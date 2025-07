«Neofacial ha sido pionera en la cirugía asistida por ordenador»

El extenso currículum del doctor José Carlos Moreno, director del Instituto Neofacial, refleja su pasión y dedicación a sus pacientes. Después de desarrollar varias estancias médicas en EEUU en Nueva York y Los Ángeles fue especialista del Servicio de Cirugía Oral y Maxilofacial del Hospital Infanta Cristina de Badajoz. Tiene un máster en Dirección Médica y Gestión Clínica en el Instituto de Salud Carlos III y ha sido director de sucesivas ediciones del Curso de Implantología Guiada Mínimamente Invasiva Asociada a Prótesis Inmediata y del Curso Teórico-Práctico de Cirugía Guiada, en Badajoz. También es autor de numerosas publicaciones, conferencias y comunicaciones y autor del libro ‘Planificación 3D y Cirugía Guiada en Implantología Oral’. Además de muchos otros méritos es miembro de las sociedades españolas de Cirugía Oral y Maxilofacial, Cirugía Plástica Facial, Prótesis Estomatológica y Estética y de la Sociedad Europea de Osteointegración.

¿Cómo recuerda el acto de recibimiento del Premio Empresario del Año en 2016?

Fue un momento muy especial en mi carrera. Habían pasado 10 años desde el inicio del cambio en una trayectoria que empezó como cirujano maxilofacial de hospital público, que compatibilizaba con la consulta privada desde 1998, hasta dar el paso de pedir excedencia y montar una clínica de cirugía mayor ambulatoria en 2006, Instituto Neofacial, que creció hasta contar con más de 30 trabajadores y 700 metros cuadrados en 2016. Fue un momento de reconocimiento que tuvo mucha repercusión en nuestro entorno y entre nuestros pacientes. Recuerdo que reivindiqué en ese momento, ante la más alta representación de autoridades y empresarios de Extremadura, que yo me sentía ante todo cirujano, para dejar claro que independientemente de mi actividad gestora, como empresario y director de clínica, yo seguía dedicándome fundamentalmente a la actividad asistencial. También recuerdo que no pude celebrarlo con tranquilidad porque esa noche tenía que viajar a Valencia, para dar una conferencia en un congreso al día siguiente por la mañana.

¿En qué momento se encuentra el instituto Neofacial? Cuando mira atrás, con una trayectoria de más de dos décadas, ¿Cómo ve la evolución de la clínica?

Si nos ubicáramos en una matriz DAFO yo diría que estamos claramente en un momento de fortalezas y de oportunidades. Mirando hacia atrás, desde esa consulta privada unipersonal, veo el enorme crecimiento que hemos tenido. Hemos crecido formando un equipo de especialistas que atiende todo lo relacionado con la boca y la cara con un enfoque multidisciplinar y una forma de trabajar centrada en la solución de las necesidades que trae a cada paciente a nosotros, con un claro compromiso de resultados y de dedicación. La consulta inicial de cirugía maxilofacial y estética facial ha evolucionado a un centro multi-especialidad que cuenta además con odontología y todas sus especialidades (Prótesis, Estética dental, Ortodoncia, Periodoncia y Odontopediatría), Medicina Estética, Dermatología, Cirugía Ortopédica y Anestesiología. En este tiempo nos hemos convertido en auténticos especialistas en solucionar problemas y, de hecho, muchos pacientes vienen a nosotros precisamente para eso, para que solucionemos su problema. Somos conscientes de que tenemos que seguir evolucionando, a medida que la ciencia y la tecnología progresen, y apostamos por la incorporación progresiva de profesionales jóvenes que serán los que sigan liderando y manteniendo nuestras clínicas en los niveles de calidad que hemos alcanzado.

Dos profesionales realizan un tratamiento estético dental en una paciente. / Santiago Garcia Villegas

¿Cuántas personas conforman el equipo de Neofacial y cómo es el organigrama de trabajo ?

Neofacial está organizado siguiendo el concepto ‘una clínica – dos sedes’. Funciona como una única clínica con una dirección y equipo de gestión único, historia clínica informatizada única, servidor de imágenes radiográficas único, protocolos únicos y sesiones clínicas y de organización conjuntas. De esta forma el paciente puede ser atendido indistintamente donde prefiera en Cáceres o en Badajoz a lo largo de un proceso asistencial único. Del equipo humano de Neofacial, formado por 40 personas, unos trabajan exclusivamente en una de las dos clínicas y otros se desplazan a las dos ciudades. El paciente puede acudir a una u otra en cada cita por preferencias personales, criterio de cercanía o según lo requiera el tratamiento concreto que necesite y que vaya a realizarse.

