuros empresarios y también de emprendedores con la categoría de joven promesa.

¿Cuáles considera que son los principales desafíos económicos que enfrenta Extremadura en este momento?

Acercar los perfiles profesionales de los demandantes de empleo a las necesidades de las empresas. Las empresas nos trasladan que no encuentran determinados perfiles para cubrir vacantes. En este sentido, medidas como el plan de talento digital facilitan el cierre de esa desconexión en el mercado laboral. En esta misma línea está la coordinación entre la Consejería de Educación y Economía conectando la Formación Profesional y los Certificados Profesionales con las necesidades formativas que plantean las empresas.

Extremadura está necesitada de la atracción de inversiones del exterior. Desde que existen registros, nuestra región solo ha sido capaz de captar el 0,2% de media, cuando el peso poblacional es mucho mayor. Extremadura padece un déficit de desarrollo industrial, a pesar de las potencialidades que tenemos y que este gobierno quiere promover para la atracción de inversiones. También es necesario una mayor internacionalización que reduzca la dependencia del mercado interno y consolidar el tejido productivo que poseemos, formado en más de un 96% por micropymes.

En este sentido, ya hemos comentado que desde la Junta de Extremadura y nuestra Consejería de Economía, Empleo y Transformación Digital estamos trabajando en cuatro sectores estratégicos el agroindustrial, el turístico, el tecnológico y el energético.

Hay grandes proyectos empresariales sobre la mesa. ¿Qué están haciendo para que se queden en la región?

Los grandes proyectos van avanzando conforme a los pasos que dan sus protagonistas, que son los empresarios. Nuestro papel es acompañarlos, mantener la debida confidencialidad y discreción, que es muy importante para ellos, y facilitarles, en todo lo posible, su labor, pero son ellos los que deben ir comentando los avances. Trabajamos con una treintena de proyectos en diferentes estados de avance, apoyamos a todos por igual, y como hemos dicho en reiteradas ocasiones, somos un Gobierno de últimas piedras, no de primeras, por lo que nunca vamos a generar una expectativa en l@sextremeñ@s que no se vaya a ver cubierta; l@sextremeñ@s estamos cansad@s de esto, y el Gobierno de la presidenta María Guardiola no lo vamos a consentir.

¿Qué estrategias y políticas tiene planeadas para fomentar el crecimiento económico y la creación de empleo en la región?

Trabajamos de forma intensa en el Plan de Autónomos, que se presentará en breve, junto con el Plan Director de Empleo, que redundarán directamente en la mejora de la empleabilidad en Extremadura. Pero nuestra Consejería incluye Economía, Empleo y Transformación Digital porque son tres áreas fundamentales en las que trabajar para mejorar la economía y, por ende, reducir el desempleo. Además, de los planes antes mencionados también están en marcha el Plan de Atracción de Inversiones, la estrategia del comercio minorista y la Estrategia de Transformación Digital y la relativa a la empresa competitiva, sin olvidar, nuestras ayudas para la internacionalización de nuestras empresas.

¿Cómo planea el plan de transformación digital regional integrar la innovación y la tecnología en el desarrollo económico de Extremadura?

La Estrategia de Transformación Digital de la Junta de Extremadura busca construir una región más eficiente, conectada e innovadora, donde la tecnología sea un catalizador para el progreso en todos los aspectos de la vida cotidiana. Desde mejorar la accesibilidad a los servicios públicos hasta fomentar la creación de empleo en sectores digitales, la transformación digital tiene un impacto directo en la calidad de vida de los ciudadanos. Se va a atender a las necesidades tanto internas a la administración como externas, como en el caso de empresas, es decir, va a tener un carácter integrador. La estrategia es una hoja de ruta que tiene como objetivo aprovechar las oportunidades que brinda la tecnología para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, potenciar el crecimiento económico y fortalecer la posición de Extremadura en la era digital. De esta manera, Extremadura busca ser un referente de transformación digital a nivel europeo.

¿Qué medidas específicas se están tomando para apoyar a las pequeñas y medianas empresas de Extremadura?

El Plan de Autónomos para cuatro años, que está dotado con 316 millones de euros, se presentará en breve. Incluidos en este plan ya están publicados algunos decretos y ayudas como el Decreto de Ayudas para el Autoempleo dotado con cincuenta millones y que prioriza a mujeres, jóvenes menores de 30 años o personas de más de 45 años, además de a autónomos que trabajen en municipios de menos de 5.000 habitantes. Este decreto contempla también ayudas adicionales para los autónomos que se comprometan a mantener la actividad 36 meses. Hemos presentado programas de apoyo a empresas/autónomos como las ayudas para paliar los efectos de la inflación, las de modernización, para la realización de inversiones en modernización por parte de autónomos y micropymes de Extremadura y las ayudas para la profesionalización de los negocios. Todas ellas empezarán a funcionar tras ser publicadas en el DOE. Con respecto a Consolidapyme, que se publicó en el mes de enero y el plazo de solicitud cerró el 18 de abril y se han recibido 680 solicitudes (133 más que en la convocatoria anterior, un 24% más). Ya se han enviado unas 200 resoluciones.

