«Mis principios me han llevado a dónde estoy ahora»

Un hombre hecho así mismo que lleva al frente de la empresa líder del sector logístico de Extremadura más de 40 años con casi 600 empleados, más de 82 millones de euros de facturación y más de 900 vehículos. Su empresa, Grupo Logístico Noriega, se encuentra en la vanguardia del sector y ofrece un servicio de transporte de mercancías con soluciones integrales. José Noriega trabaja para que el grupo siga creciendo y en la próxima década pueda tener el doble o el triple de flota y de trabajadores.

¿Cómo vivió la entrega del Premio Empresario del Año en 2022?

Fue un momento muy emocionante para mí, por la trayectoria que llevamos y la dedicatoria a la gran empresa que tenemos. Fue un orgullo muy grande y un valor para nosotros, sobre todo para mí personalmente.

¿Qué le supuso en aquel momento, en ese escenario con tanta gente de renombre de la región?

Te da más fuerza para seguir con tu negocio porque sabes que hay gente detrás que te valora y eso es muy importante. Valoran el esfuerzo que hace uno hoy en día para tener una plantilla de 600 trabajadores en Extremadura y lo que puede llegar a hacer un gran empresario empezando desde cero. Sabemos que Extremadura siempre ha estado a la parte de atrás de todo, pero para mí se ha reconocido que hemos llevado a la región a todos los países del Este y de Europa Central.

Cuando echa la vista atrás, de sus comienzos en los años 80, y ve a dónde ha llegado ¿Con qué palabra se queda de este trayecto?

Elijo la palabra principios, que creo que hoy faltan. Para mí lo que me ha llevado a donde estoy han sido mis principios, el estar ahí en una lucha constante, el ser una persona estable todos los días de la semana. Eso es lo que me ha llevado a mí a tener la empresa que tengo y a ganar el premio que gané. Los principios hoy en día se están perdiendo y creo que el llevar a cabo los principios hace que todos sean más productivos. No digo que haya que ser esclavo, pero el otro día leí un autor que decía que la gente cree que la competencia es un problema y él afirmaba que su competencia era él mismo. Nosotros ahora mismo no tenemos competencia, no tengo competidor. ¿Y quién es mi peor competidor? Yo mismo porque quiero más. No hablo de tener más dinero, quiero tener más de lo que quería crear cuando era pequeño, lo que me ha gustado desde niño y que es el mundo del transporte y los camiones.

Ha demostrado su fortaleza ante las adversidades y en la pandemia su flota de camiones siguió llevando alimentos ¿Es una cuestión de valores ante la vida?

Aquello fue un gesto de fuerza, de poder en mi sector y de darle un buen servicio a nuestros clientes cuando de verdad hacía falta para todo el mundo. Era una pandemia mundial y nosotros estábamos aquí en España, pero un poco de España, un poco de Francia, un poco de Alemania, un poco de Estados Unidos...Al final con esas ayudas estás ayudando al mundo entero.

¿Cómo le transmite esos valores a sus trabajadores?

Yo a mis trabajadores les inculco los principios. No quiero que seas como yo, pero tienes que llevar casi el camino que yo llevo. Aquí se trabaja así y las cosas se hacen así. Hay que llevar una pauta en el trabajo que es la que yo creé, en la que sigo creyendo y con la que funciona la empresa. Cuando nos salgamos de ahí, ya nos hemos desviado, pero no hacia arriba en línea ascendente como en la bolsa, si no en línea descendente. Porque lo he visto en empresas del sector del transporte que han sido tan grandes como nosotras y han olvidado los principios. Han puesto sus valores y sus principios en grupos inversores y la empresa ya no es la misma que era.

¿Cómo se adaptan a los nuevos tiempos para apostar por una flota de camiones sostenible reduciendo las emisiones de CO2?

Hemos apostado mucho por la sostenibilidad. Nosotros empezamos con los camiones de gas y llegamos a tener una flota de 100 camiones. Luego saltamos al camión eléctrico, tenemos dos en prueba. Porque en el vehículo eléctrico todavía queda mucha trayectoria para que llegue a ser 100% sostenible y 100% tenga la autonomía que tiene un camión de combustible fósil y estemos preparados para que cada 50 o 100 kilómetros haya electrolineras y que en cualquier momento puedas poner el vehículo a cargar y sea rápido. No va a ser tan rápido como llegar y llenar el depósito de combustible fósil, pero puede ser más rápido de lo que es hoy.

¿Cómo ve la situación actual de Extremadura en relación a nuevas industrias o nuevos proyectos que puedan necesitar de sus servicios?

Estoy viendo a una Extremadura diferente que está apostando por las inversiones. De llenar los suelos logísticos que hay de fábricas o de almacenes. Se están haciendo cosas muy buenas como son los puertos secos de tren que hay hoy en día en Badajoz o la Plataforma Logística de Mérida. Es una Extremadura diferente que ya se conoce en todo el mundo y está viniendo gente a invertir. Incluso desde China con la que van a hacer ahora aquí en Mérida de cátodos de litio.

¿Cómo es la vertiente de compromiso social que tienen en la empresa?

Para nosotros la vertiente de compromiso social y una de las partes fundamentales hoy en día, son las mujeres. Queremos que las mujeres sean parte fundamental de nuestra empresa, que ya lo son, porque hay un gran número en la oficina en puestos de dirección y en contabilidad. En el tema del transporte de camiones tenemos ya sobre 15 mujeres transportistas choferes y queremos que haya más. Ahora hemos incorporado a nuestra flota de cada marca el color rosa, dándole visualización y rotulación a los camiones, en lugar del color verde, porque esos camiones los conducen mujeres.