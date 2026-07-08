Los coches de la gala | La gama BMW M
BMW M pone el toque de deportividad y elegancia a la noche
Ceres Motor, concesionario BMW en Cáceres, aporta cuatro modelos de altas prestaciones
Redacción
La gala contará este año con un acompañante de excepción sobre ruedas. Ceres Motor, concesionario BMW en Cáceres, aportará cuatro modelos de la gama BMW M, la familia más deportiva, potente y emocional de la marca alemana.
BMW M es mucho más que una denominación. Es la manera en la que BMW interpreta el placer de conducir cuando entran en juego la deportividad, la precisión, la tecnología y el diseño. Nacida del espíritu de la competición, la gama M ha sabido evolucionar con los tiempos, incorporando nuevas soluciones de tracción, motores más eficientes y tecnología híbrida sin perder su esencia: ofrecer coches con carácter propio.
Entre los modelos presentes estará el BMW M2 M xDrive, el más compacto y directo de esta selección. Su diseño musculoso y sus proporciones contenidas lo convierten en un deportivo puro, pensado para quienes buscan sensaciones intensas al volante. Con 480 CV y una aceleración de 0 a 100 km/h en 3,7 segundos, resume como pocos la filosofía M: tamaño contenido, respuesta inmediata y una conducción llena de personalidad.
El BMW M3 Competition Berlina representa el equilibrio entre deportividad y uso diario. Es una berlina práctica y elegante, pero con el alma de uno de los modelos más respetados de BMW M. Sus 530 CV y su aceleración de 0 a 100 km/h en 3,5 segundos hablan de sus prestaciones, aunque su verdadero valor está en combinar potencia, precisión, comodidad y sofisticación.
La evolución más avanzada de la berlina deportiva llega con el BMW M5 Berlina. Gracias a su tecnología M Hybrid, combina un motor V8 con un propulsor eléctrico para alcanzar 727 CV y una entrega de fuerza impresionante. Acelera de 0 a 100 km/h en 3,5 segundos y puede recorrer hasta 68 kilómetros en modo eléctrico, uniendo lujo, potencia y electrificación en un modelo llamado a marcar una nueva etapa.
El cuarto protagonista será el BMW XM, el modelo más imponente y exclusivo de esta selección. En su versión XM Label, ofrece 748 CV, una aceleración de 0 a 100 km/h en 3,8 segundos y hasta 82 kilómetros de autonomía eléctrica. Su presencia rotunda, su tecnología híbrida y su carácter de SUV de altas prestaciones lo convierten en una auténtica declaración de intenciones dentro del universo BMW M.
Con estos cuatro modelos, Ceres Motor llevará a la gala una muestra del lado más emocionante de BMW: vehículos que combinan diseño, innovación, deportividad y exclusividad. Una presencia a la altura de una noche dedicada a reconocer talento, ambición y capacidad de superación.
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