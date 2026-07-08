Cáceres, Badajoz y Michigan

Míchigan está bastante lejos, aunque bien pudiera ser un lugar muy parecido a Extremadura.

Desde hace muchos años su universidad elabora y publica datos de un estudio que es referente en la economía de América del norte, y tiene un prestigio muy alto en ese país y por extensión y con el tiempo ha conseguido relevancia global como indicador adelantado del ciclo.

Nació en los años 40-50 dentro del Institute for Social Research de Michigan, y desde entonces se publica mensualmente con una metodología muy estable, lo que le da continuidad histórica y credibilidad.

El índice de confianza de la Universidad de Michigan (Michigan Consumer Sentiment Index, MCSI) es uno de los barómetros más antiguos y seguidos sobre cómo se sienten los consumidores estadounidenses respecto a la economía, es un índice mensual basado en encuestas telefónicas con unas 50 preguntas cuyas respuestas resumen si el sentimiento del encuestado es más bien optimista, neutral o pesimista respecto al presente y al futuro.

El uso de la Inteligencia Artificial en las empresas aumenta el riesgo. / Europa Press

Históricamente, el índice cae con fuerza anticipadamente y durante las recesiones y se recupera en expansiones, de modo que la tendencia suele ser más relevante que un valor concreto y aislado.

El índice de confianza de la universidad de Michigan tiene su valor esencial en la fascinante capacidad de haber conseguido medir de forma objetiva algo tan volátil, etéreo y asombrosamente intangible, pero a la vez tan ‘real’ como es la confianza, ojo con el brillante concepto de que el índice mide y transforma en valor objetivo el ‘sentimiento’ del encuestado.

Es interesante la perspectiva de que una familia respondiendo con su percepción de la realidad desde cualquier lugar del país pudiera cambiar la decisión de la Reserva Federal sobre la evolución de la tasa de tipos de interés, y, sin embargo, ocurre realmente así.

Ese es precisamente el sustrato fundamental de dos de las tendencias tecnológicas de mayor referencia actualmente como son la Ciberseguridad y la inteligencia Artificial.

El índice de confiabilidad en la tecnología y en la aplicación de la misma en el mundo empresarial tendrá dos tractores esenciales y muy complementarios, por un lado y siendo uno muy importante el revulsivo de la rentabilidad frente a la competencia, pero un segundo no menos importante y bajo nuestro punto de vista multiplicador exponencial lo es el prescriptor de confianza bidireccional que se aplique, es decir el agente (empresa, autónomo) que nos recomienda y referencia una tecnología.

La capacidad de integración de nuevas tecnologías en una empresa y por extensión en un sector empresarial tienen esos dos tractores fundamentales, además estos dos vectores tienen mayor peso e importancia en proporción inversa a la madurez tecnológica incrustada en la empresa.

Podríamos decir sin temor a equivocarnos que nuestras empresas en Extremadura se encontrarían en esa categoría de proporcionalidad inversa, es decir una no muy consolidada madurez tecnológica, siendo una cuestión inherente al devenir de nuestra propia región.

La incorporación de capacidades de protección de los activos digitales de una empresa (ciberseguridad) no es una cuestión sólo tecnológica, tiene una componente de visión y de estrategia, y por supuesto de subsistencia y protección de negocio.

Llegar a entender la diferencia entre el robo de una posesión física y el robo de una posesión digital (un activo digital, una lista de clientes, una fórmula de fabricación, un tarifario propio), es fundamental; y es que en el primer caso el bien sustraído se puede recuperar y en el segundo caso, el activo robado ya no vuelve a ser tuyo nunca jamás, es decir no se puede volver a recuperar.

El principal objetivo de alguien que intenta robarte digitalmente es romper la fiabilidad de tu círculo de confianza, quebrar los mecanismos de control de acceso a nuestro círculo de confianza y suplantar ese grado de confianza que nos haga bajar la guardia.

Así, no existe una segunda oportunidad de proteger digitalmente tu empresa si ya te han robado, y solo te han robado tu propiedad digital, te han debilitado y deteriorado esa ‘confianza’ que tienen en tu organización tus clientes, y también tus proveedores.

Una de las mayores tasas de crecimiento de ataques a activos digitales de compañías con presencia en internet se está produciendo no de manera directa sino a través de su cadena de suministros, intermediarios, partners, subcontratistas, etcétera.

Las empresas de gran envergadura suelen tener mecanismos, recursos y presupuestos para proteger sus activos digitales y mantener la seguridad lógica de la organización, sin embargo, cada día es más común ver en nuestros centros de control y monitorización de la seguridad, cómo se producen ataques dirigidos a las empresas que a su vez dan servicios contratados a las empresas más grandes.

El objetivo es infiltrarse o comprometer los activos digitales de las empresas más pequeñas, peor protegidos, para una vez dentro y sabiendo que esa empresa realiza servicios para a la empresa Tier 1, por lo que es probable que disponga de información confidencial de ella, poder aprovechar ese vector de ataque y saltar a la empresa principal que sería el objetivo que se busca.

En este caso proteger de forma eficiente a la empresa colaboradora aportará una doble perspectiva de la seguridad de la información, la protección real, mediante auditorías, monitorización, mecanismos y herramientas de control de perímetro, conexión etc., y otra no menos importante que es la de la “generación de confianza” en ser un proveedor fiable, y comprometido con la protección de los activos digitales tanto propios como de terceros.

Ante estas evidencias no tenemos dudas de que el primer vector de ataque, y, por tanto, primer nivel de protección que debemos cuidar es el “Sentimiento de confianza”, no en vano ya se lleva utilizando más de 50 años para fijar los precios.

Finalmente, en esta vorágine de ‘cosas a tener en cuenta’ para que nuestra empresa no acabe siendo engañada, estafada, robada, manipulada, aún tenemos esperanza. Extremadura atesora una verdadera capacidad que la hace conseguir una muy buena nota en ese ‘supuesto examen’ de Michigan, es decir, en la capacidad de obtener un muy buen resultado en la generación de la confianza como motor de la adaptación tecnológica.

En nuestra región estamos siendo capaces de evolucionar las empresas de Ciberseguridad y su sector tecnológico, pero manteniendo una capacidad que lo distingue que es mantener el arraigo y la cercanía, el conocimiento del mercado en el que trabajan las empresas tecnológicas, el conocimiento de los empresarios de nuestra región.

Cercanía, conocimiento, arraigo, capacitación y visión son los ingredientes más complementarios para conseguir el valor que tracciona la evolución tecnológica, que es la confianza.

La visión certera de que la persona que te ayuda a la incorporación de la tecnología a tu empresa está realmente velando por tu interés es el oro molido de cualquier empresario, y en Extremadura somos líderes en destilar y transmitir esa perspectiva.

Estamos siendo capaces desde el sector tecnológico regional de estar al nivel de cualquier otro, sin perder nuestra visión de atender y velar por la consolidación del ecosistema sectorial de nuestra región, no en vano a él pertenecemos, con ilusión y compromiso.

*Juan Miguel Trejo Fernández es presidente AEXTIC (Asociación Empresarial Extremeña de Tecnologías de Información y Comunicación)

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