Tote bag y aceite para los invitados
La Chinata, el AOVE como origen de una propuesta gourmet y cosmética
Desde Plasencia, la firma ha convertido el Aceite de Oliva Virgen Extra en el hilo conductor de una propuesta que une alimentación, cosmética, regalo y cultura mediterránea
Redacción
La Chinata es una de esas empresas que han sabido crecer sin perder de vista de dónde vienen. Su historia está ligada al Aceite de Oliva Virgen Extra, a la tierra extremeña y a una forma de hacer las cosas en la que la calidad, la tradición y el respeto por el origen siguen siendo la base de cada producto.
Nacida en torno al mundo del aceite, la firma ha evolucionado con el paso de los años hasta convertirse en una marca referente dentro del sector del AOVE, pero también en un ejemplo de cómo un ingrediente tan nuestro puede tener muchas formas de expresión. Hoy, La Chinata no solo habla de aceite. Habla de gastronomía, de cuidado personal, de regalar con sentido y de llevar un pedacito de Extremadura mucho más allá de sus fronteras.
Actualmente, sus instalaciones se encuentran en Plasencia, en el norte de Cáceres. Desde allí se organiza la actividad de una empresa que distribuye sus productos por todo el territorio nacional y que también ha conseguido abrir camino fuera de España. Cada envío lleva consigo algo más que una marca: lleva el nombre de Extremadura, la esencia de una tierra vinculada al olivar y una manera de trabajar que combina tradición, innovación y compromiso con la calidad.
El Aceite de Oliva Virgen Extra es el centro de su identidad. A partir de él, La Chinata ha desarrollado una amplia gama de productos gourmet y cosméticos en los que el AOVE no aparece como un simple reclamo, sino como parte fundamental de su filosofía. En alimentación, sus productos buscan acercar al consumidor sabores reconocibles, recetas cuidadas y propuestas pensadas para disfrutar en el día a día. En cosmética, la marca ha sabido recuperar el valor del aceite de oliva como ingrediente tradicional para el cuidado de la piel, adaptándolo a las necesidades actuales y a una forma de cuidarse más natural, cercana y consciente.
Esa es, precisamente, una de las claves de La Chinata: transformar algo profundamente ligado a la cultura mediterránea en productos actuales, útiles y con personalidad, sin romper nunca con sus raíces. Como dicen en La Chinata, se trata de cuidar por dentro y por fuera, poniendo en valor un ingrediente que forma parte de nuestra historia, de nuestra despensa y también de nuestra manera de entender el bienestar.
La Chinata mantiene una apuesta clara por el producto de proximidad, por el origen y por aquello que da sentido a cada elaboración. Sus productos no nacen de una moda pasajera, sino de una trayectoria construida sobre el conocimiento del aceite, el respeto por la materia prima y la voluntad de ofrecer artículos honestos, reconocibles y bien hechos.
En un mercado cada vez más amplio y competitivo, La Chinata ha conseguido diferenciarse precisamente por mantenerse fiel a lo que es. Una empresa extremeña, con vocación nacional e internacional, que ha hecho del Aceite de Oliva Virgen Extra su sello más reconocible y su punto de partida para seguir creciendo.
Porque hablar de La Chinata es hablar de AOVE, pero también de Extremadura, de tradición, de cuidado y de una forma de entender la calidad que nace en la tierra y llega, cada día, a hogares de dentro y fuera de España.
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