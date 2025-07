Cáceres necesita más para avanzar juntos

Desde Coepca, la Confederación Empresarial de la Provincia de Cáceres, queremos compartir una visión clara y comprometida con el presente y el futuro de nuestras empresas. Nos encontramos en un momento clave: Cáceres tiene potencial, recursos, talento y capacidad para crecer, pero necesita un mayor respaldo. Las empresas no pedimos privilegios, pedimos condiciones justas que nos permitan competir, generar empleo y dar oportunidades aquí, en nuestra tierra.

Hoy, desde el tejido empresarial cacereño, lanzamos un mensaje que es también una llamada a la acción: necesitamos más inversión, más formación, más infraestructuras. Cáceres no puede ni debe resignarse a estar siempre esperando. Somos una tierra llena de oportunidades, pero necesitamos que se nos escuche y se nos apoye de forma real.

Una de nuestras principales preocupaciones es la posible clausura de la Central Nuclear de Almaraz. Este cierre supondría un golpe duro, no solo para el norte de la provincia, sino para toda Extremadura. Hablamos de una infraestructura estratégica, que genera empleo directo e indirecto, actividad económica y estabilidad. Pedimos una reflexión seria: si se cierra Almaraz, ¿qué alternativa real y efectiva se va a poner en marcha en su lugar? Desde Coepca defendemos que no se puede apagar una fuente de riqueza sin una solución viable que garantice futuro y empleo para la comarca.

Otro de los grandes olvidos históricos es la autovía entre Navalmoral de la Mata y Castelo Branco. Una infraestructura fundamental para conectar Extremadura con Portugal y abrir nuevas vías de desarrollo económico y turístico. Esta autovía no solo favorecería el tránsito de mercancías, sino también el flujo de visitantes y oportunidades. No puede seguir siendo una promesa aplazada. Su terminación debe ser una prioridad inmediata para las administraciones.

Igualmente urgente es la finalización del AVE en la provincia. Este proyecto lleva años generando expectativas sin llegar a consolidarse. La alta velocidad ferroviaria no solo conecta ciudades: impulsa el desarrollo económico, mejora la movilidad y da oportunidades al territorio. Cáceres no puede quedarse atrás una vez más. Es hora de dejar de ser pacientes y empezar a ser prioritarios.

Del mismo modo, la autovía, que una de una vez por todas la provincia de Cáceres con Badajoz, es otra deuda pendiente con esta tierra. No tiene sentido que las dos principales ciudades extremeñas aún no estén conectadas por una vía rápida y segura. Esta infraestructura no solo reforzaría la cohesión regional, sino que facilitaría el transporte de personas, mercancías y oportunidades para todos.

Reivindicamos también la creación de un pabellón de ferias y festejos en Cáceres, una ciudad que merece un espacio moderno y funcional donde acoger eventos, ferias sectoriales, congresos y actividades que dinamicen el comercio, el turismo y la hostelería. No podemos seguir dependiendo de otras provincias o de infraestructuras improvisadas. Cáceres necesita un espacio digno que impulse nuestra actividad económica y cultural.

Otro de los grandes retos es la formación. Es urgente adaptar la oferta formativa a las necesidades reales de nuestras empresas. Formación profesional especializada, formación digital, formación continua para trabajadores... Todo esto es clave para retener talento, evitar la fuga de jóvenes y ofrecer oportunidades de calidad aquí, sin que nadie tenga que irse por falta de opciones. Pedimos una colaboración más estrecha entre instituciones educativas, empresas y administraciones para diseñar juntos una oferta formativa útil, moderna y conectada con la realidad del mercado.

A todo esto se suma la necesidad de una inversión justa y sostenida en la provincia. Cáceres no puede depender solo del empuje de sus empresarios. Necesitamos políticas activas de desarrollo, incentivos a la inversión, mejora de infraestructuras y apoyo decidido al emprendimiento. La digitalización, la conectividad, la movilidad o la sostenibilidad deben dejar de ser eslóganes para convertirse en hechos palpables.

En definitiva, desde Coepca lanzamos este mensaje con firmeza y con esperanza. Somos una tierra con enormes posibilidades. Nuestro empresariado es valiente, trabajador, comprometido con el territorio. Solo pedimos condiciones justas para poder seguir luchando por el empleo, la innovación y el futuro de nuestros pueblos y ciudades. Cáceres lo tiene todo para avanzar. Lo que falta es voluntad política, inversiones reales y una visión que mire más allá del corto plazo.

Creemos en Cáceres. Creemos en sus empresas, en sus trabajadores y en su gente. Por eso, pedimos más. No por capricho, sino por justicia. Porque esta tierra se lo merece.

*Diego Arturo Hernández Pavón