Ya no se admite espera

Extremadura ya no quiere limitarse a resistir. Quiere liderar, crecer y ocupar el lugar que le corresponde. Y para conseguirlo necesita seguir impulsando el talento, la innovación y la capacidad emprendedora que hoy emerge con fuerza desde todos los rincones de nuestra tierra, especialmente desde el mundo rural.

Tengo claro que hay una nueva Extremadura que está naciendo en nuestros pueblos. Una Extremadura que emprende, que innova y que mira al futuro sin complejos. Lo vemos en municipios pequeños donde están surgiendo proyectos ligados a la agricultura, la ganadería, la transformación alimentaria, la tecnología, la moda, el turismo o la economía circular. Iniciativas que demuestran que el tamaño de un municipio no determina la dimensión de las ideas.

Durante demasiado tiempo, el medio rural fue observado únicamente desde la óptica de las dificultades. Hoy debemos empezar a hablar también de oportunidades. Y encuentros como ‘JATO Encuentro de Oportunidades en el Medio Rural’, que volverá a celebrarse en junio, representan precisamente esa nueva mirada: la de una provincia que reivindica con orgullo el enorme potencial de sus pueblos y de las personas que deciden emprender y construir futuro desde ellos. El año pasado, en JATO, pudimos escuchar algunas de esas voces jóvenes y potentes, como la de Raúl Rodríguez, un joven talento afincado en Pajares de la Rivera, pedanía de Riolobos, donde desarrolla su trabajo siendo usuario del Coworking Aldea Digital, como CEO de eCoetus, que internacionaliza y posiciona productos de empresas para venta online. Escuchamos también a Faiza Hajji, asentada en Villanueva de la Vera con un proyecto innovador de yogures elaborados con leche de cabra verata, o a Isabel Ramos, fundadora de la empresa VisionaIA, en Coria, que aplica la inteligencia artificial para mejorar la productividad de pequeñas empresas. Es decir, cada día se demuestra más claramente que la innovación no entiende de fronteras ni de tamaño.

Equipo de la Red Circular FAB de la Diputación de Cáceres. / EL PERIÓDICO

Extremadura cuenta hoy con una generación joven más preparada, más formada y más conectada que nunca. Jóvenes capaces de modernizar todo lo que tocan. Desde la tierra hasta el ganado; desde una explotación agrícola familiar hasta una marca de moda o un negocio digital con proyección internacional. Ellos representan el relevo generacional que necesitamos para garantizar el futuro de sectores fundamentales para nuestra economía y nuestra identidad.

Pero ese talento necesita oportunidades reales. Necesita infraestructuras, comunicaciones y conectividad que permitan competir en igualdad de condiciones. Porque ningún territorio puede desarrollar todo su potencial si continúa arrastrando déficits históricos que limitan su crecimiento.

Extremadura no puede seguir siendo un territorio periférico en las grandes decisiones estratégicas del país, y no pararemos hasta que todo el mundo lo vea así. Necesitamos mejores conexiones ferroviarias, mejores carreteras y mayores inversiones que favorezcan la implantación empresarial, la movilidad y la atracción de talento. Y en ese horizonte, resulta clave culminar definitivamente la conexión Madrid-Lisboa a través de Moraleja y Castelo Branco, un proyecto estratégico en el que la Junta de Extremadura tiene que implicarse sin más demoras, pues de él depende en gran medida el desarrollo económico del norte de nuestra región, y marcaría, sin duda, un antes y un después del oeste peninsular,

Nuestra cercanía con Portugal debe dejar de verse como una frontera para convertirse definitivamente en una oportunidad. Compartimos historia, cultura, recursos y una posición geográfica privilegiada para generar actividad económica, atraer inversión y fortalecer las relaciones empresariales y logísticas entre ambos países.

El futuro de Extremadura pasa también por entender que el mundo rural no puede avanzar solo. Las instituciones debemos acompañar, facilitar e impulsar. Debemos crear condiciones para que emprender en un pueblo sea una opción viable y atractiva. Para que quien quiera quedarse pueda hacerlo. Y para que muchos de los que un día tuvieron que marcharse encuentren motivos para volver, y para que muchas empresas que hoy sostienen nuestros pueblos puedan tener continuidad, surjan nuevas ideas y jóvenes capaces de modernizar sectores tradicionales.

En ello estamos trabajando desde la Diputación de Cáceres, y con satisfacción vemos grandes ejemplos con el Programa de Ideas Emprendedoras que convocamos cada año, los PIE, y en el que han participado más de 300 personas con proyectos que han desarrollado y han puesto en marcha en la provincia. El último año Mariam Ramos nos sorprendió con su proyecto ‘Extre Hemp’ de producción, transformación y comercialización de productos derivados del cáñamo industrial, para implantar en la localidad de Vegaviana; también lo hizo Francisco José García con el proyecto a implantar en Miajadas denominado ‘Fixtremadura’, un taller de reparación universal y soluciones integrales, o Renata Gutiérrez y su proyecto para implantar en Villanueva de la Vera llamado ‘Método Toroiddo’, un método para mejorar la coordinación, la motricidad, la atención plena y el bienestar físico y emocional.

Son solo unos nombres pero podríamos seguir con Úrsula Sánchez, Pedro Rea, Sergio Martín, Óscar Escribano… y tantos emprendedores y emprendedoras que participan en el Programa de Emprendimiento de Circular Fab, impulsado también por la diputación, nombres de hombres y mujeres que creen en esta tierra y que, con esfuerzo y visión, están construyendo una Extremadura más moderna, más innovadora y más ambiciosa.

El progreso de nuestra comunidad no llega únicamente desde fuera, está naciendo ya aquí, en nuestros pueblos, en nuestras empresas y con una generación que ha decidido transformar el presente para conquistar el futuro.

Cuando un joven decide quedarse en su pueblo para abrir una explotación moderna, lanzar una tienda online o transformar un negocio familiar, no solo está creando empleo, está defendiendo una forma de vida, manteniendo vivo el territorio y demostrando que el futuro también puede construirse desde lo rural.

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Pero Extremadura necesita algo más que la decisión de estos jóvenes de apostar por el territorio, necesita la implicación decidida del Estado, más programas específicos, más inversiones, más perseverancia, más convicción… Sin duda, perseverancia y convicción no le falta a Francesc Boya, secretario general para le Reto Demográfico de España, lo sé, lo demuestra cada día, pero yo no dejo de preguntarme ¿por qué no un Ministerio del Mundo Rural? ¿por qué no crear unas estructuras que atiendan decididamente las demandas de los pueblos, unas estructuras creadas a semejanza de las diputaciones pero con una capacidad mayor en todos los sentidos? Hay algo que decía mi querido Guillermo Fernández Vara, y que comparto, que el viaje al futuro, Extremadura no lo puede hacer sola, el mundo rural no lo puede realizar solo, ahí tenemos que estar todas y todos.n