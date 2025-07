Prevención, formación e industrialización: el instalador como pilar del futuro productivo de Extremadura

Desde Aspremetal, la Asociación de Empresarios del Metal de Extremadura, queremos lanzar una reflexión clara: no habrá desarrollo industrial real sin una base sólida de profesionales cualificados, preparados para ejecutar e instalar con seguridad, rigor técnico y visión de futuro. Y eso solo es posible si situamos la formación, especialmente en prevención de riesgos laborales, como uno de los ejes del modelo.

La figura del instalador: mucho más que un ejecutor

En el imaginario colectivo, el instalador suele verse como la persona que ejecuta la última parte de una obra o montaje. Pero la realidad, sobre todo en el contexto actual, es muy distinta. El instalador es hoy una figura esencial, tanto en la puesta en marcha de infraestructuras industriales como en su mantenimiento y evolución tecnológica. Está presente en el despliegue de energías renovables, en redes eléctricas inteligentes, en climatización eficiente, en procesos automatizados y en toda clase de sistemas que requieren precisión, conocimiento técnico y responsabilidad.

Y su papel no termina en la instalación. El mantenimiento industrial —una disciplina aún no suficientemente reconocida— es clave para garantizar la seguridad, la eficiencia energética y la sostenibilidad de cualquier infraestructura productiva. Sin instaladores bien formados, capacitados y conscientes de su papel preventivo, la industrialización no será más que un concepto vacío.

La formación como eje de seguridad y competitividad

Por eso, desde Aspremetal defendemos que la formación especializada, actualizada y reglada es uno de los pilares más importantes para el futuro del sector. No se trata solo de aprender a usar herramientas o interpretar planos. Se trata, sobre todo, de interiorizar una cultura preventiva, que evite accidentes, mejore la calidad del trabajo y eleve el nivel profesional de todo el colectivo.

Esa formación debe ser impartida por entidades homologadas y acreditadas, que conozcan de primera mano la realidad del sector y que ofrezcan garantías tanto a las empresas como a los trabajadores. En Aspremetal llevamos años asumiendo ese reto, desarrollando programas adaptados a cada perfil profesional y sector específico: desde montadores eléctricos hasta técnicos de climatización, pasando por soldadores, operarios de estructuras metálicas o responsables de mantenimiento.

Nuestra experiencia nos confirma que una plantilla bien formada en prevención es más eficiente, más comprometida y más orgullosa de su trabajo. Y eso tiene un impacto directo en la productividad de las empresas y en la percepción que la sociedad tiene del sector.

La prevención de riesgos: una responsabilidad compartida

Pero la formación, por sí sola, no basta. Para que sea efectiva debe estar acompañada de una corresponsabilidad clara entre empresarios y trabajadores. Los empresarios tenemos la obligación de proporcionar los medios adecuados, realizar evaluaciones de riesgos rigurosas, dotar de equipos de protección y garantizar que el conocimiento preventivo esté plenamente integrado en la operativa diaria. Pero al mismo tiempo, los trabajadores deben asumir su papel: acudir a la formación, aplicar los protocolos, participar activamente en la mejora de la seguridad y comunicar cualquier incidencia.

La prevención de riesgos laborales no puede ser una obligación formal. Debe ser un compromiso ético y profesional de todas las partes. Porque cada accidente que se evita, cada situación de riesgo que se detecta a tiempo, es una victoria para todos: para el trabajador, para la empresa, para el sistema sanitario, para la productividad y para la imagen del sector.

Industria, sí. Pero con personas seguras, formadas y protegidas

En Extremadura hablamos cada vez más de industrialización. Y es lógico: necesitamos sectores que generen empleo estable, que fijen población en el territorio, que aporten valor añadido. Pero si queremos que esa industrialización sea sostenible, duradera y respetuosa, no podemos permitirnos relegar la seguridad y la formación a un segundo plano.

El instalador, el técnico de mantenimiento, el operario de montaje… todos ellos son protagonistas silenciosos de esa transformación. Sin su trabajo, no hay industria que funcione. Y sin formación adecuada —en especial en prevención de riesgos laborales—, no hay seguridad ni continuidad posibles.

Por eso, desde Aspremetal, seguimos apostando con fuerza por una formación homologada, práctica y orientada a las necesidades reales del sector. Y lo hacemos convencidos de que la prevención no es solo una cuestión legal, sino un elemento estratégico para la competitividad de nuestras empresas y para el bienestar de nuestros trabajadores.

Una visión compartida para construir futuro

La industria del futuro no se construye solo con tecnología. Se construye, sobre todo, con personas preparadas, formadas y conscientes. Y ahí, el sector del metal tiene una responsabilidad ineludible. Como asociación empresarial, nos comprometemos a seguir impulsando acciones formativas, divulgativas y de asesoramiento en prevención. Pero también apelamos al conjunto del ecosistema: a las administraciones, a los centros educativos, a las empresas y a los propios trabajadores. Todos somos parte de esta cadena. La formación en prevención de riesgos laborales, especialmente en manos de entidades homologadas y con experiencia en el terreno, debe ser una prioridad estratégica si queremos avanzar hacia una región más moderna, más segura y más industrializada.

En Aspremetal creemos en ese camino. Y trabajamos cada día para que Extremadura tenga no solo más industria, sino mejor industria: con personas más protegidas, empresas más sólidas y un sector del metal que siga siendo sinónimo de futuro.

*Francisco Pantín es presidente de Aspremetal