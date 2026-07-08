Bodegas Ruiz Torres: un brindis por el talento de Extremadura

Bodegas Ruiz Torres tiene el honor de acompañar la 31.ª edición de los Premios Empresarios del Año de El Periódico Extremadura, una cita que reconoce el esfuerzo, la innovación y el compromiso de quienes impulsan el crecimiento de nuestra región.

La gala estará acompañada por tres vinos que representan la esencia de Bodegas Ruiz Torres: Verdejo Bodegas Ruiz Torres, Attelea Crianza y Cava Sierra de Guadalupe, una selección concebida para brindar por el talento, la excelencia y el futuro de Extremadura.

El Verdejo Bodegas Ruiz Torres destaca por su frescura, elegancia y expresión varietal; Attelea Crianza, recientemente distinguido con Medalla de Oro en el Concours Mondial de Bruxelles 2026, refleja el equilibrio entre tradición y excelencia; y el Cava Sierra de Guadalupe, fino y elegante, pondrá el broche de oro a una noche de celebración.

Este año ha sido especialmente significativo para nuestra bodega. Los reconocimientos obtenidos en algunos de los concursos internacionales más prestigiosos confirman el trabajo de varias generaciones y el potencial de unos vinos nacidos en nuestros viñedos de montaña. Entre ellos, el Gran Oro para nuestro Syrah y la Medalla de Oro para Attelea Crianza en el Concours Mondial de Bruxelles 2026, así como los reconocimientos obtenidos en otros certámenes de referencia, consolidan el compromiso de Bodegas Ruiz Torres con la calidad y la excelencia.

Desde 1870, cuatro generaciones de la familia Ruiz Torres trabajan con un mismo propósito: elaborar vinos con identidad propia que lleven el nombre de Extremadura dentro y fuera de nuestras fronteras.

Nuestra más sincera enhorabuena a todos los premiados.

Brindamos por vuestro esfuerzo, vuestro talento y el futuro de Extremadura.

Bodegas Ruiz Torres

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