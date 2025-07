Desde la última crisis acontecida en España en 2008, España y Extremadura han visto incrementado su crecimiento a nivel social y económico gracias a la recuperación de sectores que se habían visto intensamente afectados (como fue sobre todo el de la construcción), así como la aparición de nuevas tecnologías que han permitido la evolución de todos los sectores.

Pero dicha evolución, unida a unas políticas de carácter proteccionista, las cuales en algunos casos son totalmente necesarias y en otros lamentablemente no, han provocado que se haya agravado un problema compartido por otros sectores: la falta de mano de obra. Hoy en día es difícil convencer a nuestros jóvenes para que se incorporen a trabajar al sector de la construcción, y en ocasiones es difícil retener a aquellos que ya forman parte de él, pero que cada vez son más mayores y no cuentan con el imprescindible relevo generacional. La imagen tradicional del trabajador subido a un andamio en los días de más calor del año (fotografía recurrente de los medios de comunicación año tras año) que perciben los más jóvenes, el excesivo proteccionismo que se tiene en algunas ocasiones con pagas y ayudas, así como la facilidad con la que se accede a una más que dudosa baja laboral ante la cual el empresario no tiene en muchas ocasiones más opción que la de aguantarse y callar, han hecho que este problema se agudice.

¿La solución? Existen diversas medidas que se pueden tomar para que este problema, si bien no se resuelva, al menos se minimice. El sector ha de modernizarse. Tiene que ser ágil y activo ante los diferentes y rápidos cambios que se vienen planteando últimamente. Esto conlleva que todas las partes han de ir de la mano y ayudar a que las acciones que se han de adoptar sean lo más efectivas posibles. La Administración ha de flexibilizar, primeramente, su forma de actuar. Si se origina un problema de una enorme magnitud, como fue el incremento de precios de los materiales de la construcción tras la pandemia y con ocasión de la invasión por parte de Rusia de Ucrania, no podemos estar meses pendientes de que se tomen las medidas legislativas necesarias que permitan paliar dicha situación. Si existe un problema de mano de obra (más de 10.000 obreros en Extremadura) y la salida viable que se observa es la contratación de trabajadores extranjeros, habrá que flexibilizar y agilizar las medidas que permitan la formación y contratación de dichas personas por parte de las empresas. Y si una empresa se ahoga económicamente porque contrata con la Administración Pública y ésta tarda meses en pagar, habrá que revisar el sistema pues no parece de recibo que se tenga que estar continuamente luchando con algunas administraciones para cobrar lo que se ha tenido que financiar previamente.

En España, según los últimos datos, hacen falta aproximadamente unas 500.000 viviendas. Y esta necesidad se incrementa año tras año. Es necesario que el precio de la misma se contenga, pues el esfuerzo que tienen que hacer las familias para hacer frente a una inversión de este tipo es más que notable.Urge aumentar la oferta de suelo pues existe un desequilibrio entre oferta y demanda, el cual está provocando una considerable subida de precios. Aspectos adicionales a este problema, como la poca seguridad jurídica desde que una vivienda se promueve hasta la puesta a disposición del propietario, con problemas de ocupación, trámites eternos a la hora de obtener permisos y legalizaciones, o que transcurran años desde que se adquieren los terrenos hasta que se desarrolla el plan urbanístico, son inconvenientes que no nos podemos permitir. Ni unos ni otros.

Es necesaria una gestión eficaz de los recursos económicos por parte de una Administración que ha de ser mucho más ágil adaptándose a los tiempos actuales, porque al resto se nos exige esa agilidad y esa pulcritud de la que, en muchas ocasiones, aquel que exige adolece.

Esto no es óbice para que el empresario no tenga que intervenir, faltaría más. Es responsabilidad nuestra y nuestra obligación hacer el acceso al sector más atractivo para los más jóvenes. Incrementar la calidad de las tareas de los trabajadores, mejorar si cabe su sistema retributivo y hacerles sentir que forman parte de la empresa y del proyecto.

Imagen del empresario

Muchas veces al empresario se le retrata como a una persona que no protege a sus trabadores, carente de un mínimo de empatía para con ellos y cuyo único afán es maximizar su propio beneficio sin importarle nada ni nadie. Es evidente que siempre existe alguno que pueda encajar en este perfil, pero es la excepción. No ocurre esto con la inmensa mayoría: nosotros somos los primeros trabajadores de nuestra propia empresa. Somos los que siempre estamos pendientes de que todo se haga de forma correcta, los que no desconectamos y nos llevamos los problemas a casa y somos quienes le restamos tiempo a nuestras familias pues esas horas las dedicamos a la empresa y al proyecto. Para nosotros el trabajador es parte esencial e imprescindible de nuestra empresa, de nuestro negocio, de nuestro proceso productivo, su mayor activo, y les necesitamos a ellos tanto como ellos a nosotros, pues al fin y al cabo somos los que asumimos el riesgo que conlleva el constituir una empresa.

Esto implica que el trabajador sea una persona honrada e íntegra que quiera desarrollar su trabajo de forma adecuada y en buenas condiciones. Que pueda percibir un salario digno y que se le reconozca de forma adecuada su adaptación y dedicación. Pero implica que también deben cumplir con un requisito: la responsabilidad. La existencia trabajadores que no son responsables implica para la empresa (incluyendo a sus compañeros) un daño que a veces es difícilmente reparable. Antes comentaba la existencia de un proteccionismo excesivo por parte de las administraciones. El joven de hoy en día goza de una comodidad y ausencia de problemas, consecuencia de una sociedad desahogada, pero carente en ocasiones del carácter necesario para hacer frente a sus responsabilidades, pues ya está Papá Estado para venir en muchos casos a resolverte el problema. Y eso tampoco es de recibo.

En definitiva, todas las partes integrantes del sector han de mejorar de forma significativa, cada una en aquello que le pueda corresponder, pues todas y cada una de ellas forman parte de la maquinaria que hace que el sector funcione de forma correcta. Administración, trabajadores y, por su puesto, empresarios, han de ir de la mano de una forma ágil y eficiente, evitando ponerse trabas entre ellos, pues esto no conllevará más que a un empobrecimiento del sector y de las partes que lo integran, afectando al final a aquel que no tiene culpa y que siempre paga el los platos rotos: el ciudadano.

*Carlos Izquierdo es presidente de CNC Extremadura