Badajoz apuesta por su tejido empresarial

El Periódico Extremadura celebra la 30ª edición de sus Premios Empresario Extremeño del Año con los que, durante tres décadas, ha puesto en valor la labor del tejido empresarial de la ciudad y la región, así como su compromiso con la creación de riqueza y empleo.

Un tejido empresarial que Badajoz vive como ciudad de empresarios, una ciudad que fomenta la cultura emprendedora y que está al lado de quienes invierten su patrimonio en beneficio propio, pero también de la sociedad. Nuestra ciudad goza de una extraordinaria vitalidad como centro empresarial y es referente en emprendimiento joven.

Badajoz es identificada como el motor empresarial de la región, seguimos estando a la cabeza en la creación de empresas en Extremadura y siendo ejemplo de eficiencia, responsabilidad fiscal y entorno favorable para la inversión, como así lo señala el Índice de Libertad Económica publicado en este mes de junio y que nos sitúa en el primer puesto a nivel nacional.

Extremadura partía de una situación de base muy complicada, sin embargo, hace ya unos años afortunadamente se van construyendo esos referentes en diferentes ámbitos, en diferentes sectores, que propician las condiciones para poder emprender desde aquí. Desde las administraciones lo que debemos hacer y, de hecho, estamos haciendo, es proporcionar herramientas públicas a disposición del tejido empresarial.

Creemos firmemente en la colaboración público-privada, como pilar del desarrollo equilibrado. Sin inversión privada, no hay inversión pública sostenible. Por ello, Badajoz es una ciudad que está volcada con los empresarios, que quiere a los empresarios, que intenta mimarlos y que, a pesar de las dificultades y de la dicotomía, en ocasiones complicada entre la empresa y la administración, trabajamos para dar pasos con el objetivo de mejorar las condiciones en las que puedan desarrollar sus negocios. El Ayuntamiento trabaja diariamente para facilitar la vida a los empresarios: reduciendo cargas fiscales, promoviendo incentivos y habilitando suelo industrial entre otras medidas.

La ubicación fronteriza de Badajoz es una ventaja competitiva que facilita el comercio con Portugal. Eventos como las diferentes ferias profesionales de IFEBA evidencian el potencial de la Eurociudad para impulsar emprendimientos transfronterizos y atraer inversión ibérica.

Además, uno de nuestros principales activos es el talento local, que debe convertirse en activo estratégico para que Extremadura deje de ser exportadora de profesionales y se convierta en importadora de oportunidades.

No podemos obviar una realidad y es la falta de infraestructuras o de condiciones para poder competir en determinados sectores. Estas carencias repercuten directamente en quien invierte, genera empleo y fortalece la economía; por ello, desde el Ayuntamiento de Badajoz seguimos reclamando ante las administraciones competentes para exigir inversiones que permitan sacar a Extremadura de esta situación de desventaja.

Sin embargo, tenemos otras importantes oportunidades, otras grandísimas capacidades y contamos con factores diferenciales que nos sitúan en mejor posición a la hora de competir con otros territorios. Extremadura dispone de recursos naturales, energía y suelo industrial suficiente para atraer proyectos de gran envergadura, especialmente en renovables, economía circular y turismo de calidad.

Hemos transformado la necesidad en una virtud, hemos potenciado el talento, el ingenio, la iniciativa, hemos desarrollado un factor diferencial que nos hace únicos y en muchas ocasiones mejores.

No quiero dejar pasar esta oportunidad para poner en valor el impacto social de la actividad empresarial. El motor empresario no solo genera riqueza; mejora la calidad de vida de los ciudadanos. Empleo de calidad, cohesión territorial, dinamización del comercio y de la economía local son algunos de los aspectos que no siempre se valoran. El beneficio de un empresario siempre redunda de un modo u de otro en beneficio del resto.

Debemos dejar de mirar a las empresas no tanto por lo que ganan sino por lo que aportan a la sociedad, y con estos galardones que entrega El Periódico Extremadura logramos que se visibilice su labor y sirva de espejo a todos aquellos que dan un paso adelante para emprender.

El Ayuntamiento de Badajoz seguirá empujando con decisión esta transformación empresarial, a favor de la prosperidad de todos los ciudadanos. Como alcalde, mi mano está tendida, mi puerta abierta y mi agradecimiento a la labor que hacen quienes invierten en su ciudad.

*Ignacio Gragera es alcalde de Badajoz