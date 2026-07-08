Casa Bautista llevará a la gala el sabor del ibérico puro de Montánchez

Los asistentes a la cena de entrega de los XXXI Premios Empresario Extremeño del Año podrán degustar este año jamones de Casa Bautista, una de las industrias montanchegas de referencia en el mundo del ibérico. La empresa aportará piezas de jamón 100% ibérico puro de bellota, con una curación de entre cuatro y cinco años, seleccionadas para una cita que reúne a buena parte del tejido empresarial e institucional de la región.

Con establecimientos en Trujillo y Montánchez, Casa Bautista es sinónimo de producto ibérico de calidad, sabor tradicional y buen hacer. La firma fue fundada en 1925 y está a punto de cumplir un siglo de trayectoria, una historia construida sobre la experiencia, la exigencia y el conocimiento de un sector tan competitivo como el del ibérico.

Juan Carlos Bautista, gerente de la empresa, explica que el secreto de la excelencia de sus jamones y embutidos está en “la paciencia, el mimo, la curación en los aires de Montánchez, con un clima suave, duro en invierno y con temperaturas templadas en verano, el sudado en los secaderos naturales y la tranquilidad con que las piezas permanecen en la bodega”.

La compañía trabaja exclusivamente con cerdos ibéricos puros al cien por cien. Casa Bautista atesora además numerosos reconocimientos. Es una de las industrias que más veces ha ganado el Jamón de Oro del Salón de Jerez de los Caballeros y cuenta también con dos Espigas de Bronce y dos Espigas de Plata en los Premios Espiga de Caja Rural de Extremadura. El último de estos reconocimientos llegó en 2020, con distinción para su ganadero Arenalejo de Abajo.

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La presencia de sus jamones en la cena de los Premios Empresario Extremeño del Año permitirá unir el reconocimiento al talento empresarial de la región con uno de los productos más emblemáticos de la despensa extremeña. Un clásico de Montánchez que sigue defendiendo, casi cien años después de su nacimiento, la calidad, la paciencia y el sabor del ibérico hecho con tiempo.