¿Qué importancia le da a la sostenibilidad en los planes económicos de la región y qué acciones específicas se están tomando en esta área?

Los proyectos que deseen instalarse y los que ya los están haciendo deben cumplir unos requisitos técnicos, entre ellos medioambientales. Apoyaremos todos los proyectos que cuenten con los trámites legales y medioambientales que marca la normativa vigente, y desde luego la sostenibilidad es esencial para cerrar las cadenas de valor de las empresas en un círculo virtuoso, y para escalar y posicionar los proyectos empresariales extremeños a nivel europeo y mundial.

¿Cómo está trabajando el gobierno regional para fomentar la colaboración con el sector privado y atraer inversiones a Extremadura?

Estamos en constante escucha a las empresas privadas, y queremos que las medidas que surjan de esa escucha se plasmen en el DOE, «de la libreta al DOE» como dice nuestra presidenta María Guardiola. Se trata de que nuestras políticas reflejen fielmente las necesidades de las empresas que son las que generan la riqueza y el empleo. Para captar inversiones, vamos a contar con una estrategia de atracción de inversión Extranjera directa.

El planteamiento hasta ahora seguía un enfoque clásico. Una secuencia identificación-captación-aceleración que, en nuestra opinión, consideramos está ya superada. Y está superada porque presupone que las actividades de las tres fases se conectan en un punto de transición y esto ya no es así; en materia de atracción de inversiones, la captación de proyectos tiene múltiples orígenes, en ocasiones muy directos, y tiene recorridos muy diversos. La secuencia de tres fases planteada olvida los productos de la vigilancia económica e inteligencia competitiva, así como los de lead generation, que cada vez son más determinantes. No se trata únicamente de identificar para luego intentar captar. Es un enfoque incompleto. Lo que es relevante es dotar de músculo a las estructuras encargadas de la atracción de la IED, para que puedan responder de forma inmediata y eficiente a los requerimientos de los proyectos de los inversores, cualesquiera sean su origen. Lo importante y lo que hace aumentar el valor de estas estructuras, sonlas propuestas de localización. El exitoso I foro internacional del vehículo eléctrico, o la llegada de nuevos proyectos industriales ya anunciados, es como queremos hacer las cosas.

¿Qué papel juega la educación y la formación profesional en sus planes para mejorar la economía de Extremadura y cómo piensa abordar estos aspectos?

Juega un papel fundamental y, en este sentido, ya tenemos en marcha en colaboración estrecha entre la Consejería de Educación, que lleva la formación profesional y la Consejería de Economía, Empleo y Transformación Digital, con los certificados profesionales, un plan de formación integral según las necesidades de las empresas. En el caso de los certificados pasamos de 52 a 122. Nunca se han hecho tantas acciones formativas.

Es un programa que surge de escuchar y visitar a las empresas y que atiende sus necesidades formativas, conectando estas necesidades con la cualificación de personas que buscan trabajo.

Se beneficiarán unos 1.830 alumnos de estas ofertas formativas. El presupuesto estimado es de unos 6.000.000€ por parte del SEXPE.

Este ambicioso plan contempla certificados novedosos en especialidades que nos han hecho llegar las empresas, y que hace referencia a familias profesionales como Energía y Agua, Agricultura, Sanidad, Electromecánica, Hostelería y Turismo, Comercio, Electricidad y Soldadura, entre otros.

Este sistema único, posible gracias a que el profesorado de Formación Profesional de Educación esté habilitado para impartir los certificados profesionales, nos permitirá una conexión real entre la educación, la formación y las empresas que redundará en mejorar los datos de empleo y puede ser una herramienta contra el abandono escolar, por las oportunidades reales de inserción laboral que ofrece. Posibilita, por tanto, el retorno de muchas personas al sistema educativo. Además de facilitar el acceso a la formación de todas las personas a lo largo de la vida, ya que puede cursar estos certificados cualquier persona, sin límite de edad, que quiera formarse.

Los centros privados que venían ofertando estos certificados profesionales van a seguir haciéndolo porque este plan lo hemos diseñado con estrategia geográfica, de tal modo, que no se produzcan duplicidades. Es decir, la formación en los centros educativos se hará complementando la que ya ofertan los centros de formación acreditados.

Una de las importantes iniciativas es el proyecto de Lithium Iberia de Cañaveral, que cerraría el ciclo del litio en Extremadura y permitiría el desarrollo de empresas en Cáceres y Badajoz. ¿Cómo contempla el proyecto y en qué situación está?

Hemos mantenido contacto con esta empresa como con todas las que lo necesitan y me consta que mostraron interés en su día por los incentivos regionales de la Dirección General de Empresa, pero de momento no han presentado solicitud en ningún estamento de la Consejería, aunque estamos a su disposición, como al de todas las empresas que estén dispuestas a generar riqueza y empleo en la región.