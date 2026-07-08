Central Nuclear de Almaraz, por el interés general

En un entorno de gran incertidumbre, tanto internacional, como nacional, varios miles de trabajadores y sus familias están pendientes de la decisión del Gobierno de continuar o cesar y desmantelar la Central Nuclear de Almaraz, una de las mejores del mundo por su funcionamiento y seguridad, y la primera industria de Extremadura. Industria que ha creado y mantiene empleo de calidad, directo, indirecto, inducido que es visitada por personas de todo el mundo por su desempeño excelente. Se habla poco de este tema, social, económico y tan importante para las personas, especialmente los jóvenes, y sus familias. Sin embargo, es una de las claves en este dilema. Una comparación con otro de los sistemas de generación que consideramos claves, la fotovoltaica, según un estudio reciente que pondera por la capacidad de producción, en este caso, con una de las plantas más grandes de España, donde apenas se ven personas en una extensísima superficie, la relación del empleo que genera la CNA con esta planta, es de 7 a 1. Siete veces se genera más empleo, industrial, en Almaraz, que en esa planta de generación eléctrica solar. Esto sería fácilmente extrapolable a otras generadoras de electricidad, importantes y necesarias, como decía antes, como son la eólica o hidráulica, donde el empleo que producen es mínimo. En Almaraz es intensivo. Otro aspecto del que se habla muy poco, es la variable industria-paisaje. Situada en el municipio de Almaraz, se conjuga muy bien, pues se ‘encuentra’ (significado en árabe de la palabra Almaraz) muy bien con la rica Historia Belvis de Monroy-los 12 apóstoles que salieron de su convento para evangelizar Nueva España, su patrimonio arqueológico, el embalse de Arrocampo, parque ornitológico de Arrocampo, hoy zona Zepa.

Está situada en el noreste de la provincia de Cáceres, Comunidad Autónoma de Extremadura, cercana a la vertiente sur de la Sierra de Gredos, en la mancomunidad de Campo Arañuelo.

Aún están vivos los recuerdos de una sangría emigratoria de la región extremeña, que llevó a más de 850.000 habitantes, en las décadas de los 50 a los 80 a trabajar por el desarrollo industrial de Cataluña, País Vasco, Madrid, no por capricho, sino por una decisión de la dictadura de aquella época, INI mediante (44.444 empleos creados en Cataluña frente a 600 en Extremadura, en los 40 años de existencia del Instituto Nacional de Industria). Sin olvidar los hijos de esta tierra que fueron a Alemania, Suiza o Francia. Porque Extremadura no daba trabajo industrial. Decisión de la dictadura de Franco, tras la guerra civil española. Ahora puede ser peor, pues bajo la presidencia de Pedro Sánchez, otra decisión, pretende cesar y desmantelar una industria que funciona y que tiene el reconocimiento nacional e internacional, la CNA. Será una decisión, sin fundamento, que apagará la comarca, la región Extremeña y España.

Manifestación de Mujeres por Almaraz en Madrid. / EL PERIÓDICO

Con estas dos variables, puestos de trabajo, y no agresión al paisaje, ya habría dos motivos para decir que sí a la CNA, en Almaraz, Cáceres, Extremadura. España. Por el interés general, el bien común, y el futuro de esta comarca, la región y España. Y de la UE, como veremos más adelante. Almaraz Sí es una plataforma ciudadana creada para defender el futuro de Almaraz, (Belvís de Monroy, Casas de Miravete, Casatejada, Higuera de Albalat, Mesas de Ibor, Millanes, Romangordo, Saucedilla, Serrejón, Toril, Valdecañas de Tajo y su comarca.

Sus lemas: Contra el cierre de la central y por un desarrollo próspero y sostenible, Alianza por Almaraz. Sin energía no hay futuro. Sí a la continuidad. Ha suscitado, con sus manifestaciones y actividades en Extremadura, Madrid, Bruselas, etcétera el apoyo mayoritario político y social que es firme de la Junta de Extremadura con su presidenta María Guardiola a la cabeza, PP, Vox y del PSOE de la provincia de Cáceres, siendo más ambigua la del PSOE regional. En este contexto, muy recientemente (mes de marzo), se ha adjudicado, por el ministerio de Transición Ecológica, el siguiente contrato de ENRESA: Servicio de ingeniería para el Plan de Desmantelamiento de la Central Nuclear de Almaraz; Importe; (IVA incluido) 28.668.849,95 € y Plazo de ejecución: 60 meses. En fin, el Gobierno de España, responsable del Sistema Eléctrico y de la Política Energética y Eléctrica ha de tomar una decisión, urgente, que debería ser de prórroga, como se está haciendo en todo el mundo.

