«Debemos conservar todo el talento joven para que nuestra tierra pueda progresar

¿Cómo recibió la noticia de que habías sido reconocida con el Premio Joven Promesa en los Premios Empresario Extremeño del Año?

Con mucha sorpresa y alegría. Recibí un correo de la Universidad de Extremadura pidiéndome autorización para comunicar mis datos académicos a El Periódico Extremadura y así optar al premio y acabo de enterarme del resultado.

Obtener el mejor expediente en una doble titulación tan exigente como ADE y Derecho no es tarea fácil. ¿Cuál ha sido su secreto o método de estudio?

Realmente, secreto no hay ninguno. Es más bien tener una gran dedicación, esfuerzo y constancia. Las cosas se consiguen a base de trabajo y del apoyo de mis familiares, especialmente de mi madre y abuelos que han estado siempre cuando estaba en momentos complicados.

¿Qué le llevó a elegir esta doble titulación y qué es lo que más te ha enriquecido de ambos campos?

Estudié un bachillerato de Ciencias Biológicas y en un principio me orientaban por tener buenas notas a estudiar Medicina. Sin embargo, siempre me llamó mucho la atención el tema de los números y la economía. Me planteé estudiar solamente Administración y Dirección de Empresas (ADE), pero mis profesores me recomendaron complementarlo con Derecho, pues consideraban que me iba a proporcionar una visión más amplia para optar a opciones laborales tanto en el ámbito privado como si decidía finalmente opositar.

¿Ha contado con algún tipo de apoyo o figura clave —profesorado, familia, amistades— que haya sido determinante en tu trayectoria académica?

Obviamente, mis profesores han sido fundamentales en mi etapa académica, pero yo diría que ha sido mi madre el principal apoyo y referente en toda mi vida, tanto a nivel personal como profesional. Mi madre es economista y mi padre estudió Derecho, así que yo soy de alguna manera el complemento de ambos.

¿Qué obstáculos ha tenido que superar durante la carrera y cómo los afrontaste?

He superado año a año distintas dificultades y asignaturas que se planteaban un poco más difíciles. Muchas veces lo más difícil es el debate interno de pensar que no voy a poder con los retos, pero al final todo es cuestión de constancia y trabajo, así como el apoyo de la gente que te quiere y te animar a seguir esforzándote.

¿Cuál ha sido el momento más gratificante de su paso por la Universidad de Extremadura?

Para mí lo importante no es el destino, sino el trayecto realizado, verme crecer día a día y dar la satisfacción a mis seres queridos de conseguir objetivos y así poder labrarme un buen futuro.

¿Qué mensaje le daría a otros jóvenes extremeños que estén empezando sus estudios universitarios?

Les daría muchísimo ánimo, con constancia todo se consigue. Además les diría que si su carrera está aquí y son extremeños se queden a estudiar en la región. Mi formación ha sido muy completa y me siento muy orgullosa de haber estudiado aquí.

¿Considera que en Extremadura hay tejido productivo suficiente para acoger a los egresados de la UEx?

Es una lástima que chicos y chicas muy inteligentes deciden irse a formar fuera. En Extremadura es necesario conservar todo este talento joven para que nuestra tierra pueda progresar.

¿Es posible compaginar la diversión necesaria para un joven con los buenos resultados académicos?

Sí. Es cierto que en épocas de estudio hay que sacrificar un poco el ocio para dar lo mejor de uno mismo en los exámenes. Con una buena planificación todo es posible.

En un contexto como el actual, ¿cree que el esfuerzo académico sigue siendo reconocido y valorado como merece?

Sí, tanto los profesores a la hora de estudiar como a nivel de becas se conceden muchas para quienes van sacando sus estudios. Al final todos los esfuerzos tienen su recompensa.