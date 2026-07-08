Cáceres ante una oportunidad histórica: industria, tecnología y futuro

Durante décadas, Extremadura ha observado cómo muchas de las grandes transformaciones económicas e industriales pasaban de largo. Mientras otros territorios avanzaban en inversión tecnológica, innovación, industria estratégica, y creación de empleo, nuestra región ha tenido que conformarse con suministrar a esos territorios energía y mano de obra con la que alimentar ese desarrollo.

Hoy, sin embargo, nos encontramos ante una oportunidad distinta. Una oportunidad real. Una oportunidad histórica.

El crecimiento de los centros de datos, la inteligencia artificial y la economía digital está cambiando el modelo productivo mundial y redefiniendo qué territorios serán protagonistas en los próximos años. Y Cáceres no puede ni debe quedarse fuera de esa transformación.

Vista general del Polígono Industrial Capellanías de Cáceres. / CARLOS GIL

Desde APILCA, la Asociación de Empresarios del Polígono Industrial Las Capellanías, llevamos años defendiendo la necesidad de impulsar un modelo de desarrollo industrial moderno, competitivo y preparado para atraer inversión estratégica. Por eso, proyectos como el centro de datos CC Green en Capellanías representan mucho más que una inversión tecnológica: simbolizan la posibilidad de posicionar a Cáceres dentro de la nueva economía digital europea.

La actualidad nacional y el creciente protagonismo de los centros de datos evidencian algo que desde APILCA venimos reivindicando desde hace tiempo: España está ante un momento decisivo y territorios como Extremadura cuentan con ventajas competitivas reales para atraer este tipo de inversiones. Disponibilidad de suelo, acceso a energías renovables, capacidad de crecimiento y ubicación estratégica son factores que hoy cobran más valor que nunca.

Pero para aprovechar esta oportunidad es imprescindible creer en el potencial industrial de Cáceres y actuar con visión de futuro.

Desde APILCA llevamos años trabajando intensamente para defender el desarrollo empresarial e industrial de nuestra ciudad. Lo hemos hecho reivindicando infraestructuras, mejoras de seguridad, mantenimiento, modernización y nuevas oportunidades para el principal pulmón empresarial de Cáceres: el Polígono Industrial Las Capellanías.

Tras décadas de reivindicaciones constantes, hoy podemos afirmar que, por primera vez, se están dando pasos reales y muy satisfactorios hacia la transformación del polígono. Un ejemplo claro es la subvención de un millón de euros concedida por el Ayuntamiento de Cáceres para iniciar el proyecto de modernización integral de Las Capellanías, una actuación largamente demandada por las empresas y que supone un punto de partida fundamental para el futuro del área industrial.

Los otros pilares en el que apoyar este ilusionante futuro son: la ampliación de nuestro Polígono Industrial para poder acoger a todas esas nuevas iniciativas, la disponibilidad de energía eléctrica en la subestación de Arenales, que esperamos que Red Eléctrica la abra para todos esos nuevos proyectos, y, por qué no, una Terminal Logística Intermodal en la que coincidan los ejes de transporte de mercancías tanto ferroviario como por carretera, que precisamente coinciden en nuestro Polígono.

Estas inversiones marcan un antes y un después para el polígono y demuestran que las reivindicaciones históricas del tejido empresarial empiezan a traducirse en hechos concretos. La modernización de infraestructuras, accesos, servicios y espacios industriales resulta imprescindible para mejorar la competitividad y atraer nuevas oportunidades empresariales.

A ello se suma la necesidad de impulsar nuevo suelo industrial en Cáceres, una demanda estratégica para favorecer la llegada de nuevas empresas, facilitar la expansión de las ya existentes y competir con otros territorios que llevan años avanzando en esta dirección. Sin espacio para crecer, no hay desarrollo posible.

Desde APILCA también hemos impulsado acciones decididas para atraer inversores, fortalecer el tejido empresarial local y posicionar Cáceres como un territorio preparado para recibir proyectos de gran impacto económico y tecnológico. Porque creemos firmemente que el crecimiento de nuestra ciudad debe construirse desde la colaboración entre administraciones, empresas y sociedad.

El proyecto CC Green representa precisamente esa visión de futuro. Un proyecto alineado con el nuevo contexto tecnológico internacional y con la necesidad de que Extremadura participe activamente en sectores estratégicos vinculados a la digitalización y la inteligencia artificial.

No hablamos únicamente de tecnología. Hablamos de empleo cualificado, oportunidades para los jóvenes, atracción de talento, innovación y desarrollo económico sostenible. Hablamos de generar actividad alrededor de sectores capaces de transformar el modelo productivo de una región históricamente necesitada de nuevas oportunidades industriales.

Los centros de datos se han convertido en infraestructuras clave para el funcionamiento de la economía digital global. Cada avance en inteligencia artificial, almacenamiento en la nube o servicios digitales necesita instalaciones capaces de soportar esa enorme demanda tecnológica. Y España tiene hoy una oportunidad única para convertirse en un nodo estratégico dentro del sur de Europa.

En ese contexto, Extremadura puede y debe jugar un papel protagonista. Contamos con recursos, capacidad de crecimiento y condiciones competitivas para atraer este tipo de inversiones. Pero sobre todo contamos con la voluntad de un tejido empresarial que lleva años luchando por modernizar y dinamizar nuestra industria.

Desde APILCA seguiremos trabajando para que Cáceres aproveche este momento histórico. Porque creemos en una ciudad con capacidad para liderar una nueva etapa de crecimiento industrial y empresarial. Porque creemos en el potencial de Las Capellanías como motor económico de Cáceres. Y porque estamos convencidos de que el futuro no puede construirse dejando pasar oportunidades estratégicas como esta.

La inteligencia artificial, la digitalización y los centros de datos ya no son el futuro. Son el presente. Y Extremadura tiene ante sí una oportunidad única para situarse en el mapa tecnológico e industrial de España y Europa.

Ahora es el momento de dar un paso adelante.

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*Emilia Casado es presidenta de Apilca