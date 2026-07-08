Construcción: falta de mano de obra y los precios se encarecen

El sector de la construcción en Extremadura emplea a más de 30.000 trabajadores pero, como llevamos denunciando desde hace tiempo, son necesarios otros 10.000 trabajadores para poder cumplir con las necesidades actuales. Lejos de ir solucionándose este problema, ocurre lo contrario, pues se jubilan más trabajadores de los que entran en el sector. Así, casi el 40 % de ellos tienen más de 50 años, y en los próximos 5 años se jubilarán el 20 % del total del sector. Por el contrario, los menores de 30 años apenas alcanzan el 9 % del total.

Nos consta que este problema no sólo existe en nuestro sector, y ello en una Comunidad Autónoma donde la tasa de desempleo es de las más altas de España, superando el 13 %, con casi 63.000 desempleados. Pero buscas trabajadores y no los encuentras.

Trabajos en la Fundación Laboral de la Construcción en Cáceres. / Carlos Gil

¿Cuáles pueden ser las soluciones?

La primera de ellas pasa por eliminar la economía sumergida y el fraude laboral, pues hay personas inscritas en el desempleo y cobrando prestaciones que simultáneamente trabajan fuera del sistema legal. Hay que ir eliminando progresivamente las numerosas ayudas, que desincentivan la búsqueda de trabajo, y dejar solamente las realmente necesarias.

Otra solución es la contratación de mano de obra extranjera, preferiblemente formada en origen, y que vengan con contrato de trabajo.

En ocasiones se nos dice que subamos los salarios. Por supuesto que nos gustaría hacerlo. Pero hay que tener en cuenta que en una edificación en la que trabajen 4 personas durante 2 años para hacer cada piso, un incremento por ejemplo del 20 % del salario supondría un incremento del precio del piso de entre 25.000 a 35.000 €. Y también sería necesario que en las licitaciones públicas se recogiera la revisión salarial, cuestión que actualmente no se hace.

Absentismo laboral

Relacionado con lo anterior, otro enorme problema es el absentismo, que se ha convertido en un factor estructural de riesgo. En un informe elaborado en febrero de 2026 por la Confederación Nacional de la Construcción (CNC), en nuestro sector el absentismo alcanzó en el año 2025 el equivalente a 14 días laborales anuales por asalariado (casi 3 semanas de trabajo), es decir, más del 6 % de la jornada pactada, lo que supone que por cada 16 trabajadores contratados solo 15 están trabajando efectivamente, con un coste total nacional de 3.565 millones de euros. El absentismo está en máximos históricos, y en sólo 7 años se ha duplicado.

Por tanto, es fundamental mejorar los sistemas de seguimiento de las bajas laborales.

Incremento de costes

La guerra en Irán ha vuelto a poner en evidencia la repercusión de los acontecimientos geopolíticos sobre la economía, generando un nuevo incremento extraordinario e imprevisible del precio de la mayoría de los materiales empleados en las obras tanto de infraestructura como de edificación (betún, cemento, materiales cerámicos, vidrios, áridos y todos los derivados del petróleo como PVC, polietilenos y otros plásticos…) así como de los combustibles y energía, que de media alcanzan una subida del 30 % pero que en algunos materiales supera el 50 %. Estos incrementos enormes se suman a los ya generados (cuyo efecto no ha desaparecido) por la de Ucrania.

Todo ello ocasiona un aumento generalizado de los costes de ejecución de las obras, en contratos con presupuestos fijados. En un sector caracterizado por contratos de larga duración y márgenes ajustados, una alteración significativa en el precio de los aprovisionamientos puede afectar seriamente al equilibrio económico de los contratos, generando una situación crítica para las empresas que están ejecutando las obras con graves perjuicios económicos poniendo en peligro su continuidad.

Además del riesgo de ralentización e incluso de paralización de las obras (con los efectos que ello conlleva, incluyendo la posibilidad de pérdida de fondos europeos), gran número de licitaciones están quedando desiertas. Además, esta situación está provocando que algunas obras cuya ejecución no ha empezado, seguirán sin iniciarse, y se inicien expedientes de resoluciones contractuales por imposibilidad de encontrar soluciones económicamente viables a la ejecución de los contratos.

Resulta evidente que estamos ante un supuesto de extraordinaria y urgente necesidad, similar al que ocasionó la adopción de medidas legislativas durante los primeros meses de la guerra de Ucrania.

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*Presidente de Confederación Nacional de la Construcción en Extremadura