¿En cuánto a proyectos a corto y/o medio plazo, en qué están trabajando en la actualidad?

Neofacial ha sido pionera en cirugía asistida por ordenador y sus aplicaciones en cirugía mínimamente invasiva y carga inmediata. Hemos terminado un proyecto de investigación financiado con fondos europeos, en colaboración con el CCMIJU (Centro de Cirugía de Mínima Invasión Jesús Usón), sobre cirugía asistida con gafas de realidad aumentada. Actualmente estamos realizando otro proyecto de investigación relacionado con esta área, que una vez terminado formará parte de la tesis doctoral de uno de nuestros especialistas. Aparte de la actividad asistencial e investigadora, en el futuro seguiremos colaborando con la Universidad de Extremadura en la realización de un título propio de Experto Universitario en Implantología y en la docencia individualizada con nuestro programa de estancias clínicas personalizadas. En este tiempo más de 500 profesionales han pasado por Neofacial para completar su formación. Estamos orgullosos de haber colaborado en la mejora de la atención médica que realizan otros profesionales. Por supuesto, para mantener este nivel en nuestra triple actividad: asistencial, docente e investigadora, necesitamos seguir formándonos e incorporando las recientes innovaciones que nos va ofreciendo los avances en ciencia y la tecnología.

Intervención de cirugía estética en uno de los quirófanos del Instituto Neofacial. / Santiago Garcia Villegas

¿Qué repercusión tienen en los pacientes los nuevos avances que se están aplicando a las tecnologías médicas, desde realidad virtual hasta inteligencia artificial?

Los nuevos avances en realidad aumentada e inteligencia artificial nos aportan precisión, rapidez y protocolización. Son una ayuda en la fase diagnóstica, en la planificación, en la comunicación entre profesionales, con el paciente, en el tratamiento y en el seguimiento. Junto a ello, la robótica hará posible intervenciones a través de abordajes cada vez más pequeños, mejorando la precisión del cirujano. Todos estos avances harán nuestro trabajo más cómodo y la recuperación del paciente más rápida, pero no nos sustituirán. Siempre será necesaria la participación del especialista en cada parte del proceso.

En odontología y cirugía maxilofacial además de priorizar la salud bucodental del paciente, la estética juega un papel destacado ¿Qué orientación recibe un paciente que necesite asistencia multidisciplinar?

La primera fase es el diagnóstico de los problemas del paciente con especial atención a los deseos subjetivos de mejora de aspectos concretos. En la cara cualquier proceso afecta a la vez a la función y a la estética. Cualquier cosa que hagamos puede mejorar la estética o, al menos, no debe perjudicarla. Por eso es muy importante informar detalladamente al paciente, escuchar sus requerimientos y mantener siempre unas expectativas realistas. Una vez establecida la ‘lista de problemas’ y su tratamiento se diseña un plan de tratamiento en equipo y organizado en el tiempo, donde cada especialista interviene según se haya planificado. Durante todo el proceso todo el equipo se comunica analizando el transcurso del tratamiento para llegar al objetivo de resultados propuesto inicialmente.

Recepción del Instituto Neofacial en Badajoz. / Santiago Garcia Villegas

La medicina estética es ya accesible para todo tipo de pacientes ¿Han notado si ha cambiado en estas dos décadas el tipo de paciente que se acerca a Neofacial buscando una solución a sus problemas?

Desde hace años vamos viendo cada vez a pacientes más informados y, a medida que las redes sociales se han ido extendiendo, existe más información sobre tratamientos posibles, expectativas de resultados y patrones estéticos. Por otra parte, vemos cada vez pacientes más jóvenes que tienen claro los aspectos en los que quieren mejorar.

¿Cómo es el trato que ofrecen al paciente cuando llega a Neofacial con dudas o con miedos ante un problema estético?

Cuantas más dudas existen más información debe darse. El deseo de mejora estética debe estar claro y si no lo está es mejor planteárselo despacio porque, si no se sabe claramente lo que se quiere, es posible que el resultado conseguido no guste. En Instituto Neofacial siempre intentamos detectar si el deseo de mejora estética enmascara un deseo de mejora de otros aspectos vitales, que logicamente no van a cambiar con una intervención.