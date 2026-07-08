En Cáceres, ahora sí.

Ahora sí tenemos los mimbres bien forjados para poder crecer.

Ahora sí estamos caminando a buen paso y tejiendo redes que nos impulsen. Así lo siento y en esa línea trabajamos cada día.

Desde que asumí el cargo como alcalde me marqué como prioridad que Cáceres recuperara de algún modo el tiempo perdido. Que pisara a fondo el acelerador, pero con la templanza que requiere un viaje en el que lo importante es llegar seguros al destino. Por desgracia, en Cáceres el tren siempre ha pasado de largo. Nunca hemos tenido el peso que creo que por justicia debemos ostentar, tanto en Extremadura como dentro de España. Tenemos los mejores ingredientes, mano de obra, capacidad intelectual, grandes profesionales… Y solo necesitamos que entre todos nos demos la mano para que los resultados se perciban aún más.

Cáceres y Extremadura están en un punto de desarrollo que hasta ahora no se había logrado nunca. Los datos lo confirman. Estamos consiguiendo unas cifras de generación de empresas, de reducción de desempleo y de inversión en proyectos estratégicos que ya están marcando el futuro de esta tierra. Estamos liderando la caída del empleo en España y por primera vez en 30 años estamos por debajo de los 62.000 desempleados en nuestra región. Este nivel no se consigue solo; se logra con el esfuerzo de los empresarios, de los trabajadores y de quienes tenemos responsabilidades públicas.

Por eso me gustaría dar la enhorabuena a Prensa Ibérica y a El Periódico Extremadura por reconocer un año más el valor que germina en esta tierra, en una nueva edición de los Premios Empresarios del Año.

Por supuesto también, quiero felicitar a los distintos galardonados: a Andrés López y Jesús Nieto, del grupo Vítaly, por mostrar nuestra competitividad a nivel nacional en el terreno de la seguridad y la salud laboral; al equipo de Especias del Sol, por ir un paso más allá en la forma de condimentar nuestros platos y a El Encinar de Humienta, por llevar nuestras carnes a las más exquisitas mesas; a Ingulados por la innovación tan puntera desarrollan desde Cáceres; A Diamond Foundry, por apostar por Trujillo para desarrollar un proyecto tan ambicioso como el de la producción de diamantes sintéticos y a Carmen López, como directiva del año, por llevar con firmeza las riendas de Vegenat. También, mi felicitación para el Centro de Formación de Tropa Nº 1 de Cáceres, siempre implicado en la sociedad cacereña y para Juan Diego Mateos Cendrero, por ser todo un espejo para nuestros jóvenes, gracias a un expediente académico intachable.

Sois un gran ejemplo del valor, la tenacidad y la fortaleza de Extremadura. De quienes pelean, sueñan y se desvelan porque no quieren conformarse. De quienes vuelven a empezar cada día, creen en sí mismos y tienen en el móvil una extensión de su empresa.

Como administración, sabed que vamos a estar ahí siempre. Desde el Ayuntamiento de Cáceres estamos cambiando el rumbo de la que – no se nos olvide- es la capital de la provincia, generando suelo industrial, cuestión estratégica para una ciudad como la nuestra con más de 90.000 habitantes y muchas posibilidades de crecimiento. Estamos dando pasos firmes, sólidos y seguros. Con la seriedad que un proceso así requiere. Y con satisfacción puedo decir que estamos a punto de disponer del grueso del terreno, que con Avante y FEISA, de la mano de la Junta de Extremadura, vamos a desarrollar para poner a disposición de las empresas que quieran instalarse aquí o que quieran ampliar sus plantas. No podemos quedarnos fuera de la nueva forma de entender la industrialización, más sostenible, equilibrada, sensible y ambiciosa. Ahí Cáceres debe entrar de lleno.

Como lo estamos haciendo ya inyectando un millón de euros para modernizar Capellanías, reforzando los servicios que llegan tanto allí como al Polígono de Mejostilla; poniéndonos a disposición de los empresarios de Charca Musia para facilitarles la reordenación de la zona o en el Polígono Ganadero, para donde acabamos de aprobar un plan en el que poder encajar esta bolsa de suelo de más de un millón de metros cuadrados. De la misma manera que vamos a regenerar el centro de la ciudad, lo que acompañará al pequeño comercio o que ampliamos horizontes con otras ciudades y países, con nuevas estrategias que nos permiten crecer a todos.

También, desplegando motivos por los que invertir en Cáceres, una ciudad que celebra con orgullo el 40 aniversario de su declaración como Patrimonio de la Humanidad, que este año está acogiendo hasta cien campeonatos deportivos nacionales e internacionales por ser Ciudad Europea del Deporte y que puede decir con orgullo que ya es finalista a convertirse en Capital Europea de la Cultura en 2031. Nunca habíamos llegado tan lejos y solo el recorrido está nutriendo Extremadura de generosidad, ideas innovadoras y proyectos que sorprenderán al mundo.

Porque Cáceres, ahora sí está donde merece.

Cáceres, ahora sí.

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*Rafael Mateos es alcalde de Cáceres