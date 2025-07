«Mis pizzas nacieron para demostrar que comer sano no es aburrido»

¿Cómo ha recibido el Premio Iniciativa Empresarial? ¿Cómo vivió la gala y el reconocimiento?

Para mí fue una sorpresa y además un chute de motivación increíble. Hay veces que también tienes momentos de bajón porque es mucha carga para mí. Estoy muy agradecida a El Periódico Extremadura y al jurado que me ha dado este reconocimiento. Mis padres lo vivieron como locos, muy emocionados, vinieron a los premios y dos de mis hermanos también. A día de hoy sigo recibiendo mensajes de enhorabuena y felicitaciones que me dan una energía muy positiva.

¿Cómo se le ocurrió la idea de crear una línea de pizzas con base de verduras?

La idea me surgió en la consulta de nutrición en la que llevo ya 10 años. Viendo que muchas personas no comían suficientes verduras o no sabían cómo integrarlas en el día a día. Quise crear un producto que rompiera el mito de que comer sano es aburrido y así nacieron las pizzas Belpa con base de verduras, sin harinas, nutritivas y ricas. Son para cualquier persona, adultos o niños, para que puedan disfrutar de comer algo sano y rico a la vez y de una manera rápida de cocinar.

¿Cómo fue el emprendimiento hasta que encontró la fórmula perfecta para comercializar?

En un principio yo empecé a hacer las pizzas y a venderlas en un negocio familiar que tenemos, una tienda de comida para llevar en Badajoz. También las ofrecía a mis pacientes y al principio me costó compaginarlo con mi trabajo en la consulta porque yo cocinaba las propias pizzas. Además el tema del etiquetado, la información nutricional, comprar las verduras, hacer la masa... Hice muchas pruebas y muchas catas con mi familia y ahí tengo que agradecer todo el apoyo y toda la ayuda que me han dado mis padres, mis hermanos y mis amigos. Somos siete hermanos y hemos hecho catas muy numerosas en mi casa. Ellos han sido mis conejillos de India y me han ayudado mucho a llegar al punto donde estoy. Ahora mismo somos tres personas en cocina que me están ayudando a producir más y las estoy introduciendo en bares, restaurantes y tiendas. A raíz del premio, te conoce más gente y quiero darle un pequeño cambio a la marca. Voy a invertir y me voy a comprar maquinaria nueva para llegar a diferentes puntos en Extremadura para seguir vendiendo más.

¿Qué ingredientes y variedades tienen las pizzas Belpa?

Son tres bases diferentes,de coliflor, calabacín y brócoli. Luego para los toppings que se añaden por encima hay nueve variedades. Unas llevan queso de cabra, otras llevan jamón york sin aditivos y con un 92% de carne, o pollo con verduras. Ahora he sacado una nueva pizza que es rica en proteínas y que también lleva un poquito de bacon para aportarle más sabor. Compramos las verduras aquí en Extremadura y estoy buscando más proveedores extremeños para que sean verduras de calidad y de cercanía.

Como nutricionista ¿Cómo cree que nos alimentamos los extremeños en términos generales?

Creo que seguimos teniendo hábitos tradicionales que son muy buenos como comer legumbres o cocinar con aceite de oliva virgen extra. Aunque también muchas veces abusamos de algunos productos ultracrocesados y comemos carnes en exceso. A veces falta la presencia de frutas, verduras y pescados y nos cuesta mantener una alimentación equilibrada por el ritmo de vida que tenemos actualmente.

¿Qué cree que ahora mismo falta en la educación alimentaria que reciben los niños y adolescentes?

Falta una educación más práctica y coherente. En la teoría se habla de nutrición saludable, pero en muchos comedores escolares falta muchísima información y no se aplican los principios nutricionales para que un menú sea equilibrado. La presión que tenemos con el marketing, las redes sociales o la disponibilidad de snacks poco saludables no lo ponen fácil. Deberíamos enseñar una cocina más saludable en los centros escolares y para ello doy muchas charlas en colegios. Hay una falta de información total en el consumidor. Muchas veces tenemos mucha información, pero también mucha desinformación. La industria alimentaria sabe muy bien cómo hacernos elegir mal, porque vemos la etiqueta que parece como muy fit o muy saludable y luego le das la vuelta y lees la letra pequeña y no lo es. Son productos que a lo mejor tienen muchos conservantes o aditivos y que consumimos por la falta de tiempo, el estrés y el ritmo diario que complican el comer bien si no planificamos las comidas con antelación.

¿Qué alimentos recomiendas ahora en verano?

Todo lo que refresque e hidrate, como sandía, melón, tomate o verduras. También gazpachos y salmorejos que son muy saludables e hidratantes ahora con el calor.