Aliados de quienes crean futuro

Cada edición de los Premios Empresario Extremeño del Año supone una oportunidad para detenernos y reconocer algo que, aunque forma parte de nuestro día a día, nunca debemos dar por sentado: el valor de quienes emprenden, arriesgan, innovan y generan oportunidades en nuestra tierra.

Detrás de cada empresa extremeña hay mucho más que una actividad económica. Hay personas que creen en un proyecto, familias que han dedicado años de esfuerzo, profesionales comprometidos y decisiones valientes que contribuyen a construir una provincia más dinámica, competitiva y con futuro.

Por eso, estos galardones que concede El Periódico Extremadura, y que alcanzan ya su XXXI edición, son mucho más que unos premios. Son un reconocimiento colectivo a quienes representan una parte esencial de nuestra sociedad. Porque las empresas no solo generan empleo: generan confianza, vertebran el territorio y mantienen vivos nuestros pueblos.

Durante este último año he tenido la oportunidad de recorrer la provincia, visitar empresas, escuchar a autónomos, empresarios y empresarias, y conocer de primera mano sus inquietudes y sus retos. Y si hay algo que tengo cada vez más claro es que Extremadura tiene talento, capacidad y ambición para competir en cualquier escenario.

Desde grandes compañías consolidadas hasta pequeños negocios familiares, desde el sector agroalimentario hasta la industria, pasando por el turismo, la tecnología, los servicios o la construcción, nuestras empresas están demostrando una enorme capacidad para adaptarse a un mundo que cambia a gran velocidad.

Y ante ese escenario, las administraciones debemos tener muy claro cuál es nuestro papel: acompañar, escuchar y facilitar. No sustituir la iniciativa empresarial, sino crear las condiciones para que pueda crecer. No generar obstáculos, sino ayudar a eliminarlos.

La presidenta de la Diputación de Badajoz en la II Feria Tecnológica celebrada en Alange. / DIPUTACIÓN DE BADAJOZ

La colaboración público-privada no debe quedarse en una declaración de intenciones. Debe traducirse en medidas concretas, útiles y adaptadas a la realidad de quienes cada día mantienen activa nuestra economía.

Un ejemplo de ello lo hemos visto recientemente en un sector estratégico como el de la construcción. Desde la Diputación de Badajoz hemos escuchado las dificultades que atraviesan muchas empresas ante el incremento de costes y hemos actuado para contribuir a preservar el equilibrio económico de los contratos y garantizar la viabilidad de las obras licitadas.

Por ello, hemos incrementado el porcentaje correspondiente a gastos generales del 13 al 17%, manteniendo el beneficio industrial en el 6%. Una medida que permite ajustar mejor las condiciones económicas de los contratos públicos al contexto actual y ofrecer mayor seguridad a las empresas adjudicatarias.

Porque escuchar al tejido empresarial significa precisamente eso: conocer sus problemas y buscar soluciones dentro de nuestras competencias.

Pero si queremos una provincia preparada para el futuro, hay otro elemento fundamental: la formación. El empleo es la mejor herramienta contra la despoblación y la mejor garantía de igualdad de oportunidades entre territorios. Allí donde hay empleo, hay vida.

Con esa filosofía nació FACER, una de las mayores iniciativas de capacitación profesional impulsadas por la Diputación de Badajoz en los últimos años. Un programa dotado con 5,2 millones de euros, cofinanciado en un 85% por el Fondo Social Europeo Plus, cuyo objetivo es mejorar las oportunidades laborales de 910 personas desempleadas de 68 municipios de nuestra provincia.

Tras más de un año de desarrollo, FACER ya no es solo un proyecto, sino una realidad tangible en nuestros pueblos. Más de 25 acciones formativas se han puesto en marcha en más de una veintena de localidades, acercando la formación especializada al territorio y adaptándola a las necesidades reales de nuestras empresas.

Y eso es precisamente lo importante: conectar la formación con el empleo. Capacitar a personas en sectores con presente y futuro como las energías renovables, la atención sociosanitaria, la industria alimentaria, la logística, el turismo o las competencias digitales, para que las empresas encuentren los perfiles que necesitan y nuestros vecinos y vecinas encuentren oportunidades cerca de casa.

Porque una oportunidad laboral en un pueblo no es solo un puesto de trabajo. Es una familia que puede quedarse en el lugar donde tiene arraigo, es un joven que no tiene que marcharse y un municipio que sigue avanzando.

El futuro de nuestra provincia dependerá en gran medida de nuestra capacidad para sumar esfuerzos. De contar con empresas competitivas, trabajadores cualificados, instituciones cercanas y un territorio preparado para aprovechar todas sus posibilidades.

En ese camino, las empresas extremeñas tienen un papel protagonista. Son quienes transforman ideas en proyectos, dificultades en oportunidades y esfuerzo en progreso.

Por eso quiero trasladar mi enhorabuena a todos los premiados y premiadas de esta XXXI edición. Vuestro reconocimiento es también el de todas las personas que forman parte de vuestras empresas y que cada día contribuyen a hacer una Extremadura mejor.

Seguid emprendiendo, innovando y creyendo en esta tierra. Porque desde la Diputación de Badajoz vamos a seguir estando a vuestro lado.

Creer en nuestras empresas es creer en nuestros pueblos. Y creer en nuestros pueblos es creer en el futuro de nuestra provincia y de Extremadura.

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*Raquel del Puerto es presidenta de la Diputación de Badajoz