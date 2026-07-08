Conesa Group, el tomate extremeño que compite en el mundo

Hablar de Conesa Group es hablar de una de las grandes historias de la agroindustria extremeña. Desde Villafranco del Guadiana, la compañía ha sabido convertir un cultivo profundamente ligado a las Vegas del Guadiana en un proyecto empresarial con dimensión internacional. Su trayectoria demuestra que Extremadura no solo produce materia prima de calidad, sino que también puede transformarla, darle valor añadido y llevarla a mercados de todo el mundo.

Manuel Vázquez Gimón, fundador y presidente del Grupo Conesa, en la primera campaña de la industria en 1976. / CONESA

Orígenes

Fundada en 1976, Conesa Group ha crecido manteniendo su carácter familiar y su compromiso con el territorio. La empresa se ha especializado en la transformación del tomate, un sector en el que la calidad de la materia prima, la eficiencia industrial y la capacidad de adaptación a las necesidades del cliente son claves para competir. Hoy, el grupo es uno de los principales operadores europeos del tomate transformado y un referente global en productos como concentrados, salsas, dados, pulpas y tomate en polvo.

El éxito de Conesa Group no se entiende sin su vínculo con el campo extremeño. La compañía trabaja estrechamente con agricultores y cooperativas, impulsando una cadena de valor que genera empleo, actividad económica y estabilidad en el entorno rural. Cada campaña moviliza recursos, profesionales, transporte, industria auxiliar y conocimiento agronómico, consolidando al tomate como uno de los grandes motores agroalimentarios de Extremadura.

Imagen aérea de la fábrica de Conesa en 1976. / CONESA

49% del tomate en polvo mundial

Conesa Group fabrica el 49% del polvo de tomate a nivel mundial, que los convierte en los mayores productores mundiales de este producto. Conesa ha convertido el tomate extremeño en un producto global. La compañíaexporta el 80% de su producción a 70 países y cuenta con 11 plantas repartidas en tres continentes. Con una capacidad de transformación de 1,4 millones de toneladas de tomate fresco por campaña, el grupo se ha consolidado como el primer transformador europeo, uno de los cinco mayores operadores mundiales del sector y líder internacional en tomate en polvo.

Ha sido sido galardonada por Heinz como los mejores proveedores mundiales. Otro reciente reconocimiento le fue otorgado por la cadena franquicia de pizzerías Papa John's en Reino Unido.

La expansión internacional de la firma es constante y en Portugal está implementando nuevas líneas para incrementar su capacidad. A destacar que Conesa tiene su núcleo en la Península Ibérica y sus fábricas están distribuidas estratégicamente en tres cuencas hidrográficas diferentes: Guadalquivir, Guadiana y Tajo. De esta manera, Conesa garantiza a sus clientes un producto de calidad, que no se va a ver afectado por las sequías.

Fábrica de Grupo Conesa en la actualidad. / CONESA

Innovación

A esa base agrícola se suma una apuesta constante por la innovación. Conesa Group ha incorporado tecnología, eficiencia energética, automatización de procesos y sistemas de control de calidad para responder a mercados cada vez más exigentes. La empresa ha sabido evolucionar desde una industria tradicional hacia un modelo agroindustrial moderno, competitivo y orientado al cliente internacional.

Manuel Vázquez Calleja, actual CEO de Grupo Conesa. / CONESA

Sostenibilidad

La sostenibilidad es otro de los pilares de su crecimiento. En un contexto marcado por el cambio climático, la gestión eficiente del agua y la transición energética, Conesa trabaja para optimizar recursos, reducir impacto ambiental y avanzar hacia una producción más responsable. La modernización de sus procesos, el aprovechamiento energético y la colaboración con el sector agrícola forman parte de una estrategia que busca garantizar el futuro del cultivo y de la industria.

Proyección Global

Conesa Group representa, en definitiva, una forma de entender la empresa desde Extremadura: arraigada al territorio, pero con ambición global; ligada al campo, pero abierta a la tecnología; familiar en sus orígenes, pero capaz de competir en los mercados internacionales. Su trayectoria confirma que el tomate extremeño es mucho más que un producto agrícola: es industria, empleo, innovación, exportación y marca regional.

Desde las Vegas del Guadiana, Conesa Group sigue llevando el nombre de Extremadura a las mesas y a las industrias alimentarias de todo el mundo. Una historia de crecimiento sostenido que convierte al grupo en uno de los mejores ejemplos de cómo la agroindustria extremeña puede mirar al futuro sin renunciar a sus raíces.