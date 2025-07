La historia frente al lamento

Escribe el recién galardonado Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades, el pensador Byung-Chul Han, que lo contrario a la esperanza es el miedo.

El temor que no tuvieron quienes hace cuatro décadas propiciaron en esta tierra la revolución que nos otorgó la posibilidad de elegir quiénes queríamos ser. Fue el anhelo de lo diferente y la capacidad de imaginar el futuro y construir nuestro presente el motor que impulsó la aprobación de una norma, el Estatuto de Autonomía, con la que poner fin al lamento y alzar, al fin, la mirada para valorar lo que fuimos, lo que somos y, además, seremos.

La pasión de una generación de hombres y mujeres auspició un sistema, el democrático, sobre el que pivota nuestra convivencia como pueblo y hemos alcanzado las mayores cotas de bienestar de la historia reciente.

Historia que también se escribió desde aquí, desde Extremadura. Frente al sollozo, el orgullo de reconocernos en quienes estamparon su firma y dejaron su impronta en una constitución, la de 1812, que sentó las bases del constitucionalismo europeo y, por ende, de la Carta Magna que hoy en España vela por preservar la dignidad de quienes en ella conviven.

Somos las y los herederos de un tiempo en el que también fuimos protagonistas de la construcción de este país. Porque fue aquí donde murió un rey y nació España. Porque fue aquí donde un Emperador echó las raíces de un proyecto común, el europeo, basado en la unión, la solidaridad y la igualdad.

Frente al lamento la memoria, el recuerdo de lo vivido para situarnos en el lugar que por momentos se nos negó en la historia, esa que desde aquí escribimos cada día y cuya preservación es ahora la tarea compartida de otra generación de hombres y mujeres que rendirá también cuentas a quienes nos precedan.

Reaprender a mirar es también observar el pasado para reivindicar con orgullo lo que extremeños y extremeñas hicieron en él, venciendo obstáculos y prejuicios, para que ahora nosotros y nosotras generamos los espacios idóneos que propicien las conquistas de derechos presentes y futuros.

Lo contrario del miedo es la esperanza, la que tuvieron quienes entendieron que el disenso era la herramienta para confrontar lo considerado natural y perpetuaba desigualdades y privilegios. La que huye del positivismo mágico que nos instala en el individualismo, ese que se sirve de la autoayuda y la meritocracia para suplantar a ciudadanos por individuos que creen poder hacerlo todo en solitario.

La esperanza de quienes huyen del adanismo, de quienes se sienten inventores e inventoras de conquistas alcanzadas con el trabajo compartido de quienes creyeron en lo totalmente nuevo y entendieron que la libertad es sinónimo de comunidad lograda y su significado no es completo si no es de todos y de todas.

No hay lamentos donde hay esperanza entendida como motor de transformación y cambio. No hubo sollozos, sino acción, en quienes a lo largo de la historia han formado parte del cambio que ha experimentado esta tierra, Extremadura, pero también nuestro país, España, y el mundo.

El lamento paraliza, la esperanza nos interpela, pues nos urge a seguir los pasos de quienes nos legaron un espacio de convivencia, paz, justicia, igualdad y solidaridad como éste en el habitamos en este rincón privilegiado del planeta.

La resignación nos frena e impide mirar alrededor para comprender que nada es permanente, que la dignidad a la que nos aferramos se les niega a muchos y a muchas cuyas vidas están segadas por el horror, la guerra, la desigualdad y la indiferencia fomentada por el odio que no pocos y pocas se afanan en cultivar.

Quienes viven instalados en el apocalipsis permanente mercadean con el caos ajeno, obviando los logros colectivos y la necesidad de preservar y extender derechos. Avivan el miedo que impide mirar al otro y con ello cercenan la esperanza que nos invita a imaginar el futuro y construirlo desde el presente.

Frente a ello la esperanza que se funde en el nosotros, el fermento de la revolución que emprendieron extremeños y extremeñas que se afanaron por algo distinto y rompieron las ataduras para que podamos hoy decidir y vivir en libertad. Contra el miedo el anhelo de lo diferente que cada ciudadano de esta región resguarda cada jornada para seguir construyendo una comunidad compartida más próspera y en la que todos y todas tengamos cabida.

No hay resignación, no hay sollozos, no hay lamentos. No debe haberlos en una región en la que habitan hombres y mujeres que han escrito y escriben la historia de un éxito compartido: la de un sistema democrático asentado en un país puntero y una comunidad referente al que muchos y muchas miran como ejemplo, aunque nosotros y nosotras a veces no sepamos, o no queramos, verlo.

Aquí, donde sabemos que el disenso frente a lo establecido y naturalizado ha propiciado el progreso, desechamos la dictadura del ‘me gusta’, del ‘like’ revestido de autocomplacencia, y nos apoyamos en el discurso, el diálogo y la escucha como acto político para crear el nosotros, el nosotras, que lo cambió y lo cambia todo.

La historia frente al lamento. Los hechos contra la resignación. La esperanza de un pueblo que se aventuró a ser dueño de sí mismo. La confianza en que conservemos el anhelo de reconocer, de reconocernos, en todo lo que fuimos y seremos capaces de ser.

No tuvimos miedo, no tenemos temor. Alberguemos, como antaño, las ansias de un mundo utópico donde la justicia, la igualdad, la solidaridad y la libertad no sean palabras vacías que de tanto usarlas pierdan su esencia, sino ideales que nos muevan e impulsen a conectarlas con la humanidad y la dignidad que un día, no hace tanto, decidimos salvaguardar para todos y para todas.

* Blanca Martín Delgado es presidenta de la Asamblea de Extremadura.