¿Por dónde va el mundo en la energía nuclear? El cierre de nuestros siete reactores nucleares según el calendario previsto por el Gobierno (2027-2035) sería cometer un grave error estratégico. Entre otras cosas, porque seríamos el único país del mundo en hacerlo y nos colocaría en desventaja frente al resto de países que trabajan para duplicarlos: de los 413 reactores que hay en operación en todo el mundo se contempla pasar a los casi mil en pocos años, empezando por los 59 reactores ya en construcción y los más de cien aprobados”.

En la carta abierta, de fecha 16 de marzo, enviada por la Presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen reconoce explícitamente a la energía nuclear como fuente de generación eléctrica baja en carbono, clave del mix eléctrico europeo y defiende evitar el cierre prematuro de las centrales existentes por su contribución a la fiabilidad, los costes y la competitividad del sistema eléctrico, así como a la autonomía energética de la UE. Se ha producido un Cambio de Opinión sobre las CCNN, sustituyendo el Nucleares NO, de los años 70 y 80 a Nucleares sí, y Almaraz Sí en la actualidad.

Lo que aporta la CNA al Sistema Eléctrico Nacional y al objetivo estratégico de Descarbonización Ecológica. La CNA es la instalación de mayor aportación al sistema eléctrico nacional a lo largo de la historia. Así, la CNA colabora en la descarbonización de forma directa con su producción y, además, evita el consumo de gas natural, que sí contamina. Almaraz cubre el 7% de la demanda eléctrica anual española generando, cada año, el equivalente al consumo de 4 millones de hogares españoles. Por lo tanto, la CNA es clave para la garantía de suministro debido a su alta disponibilidad de funcionamiento 24/7, 365 días al año, en cuestión de calidad, ya que garantiza la estabilidad de suministro, (lo que evita apagones) y también es clave para el desarrollo e implantación, tanto de otras energías verdes, como de I+D+i de almacenamiento de energía, es decir, es necesaria para el proceso de transición energética en el que estamos inmersos en la UE.

Y, como el resto de los 7 reactores, en el contexto actual geopolítico, garantiza la independencia energética de España, y, por ende en la UE. En el aspecto, clave, de las inversiones realizadas en el año 2025, aproximadamente son de 50 m. de € relacionadas con seguridad, requisitos regulatorios y modernización tecnológica de la planta, la mejora de la seguridad personal y nuclear, cumplimiento de requisitos regulatorios, así como actualización y modernización de los equipos de acuerdo con las últimas tecnologías de cara a maximizar la fiabilidad de la planta.

Concentración de trabajadores de la Central Nuclear de Almaraz. / EL PERIÓDICO

Importante: se invierte, cada año, para actualizar y modernizar la planta de la CNA, lo que garantiza la continuidad técnica de la operación industrial, por lo que está preparada para operar a largo plazo.

Genera energía eléctrica síncrona, a tensión constante, que es la mejor para el funcionamiento de la Red Eléctrica.

Es esencial para la estrategia competitiva industrial y social de Extremadura, la CNA puede y debe prorrogar su vida activa hasta 2063.

El informe Draghi (2024) viene a respaldar la tecnología nuclear porque puede ayudar a reducir las carencias que afectan a Europa, reforzando la competitividad, avanzando en innovación tecnológica y logrando todo ello sin dejar de ser ambiciosos en los objetivos de descarbonización.

Fiscalidad de la energía nuclear en España En España el coste de la fiscalidad de la energía nuclear está gravada a unos niveles increíbles en ninguna parte del mundo. En pos de facilitar la continuidad de la CNA, la presidenta en funciones de la Junta de Extremadura, María Guardiola (PP), anunció en otoño de 2025 que su Gobierno reducirá progresivamente la ecotasa para esta central., afectando el empleo, los servicios públicos y la economía local.

