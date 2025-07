De la crisis a la oportunidad: resiliencia y retos de la economía extremeña

La economía regional sufrió un gran impacto en la crisis financiera de 2008, destruyendo empleo y aumentando el déficit público, entre otros motivos, por el efecto de los estabilizadores automáticos que implicaron un mayor gasto público, como por ejemplo en prestaciones por desempleo. Desde entonces, los sucesivos gobiernos regionales han aplicado políticas económicas de estabilidad de las cuentas públicas, que han consistido en una rápida reducción del déficit público, desde el 9,4% en 2011 al superávit de 1,6% en 2024, con el fin de recuperar la confianza en la economía regional y, de esta forma, atraer inversión privada y crear riqueza.

Esta política fiscal restrictiva no generó una contracción del PIB como se esperaba, salvo el período de 2008 a 2013 con crecimiento negativo por la coyuntura general de crisis y en 2020 por la crisis sanitaria del Covid, gracias en parte a la buena marcha de las exportaciones netas y a la reforma laboral puesta en marcha por el gobierno nacional en 2012, por el que se flexibilizó el mercado de trabajo, facilitando la contratación y el despido. El coste social que soportó la región por esta política fiscal restrictiva fue el aumento del paro en los primeros años que siguieron a la crisis, hasta llegar al 34% en 2013, para posteriormente empezar a bajar hasta el 17% actual.

Sin embargo, pese a la buena evolución del comercio exterior, la competitividad de las empresas extremeñas ha ido cayendo desde 2008, no porque fuesen más caros los bienes y servicios en comparación con otras Comunidades Autónomas (la inflación estuvo en línea con la media nacional), sino por un aumento progresivo del 0,5% anual de los costes laborales por trabajador desde el 2008, debido a un aumento del salario bruto por encima del crecimiento de la productividad (la mano de obra costaba cada vez más y producía cada vez menos). Los motivos del aumento del salario se encuentra en la recuperación del empleo desde el 2013, hasta llegar a los 400.000 ocupados en 2025 y, en los últimos años, a la compensación por la pérdida de poder adquisitivo por el aumento de la inflación, debido tanto a causas exógenas (la invasión de Ucrania) como estructurales (la dificultad para encontrar profesionales en los nuevos sectores industriales más tecnológicos y asociados a energías renovables), pasando por factores políticos (las subidas del salario mínimo interprofesional en 2023 y 2025).

Esta pérdida de competitividad ha ralentizado las exportaciones desde junio de 2024, tras un crecimiento prácticamente ininterrumpido desde el Covid, y aunque la aportación del sector exterior al PIB regional seguirá siendo positiva, la desaceleración de la economía se ha notado el año pasado. En el primer trimestre de 2024 el crecimiento del PIB fue del 3,4%, para avanzar a menor ritmo en el segundo y tercer trimestre, y terminar con un crecimiento del 1,8% en el último trimestre de 2024, según Ieex. En 2025, está lleno de incertidumbre con la guerra comercial por la subida de aranceles de EEUU, así como el aumento de las tensiones geopolíticas por la guerra en Ucrania, que se mantiene en el tiempo, y por la posible escalada del conflicto en Oriente Medio por la participación de EEUU, que podría derivar en un aumento de los precios energéticos, como del petróleo, y con perturbaciones en los mercados que podrían acabar en una situación de estanflación, como la vivida en la crisis económica del petróleo de los setenta, y un endurecimiento de la política monetaria del BCE, para controlar la inflación de oferta, que afectaría a la capacidad de inversión de las empresas y a la devolución de préstamos por el aumento del coste financiero. Esta situación de enfriamiento de la economía con un alto grado de incertidumbre del entorno económico, junto con la propuesta de establecer una jornada laboral a 37,5 horas semanales, sin reducción salarial, puede favorecer una pérdida de intensidad en la creación de empleo, que ya estamos observando con el aumento del paro desde el tercer trimestre de 2023 hasta niveles de finales de 2022.

De cara al futuro a corto y medio plazo, la política económica regional debe continuar trabajando en una senda de ajuste fiscal y no abandonar el equilibrio presupuestario de las cuentas públicas regionales, para evitar erosionar la confianza en la economía regional de los agentes económicos, y mantener un margen de maniobra ante posibles shocks y crisis en los próximos años. Como señalaron los economistas Enrique Llopis y Santiago Zapata a finales de los años noventa, «la región participa de la industrialización pero sin industria», es decir, seguimos participando en la economía nacional ofreciendo materia prima, energía, productos agro y mano de obra cualificada, que emigra a otras Comunidades Autónomas con mayor renta per cápita y salarios. Por lo que un shock que afecte al modelo productivo regional, especializado en el sector agroindustrial, incrementaría la pérdida de población y talento, sin que el escaso tejido industrial ni el sector terciario puedan evitarlo, impactando negativamente en los nivel de vida de la población extremeña que quede en la región y aumentando la brecha de renta per cápita (nivel de desarrollo) que actualmente existe entre Extremadura y el resto de España.

Por otro lado, es crucial garantizar un marco regulatorio que atraiga a nuevas empresas (especialmente aquellas que requieran suelo y sean electrointensivas) y, sobre todo, reforzar la formación ejecutiva tanto en grandes empresas como pymes, de tal forma que se capacite al personal y directivos en procesos de desarrollo de I+D. Todo esto, asegurará que estemos preparados para responder a las demandas y necesidades de las empresas, con un perfil más tecnológico y vinculadas a energías renovables y gestión de datos masivos, que se instalen en Extremadura.

Abordar estos aspectos junto con la mejora de las infraestructuras, será clave para reducir la brecha con el resto de Comunidades Autónomas. Extremadura tiene los recursos y la capacidad de transformar los desafíos en oportunidades y construir una Región donde el talento y la riqueza impulse nuestro avance hacia el futuro.

*Ricardo Vivas es experto en Economía.