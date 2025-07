«VEGENAT se ha consolidado con una integración entre campo y fábrica»

¿Cómo recuerda los comienzos de la empresa con la visión de transformar la agricultura tradicional?

Cuando VEGENAT comenzó su actividad en 1982, la agricultura en las Vegas del Guadiana estaba centrada principalmente en cultivos como el cereal, el maíz o el tomate para industria. La horticultura apenas tenía presencia, y la fabricación de vegetales deshidratados era una excepción prácticamente desconocida en la zona. En ese contexto, VEGENAT arrancó como una fábrica multiproducto, apostando por introducir cultivos nuevos y adaptarlos a un proceso industrial que requería visión, constancia y mucho aprendizaje. La tecnología agrícola era prácticamente inexistente: no había sistemas de seguimiento de cultivos, ni técnicas agronómicas modernas, ni estructuras adaptadas a este tipo de producción. Hoy, cuarenta años después, la realidad es muy distinta. Las Vegas Bajas cuentan con una agricultura profesionalizada y tecnificada, y VEGENAT se ha consolidado como una industria especializada, con fuerte integración entre campo y fábrica. El manejo de los cultivos, la trazabilidad y la exigencia en seguridad alimentaria reflejan un cambio radical respecto a los inicios. Pero el impulso sigue siendo el mismo: hacer las cosas bien, desde el origen.

¿Qué fue lo más difícil de introducir la innovación y apostar por la deshidratación en un sector tan tradicional?

Introducir un modelo industrial como el de la deshidratación en un entorno agrícola tradicional supuso enfrentarse a múltiples retos. Uno de los principales fue adecuar toda la cadena a unas exigencias de calidad que entonces no formaban parte del día a día del sector. La industria alimentaria europea ya trabajaba con criterios concertados, normativas técnico-sanitarias exigentes y elevados niveles de trazabilidad. En ese escenario, fue clave trabajar en la cualificación de los recursos humanos, formar equipos con visión industrial y generar una cultura de control adaptada a nuevas formas de producción. Paralelamente, las normativas europeas iban elevando el listón, y mantenerse competitivo requería incorporar tecnología, automatizar procesos y ganar eficiencia sin renunciar a la seguridad alimentaria. La transición desde procesos manualizados hacia un sistema conectado, alineado con los principios de la economía circular y con control digital en tiempo real, ha sido —y sigue siendo— uno de los retos más complejos. Pero también ha sido la base para construir una industria preparada para el futuro.

¿Cómo es la línea de trabajo de VEGENAT en investigación para estar a la última de las tecnologías y avances del sector?

La investigación en VEGENAT está orientada a mejorar todo el proceso, desde la semilla hasta el producto final. Uno de los principales focos está en el desarrollo y selección de híbridos que mejoren las características de la cebolla blanca para deshidratado, tanto en sus propiedades fisicoquímicas y de color, como en la uniformidad del cultivo. Solo mediante híbridos se consigue una plantación homogénea, con calibres y comportamientos estables, clave para una producción eficiente y de calidad. Otro frente constante es la búsqueda de variedades resistentes a enfermedades, un aspecto cada vez más crítico debido a las limitaciones en el uso de fitosanitarios. La mejora genética se ha convertido en una herramienta fundamental para mantener el rendimiento agronómico sin comprometer la sostenibilidad del sistema. En paralelo, trabajamos para asegurar la calidad desde el primer momento. La fábrica opera con procesos automatizados y digitalizados, controlados por inteligencia artificial, lo que nos permite anticipar desviaciones, ajustar en tiempo real y mantener altos estándares de eficiencia y seguridad. La innovación está completamente integrada en nuestra forma de producir.

¿Cómo apuesta VEGENAT por la sostenibilidad y el cuidado y respeto al medio ambiente en sus prácticas diarias?

La sostenibilidad representa el conjunto de alternativas que las empresas tenemos para actuar con responsabilidad, no solo en relación con el medio ambiente, sino también con todos los grupos de interés con los que interactuamos: empleados, clientes, proveedores y la sociedad en general. En VEGENAT, desarrollamos diversas iniciativas en este sentido, como la reducción de la huella de carbono, el uso responsable de la energía o el establecimiento de relaciones justas con los agricultores, esenciales para asegurar el futuro del sector agroalimentario. Además, tanto desde la perspectiva empresarial como desde la social, no podemos ignorar la importancia de la sostenibilidad económica. Apostar por la innovación en procesos, el aprovechamiento de recursos y la eficiencia energética nos ha permitido avanzar hacia un modelo de industria basado en los principios de la economía circular. Reducimos residuos, reutilizamos flujos internos y orientamos cada decisión hacia el equilibrio entre productividad, responsabilidad medioambiental y viabilidad a largo plazo. La sostenibilidad, en nuestro caso, no es solo una estrategia: es una forma de operar.

¿Qué es lo que más valoran los clientes de VEGENAT de los productos deshidratados que les ofrecen?

En VEGENAT llevamos nuestros productos a más de 40 países, con un 90 % de nuestra producción destinada a la exportación. Esta sólida presencia internacional es el resultado de una apuesta constante por una propuesta de valor clara, sólida y diferencial. Para nosotros, la seguridad alimentaria no es negociable, y por ello desplegamos todos los recursos técnicos, humanos y organizativos necesarios para garantizar un producto excelente, fiable y completamente seguro. Nuestra trayectoria con algunas de las principales industrias alimentarias del mundo se basa en la confianza, y en un compromiso inquebrantable con la calidad total. Por eso, nuestros clientes saben que elegir VEGENAT es elegir tranquilidad, cumplimiento riguroso y seguridad sin concesiones.

¿Cómo ve a corto o medio plazo el futuro de la empresa? ¿O cómo le gustaría ver a VEGENAT más a largo plazo?

A corto y medio plazo, VEGENAT seguirá consolidando su modelo como industria especializada, con procesos eficientes, vocación internacional y un firme compromiso con la calidad. Estamos estratégicamente preparados para afrontar una etapa de crecimiento sostenible, gracias a la inversión constante en tecnología, digitalización y mejora continua, tanto en campo como en fábrica. A largo plazo, aspiramos a que VEGENAT siga siendo un referente en el sector de los vegetales deshidratados, no solo por lo que produce, sino por cómo lo hace: con seriedad, sostenibilidad y visión de futuro. Queremos seguir aportando valor al territorio, generando empleo de calidad y manteniendo relaciones sólidas con nuestros clientes y colaboradores. Crecer, sí, pero sin perder nuestra forma de entender la industria.