Ricardo Leal, de Cristian Lay

Ricardo Leal es el único empresario extremeño que ha hecho doblete en los Premios Empresario del Año. Recibió el primer galardón en 1997 durante la primera edición que se entregó este reconocimiento. Entonces tenía 41 años y según ha manifestado sintió «una profunda satisfacción al ver cómo tanto esfuerzo y dedicación se veían recompensados y validados por mi propia tierra»”. Preside el Grupo Industrial CL que nació en 1981 con la creación de la firma Cristian Lay. A lo largo de las últimas cuatro décadas, la compañía familiar no ha parado de crecer y de diversificarse y se ha convertido en un holding internacional con capital netamente español.