La fuerza de creer en Extremadura y en nuestra gente

Cuando echo la vista atrás, me resulta difícil no emocionarme al contemplar todo lo que hemos logrado. Recuerdo claramente aquel día de 1997 en el que tuve el inmenso honor de recibir por primera vez el premio al Empresario del Año otorgado por El Periódico de Extremadura. Tenía 41 años y sentí una profunda satisfacción al ver cómo tanto esfuerzo y dedicación se veían recompensados y validados por mi propia tierra. Aquel reconocimiento no solo significó un punto de inflexión en mi vida, sino también una confirmación tangible de que todo el esfuerzo realizado merecía la pena, gracias al compromiso diario de un equipo excepcional que siempre ha creído en nuestra tierra y en su enorme potencial.

Mi camino empezó en Jerez de los Caballeros, mi pueblo, en el corazón de Extremadura. Allí, con apenas catorce años, comencé como aprendiz de joyero. No tenía grandes recursos ni certezas sobre lo que me esperaba, solo un firme propósito de trabajar con constancia y humildad. Desde muy pequeño siempre tuve la visión clara de tener una empresa propia algún día. Esa decisión, sencilla y humilde, fue la semilla de lo que hoy conocemos como CL Grupo Industrial.

Han pasado muchos años desde aquel inicio, pero jamás he olvidado la importancia de mantenerme fiel a mis raíces y a mis valores. En 2020, más de veinte años después del primer reconocimiento, el Periódico de Extremadura volvió a honrarme con el mismo premio. Esta segunda vez tenía un significado muy especial para mí y para toda la región, ya que coincidió con uno de los momentos más relevantes en la historia reciente de nuestro grupo empresarial: la adquisición del grupo Gallardo Balboa.

Esa operación no fue simplemente una transacción comercial; fue una decisión estratégica tomada con el firme compromiso de mantener uno de los grandes holdings empresariales de Extremadura en manos extremeñas. Fue una apuesta arriesgada, pero asumida desde la responsabilidad y la confianza en nuestra capacidad para afrontar grandes retos. Recibí este segundo premio con la misma humildad y emoción que el primero, plenamente consciente de que se reconocía no solo mi trayectoria personal, sino también la dedicación, entrega y talento de todo el equipo humano que forma CL Grupo Industrial.

Estoy convencido de que para ser empresario no hacen falta grandes fortunas ni condiciones excepcionales, solo inquietud, olfato y sentido común. La inquietud por mejorar constantemente, el olfato para identificar oportunidades y el sentido común para tomar decisiones responsables y sostenibles. Para mí, cada problema es en realidad una oportunidad, y mantener una visión positiva de la vida, viendo siempre la botella medio llena, ha sido clave en mi trayectoria. Con estas herramientas, y con constancia, humildad y corazón, he aprendido que es posible construir grandes sueños desde Extremadura.

Hoy, más que nunca, creo firmemente en la importancia de apostar por la reindustrialización y por nuestros trabajadores, no solo en Extremadura, sino en toda España. Es fundamental reducir la dependencia actual que tenemos de los mercados internacionales y fortalecer nuestro propio tejido productivo. Esta visión forma parte del ADN de CL Grupo Industrial, donde consideramos que retar lo establecido y perseguir la mejora continua son condiciones indispensables para el progreso.

CL Grupo Industrial no es simplemente una suma de empresas, cifras y objetivos económicos. Somos mucho más que eso. Somos, ante todo, una gran familia guiada por valores profundos como la cercanía, la tolerancia, el respeto al medio ambiente y, sobre todo, las buenas relaciones interpersonales. Creemos en la fuerza del trabajo en equipo, en la importancia de construir el futuro desde la constancia del presente y las valiosas lecciones aprendidas del pasado.

Cada premio que he recibido, cada reconocimiento otorgado, lo he asumido siempre con la plena consciencia de que detrás de cada logro está el esfuerzo colectivo de todas las personas que conforman nuestro grupo. Los éxitos individuales nunca serían posibles sin la dedicación diaria de nuestro equipo, que trabaja incansablemente para convertir desafíos en oportunidades y sueños en realidades tangibles.

Extremadura ha sido siempre mi inspiración y mi referencia. Desde aquí he contemplado el mundo y he proyectado cada iniciativa empresarial. Aquí, en Jerez de los Caballeros, encontré el propósito de mi vida, la motivación constante y la energía necesaria para afrontar riesgos, crecer y avanzar como empresario y como persona. Nuestra región posee un enorme potencial que, si conseguimos canalizar adecuadamente, estoy seguro de que logrará posicionarse en el lugar destacado que merece.

En esta edición especial por el trigésimo aniversario de El Periódico de Extremadura, aprovecho esta oportunidad para renovar públicamente mi compromiso con nuestra tierra, con sus gentes y con el futuro que juntos vamos a seguir construyendo. También deseo expresar mi profundo agradecimiento a esta institución periodística, que ha sabido valorar y acompañar el crecimiento empresarial y social de nuestra región durante estas tres décadas.

Si algo he aprendido durante estos años, es que nunca estamos solos cuando creemos profundamente en lo que hacemos y confiamos plenamente en las personas que nos acompañan en el camino. Extremadura merece todo nuestro esfuerzo, toda nuestra ambición colectiva y, sobre todo, merece que creamos firmemente en ella. Debemos seguir apostando por lo nuestro con humildad, coraje y determinación.

Estoy convencido de que, trabajando unidos y manteniendo vivo el compromiso con nuestros valores fundamentales, lo mejor todavía está por venir. Sigamos soñando en grande, porque Extremadura y su gente tienen aún mucho que ofrecer al mundo.

*Ricardo Leal Cordobés es Empresario Extremeño del Año (1997 y 2020) y presidente del CL Grupo Industrial