En síntesis: La actitud del Gobierno frente al sector eléctrico y más en concreto del pool nuclear español no se queda en descalificaciones y acusaciones del Presidente del Gobierno, de ministras de Transición Ecológica o de la Presidenta de REE. Hay cambios fiscales de carácter meramente confiscatorios, que atentan contra la necesaria viabilidad económica de las empresas que no dejan dudas de la inequívoca voluntad del Gobierno de cerrar el pool nuclear y de privar a España de esta fuente de generación de energía eléctrica.

Todo esto a pesar de saber, estos representantes públicos, que sería un gran error, y un suicidio eléctrico y económico para España y para Extremadura. Red Eléctrica, como operador responsable del sistema eléctrico, está obligada a revelar si el posible cierre de la central de Almaraz pone en riesgo la garantía de suministro en España, y el buen funcionamiento de la red eléctrica o las consecuencias del citado fin de operación. No hay limitación ni técnica ni social para la continuidad de la CNA, cuya solicitud de prórroga por parte de las empresas propietarias está pendiente, en primer momento, del preceptivo informe del CSN, y, posteriormente de la decisión del Gobierno. Todo parece indicar que se estirarán los plazos todo lo posible o se suprimirán, sin más, como ya se ha hecho por parte del Gobierno.

Por la importante ventaja en coste que tiene el parque nuclear español (ya están amortizadas, es decir, solo hay que amortizar el coste de las recargas) y porque las gemelas de las Centrales Nucleares españolas se han prorrogado hasta los 80 años porque en todo el mundo se construyen nuevas Centrales Nucleares., porque es energía verde es decir, que no emite CO 2 , porque la energía que produce es síncrona que favorece la estabilidad de la Red Eléctrica, porque es básica para la estrategia competitiva española, porque, además, a corto y medio plazo, la energía nuclear, es imprescindible si se quieren evitar apagones en la península ibérica como el histórico sucedido el 28 de abril de 2025 y culminar el proceso de descarbonización ecológica con éxito. Otros países de la UE, que cometieron el error imperdonable de cerrar todo su parque de energía nuclear, lo tienen mucho más difícil que España.

Si se cierra la CNA, Extremadura tendría todos los riesgos puesto que los residuos nucleares seguirán estando en la CNA en el municipio de Almaraz durante muchas décadas, y no habría los valores añadidos que el funcionamiento de la CNA genera en la actualidad: empleos de calidad, fiscales, actividad para más de 100 pymes y autónomos, desarrollo local, etcétera.

En resumen, Almaraz es una joya tecnológica y energética, y de equipo humano, que sigue liderando el sector nuclear en España, en seguridad, fiabilidad y producción, siendo fundamental, tanto para Extremadura, cómo para el sistema energético nacional, y para el éxito en el proceso de descarbonización y evitar apagones en la península ibérica.

Otras cuestiones no menores:

√ Importamos electricidad de Francia, que tiene energía nuclear, cerca de España, y que, con la factura mensual, nos entrega los residuos.

√ la supervivencia de un pueblo histórico y maravilloso, Almaraz, y las comarcas adyacentes, Campo Arañuelo, La Vera, Villuercas, y toda Extremadura, depende de la continuidad de la CNA.

√ La razón => los técnicos=>el Konocimiento + las tendencias dicen que hay que mantener la energía nuclear en el mix energético.

√ Sólo la demagogia, la ideología militante de este Gobierno u otros objetivos inconfesables, apuesta por el cierre.

No se duda, en estas primeras décadas del siglo XXI, que la empresa tiene una responsabilidad social corporativa, más allá de cumplir sus objetivos empresariales y obligaciones fiscales, así como su estrategia empresarial. En ese ámbito, sugerimos actuar en el precio del KW/hora, en Extremadura, incluso sirviendo la energía eléctrica a coste cero, como incentivo a la inversión y compensación a los habitantes de la zona. Teniendo en cuenta los costes y mermas que ocasiona el transporte de alta tensión de la energía producida en esta Comunidad Autónoma, que exporta energía de origen nuclear, fotovoltaica, hidráulica, termosolar y eólica, las propietarias de estas industrias, que localizan sus plantas y sus riesgos y deseconomías externas en Extremadura, deberían colaborar, de esta forma, a su desarrollo económico, industrial, social y cultural. Esto ya se hace en otras zonas del mundo. Por el Interés General de Extremadura, de España y de la Unión Europea, la CNA debe continuar.

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*Ricardo Hernández Mogollón es catedrático jubilado de Economía Financiera y Contable