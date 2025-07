«La clave para seguir creciendo ha sido la adaptabilidad y cercanía»

Francisco Piñero Lemus fue reconocido como Empresario Extremeño del Año en 2012 por poner en marcha la cadena Euro Electrodomésticos Extremadura, Electrocash, que cuenta con 50 tiendas repartidas por toda la región, más otras dos en la provincia de Huelva (en Lepe y en Isla Cristina). Todo comenzó en 1997 en el polígono Las Capellanías de Cáceres con la creación de su primer almacén para dar el salto al año siguiente a Zafra y a la inauguración de su primera tienda de venta al por menor. Su valor añadido es que es una empresa 100% extremeña comprometida con sus clientes y con el comercio de proximidad gracias a la red de tiendas y a su equipo humano. En 2014 también fue reconocido con el premio Empresario del Año de Badajoz.

¿Cómo recuerda el acto en el que recibió el Premio Empresario del Año en 2012? ¿Cómo lo vivió? ¿Se lo esperaba?

Recuerdo ese momento con una enorme emoción y gratitud. Fue un reconocimiento que viví con humildad, pero también con mucho orgullo, ya que simbolizaba el esfuerzo de muchos años, no solo mío, sino también del gran equipo humano que me ha acompañado en este camino. No me lo esperaba, y precisamente por eso que fue tan especial. En el mundo empresarial, pocas veces se para uno a mirar atrás, y ese premio fue una oportunidad para hacerlo, para reconocer todo lo que habíamos logrado hasta entonces.

Camino ya de cumplir los 30 años de trayectoria, si echa la vista atrás, ¿Cómo recuerda sus comienzos en Las Capellanías ?

Comenzamos con muchísima ilusión y con unos recursos muy limitados. Éramos conscientes de que había una necesidad en Extremadura: un comercio de electrodomésticos accesible, cercano y que combinara calidad con buen precio. En Las Capellanías dimos los primeros pasos, con mucho trabajo, esfuerzo y una gran vocación de servicio al cliente. Ver cómo hemos crecido desde aquel pequeño establecimiento hasta convertirnos en una referencia regional ha sido un viaje apasionante. La clave ha sido adaptarnos sin perder nunca nuestra esencia.

¿Cuál ha sido la clave para mantenerse a flote y seguir creciendo?

Adaptabilidad y cercanía. En 30 años, los mercados cambian, los hábitos de consumo evolucionan y la competencia se multiplica. Nosotros hemos apostado por mantenernos siempre atentos al cliente, a sus necesidades reales, ofreciendo un trato personalizado, un servicio postventa impecable y, por supuesto, apostando por precios competitivos. Además, nunca hemos tenido miedo a reinventarnos: nuevas líneas de producto, nuevos canales, nuevas formas de llegar a nuestro público. El compromiso diario con la mejora continua es lo que nos ha hecho seguir avanzando.

Operan en un sector que está cambiando y aplicando tecnologías casi a diario ¿Cómo hacen para estar al día de las últimas tecnologías y tendencias en electrodomésticos?

Estamos en contacto constante con los principales fabricantes y distribuidores a nivel nacional e internacional. Participamos en ferias del sector, seguimos de cerca los lanzamientos de nuevas tecnologías y apostamos por incorporar productos que realmente aporten valor al consumidor. Además, escuchamos mucho al cliente. Sabemos que hoy los electrodomésticos ya no son solo funcionales: son eficientes, inteligentes y están conectados, y nosotros trabajamos para que esa evolución llegue a cada hogar extremeño.

¿Cómo forman a sus empleados para que estén actualizados siempre en relación a todos los avances sobre nuevos artículos y nuevas tecnologías?

La formación continua es una prioridad en Electrocash. Realizamos formaciones internas de forma periódica, contamos con el apoyo de las propias marcas que nos brindan sesiones especializadas, y también facilitamos el acceso a recursos online y presenciales. Queremos que nuestros empleados no solo vendan un producto, sino que puedan asesorar con conocimiento, explicando ventajas, comparativas y funcionamiento. Un cliente bien informado es un cliente satisfecho.

¿Han cambiado los hábitos y/o preferencias de los consumidores extremeños en cuanto al equipamiento de electrodomésticos del hogar?

Sí, sin duda. Hoy los consumidores buscan mucho más que un electrodoméstico que funcione. Quieren eficiencia energética, diseño, conectividad y, sobre todo, durabilidad. También ha crecido la conciencia ecológica, y vemos cada vez más interés por productos sostenibles y de bajo consumo. Además, el canal online ha adquirido protagonismo, aunque en nuestro caso se combina con una fuerte demanda de atención presencial, algo que sigue siendo muy valorado.

¿Qué es lo que más valora el consumidor extremeño al adquirir un electrodoméstico?

Valora la confianza. Sabe que en Electrocash encuentra un asesoramiento honesto, una atención cercana y un respaldo postventa que no siempre se encuentra en otras opciones. Además, busca una buena relación calidad-precio, y siente que puede comparar, decidir con tranquilidad y tener garantía de que, si algo no va bien, estaremos ahí para resolverlo. Esa cercanía es parte de nuestra identidad.

¿Cómo ve a medio plazo el futuro de Electrocash? ¿O cómo le gustaría ver a la empresa?

Veo un futuro lleno de oportunidades. Nuestro objetivo es seguir creciendo de forma sostenible, reforzando nuestra presencia en Extremadura y quizás explorando nuevas vías de expansión, tanto físicas como digitales. Pero, sobre todo, me gustaría que Electrocash siga siendo una empresa que genere empleo estable, que evolucione con la sociedad y que mantenga intacto su compromiso con el cliente. Porque más allá del negocio, está el propósito: ser útiles, ser cercanos y seguir formando parte de la vida cotidiana de miles de hogares extremeños.