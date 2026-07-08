Construir con alma: la visión industrializada de Modular Home

Hay empresas que nacen para ocupar un espacio en el mercado y otras que nacen para transformar una manera de hacer las cosas. En Modular Home pertenecemos a esta segunda categoría.

Nuestra historia comienza en el año 2007 en plena crisis inmobiliaria en el norte de Extremadura, con todos los vientos en contra, pero con una idea muy clara: demostrar que la construcción industrializada podía ser mucho más que rapidez o eficiencia. Podía convertirse en una nueva forma de entender cómo vivimos y en consecuencia cómo debemos construir.

Desde nuestros primeros proyectos hasta la expansión que hoy nos permite desarrollar viviendas en distintos puntos de España y Portugal, hemos mantenido intacta la convicción de que la innovación solo tiene sentido cuando optimiza el proceso pero también mejora la vida de las personas.

En un momento en el que la arquitectura y la construcción viven una profunda transformación, el sector ha dejado atrás antiguos debates para entrar en una etapa mucho más madura. Hoy las decisiones en la fase de proyecto están más afinadas, existe un mayor control en la ejecución y la atención está puesta en cómo cada proyecto responde a la necesidad.

Diseño, tecnología, y eficiencia en obra dejan de competir entre sí para integrarse en una misma lógica, más equilibrada y, sobre todo, más consciente.

Ese cambio de paradigma define también nuestra evolución como empresa.

Desde Modular Home, en esos años en que nadie quería hablar de construcción ni de constructores, comenzamos a hablar de casas prefabricadas que en aquel momento se asociaba erróneamente con soluciones temporales o instalaciones industriales nada que ver con viviendas bonitas y de calidad. El sector tuvo que enfrentarse no solo a un ajuste económico, sino también a una crisis de credibilidad. El desafío era volver a generar confianza mediante un modelo de construcción eficiente, adaptado a la realidad económica y más transparente -por ejemplo nuestros presupuestos iban acompañados de una memoria de calidades dónde se indicaban los datos de todos los componentes: descripción, medidas, marca y modelo que explicábamos a pie juntillas - algo insólito en las prácticas de las constructoras tradicionales donde lo normal era la ambigüedad. Por este tipo de detalles comenzamos a diferenciarnos. También por el hecho de que las pocas empresas de viviendas prefabricadas que existían ofrecían modelos A, B o C, y nosotros empezamos a personalizar todo, arquitectura, distribución, acabados, etc.

Fue un trabajo duro, existía la constante pelea entre el precio y la calidad, entre la definición y personalización de proyecto y la optimización de tiempos, pero lo conseguimos…., el tiempo ha demostrado que la industrialización representa: precisión, economía, tiempos ciertos, control de calidad y alta capacidad para la innovación.

Junto a Ángel Cava, éramos dos jóvenes emprendedores preparados, que con ilusión en aquella época 'marciana', decidimos apostar por aquello de lo que estábamos seguros que antes o después sería la evolución necesaria del sector.

Durante estos 20 años hemos construido una compañía con vocación internacional, sin renunciar a nuestras raíces. Crecer desde aquí y llevar nuestro modelo constructivo a distintos lugares ha sido también una forma de demostrar que la búsqueda de la excelencia no entiende de geografías.

En estos años, hemos creado un sistema constructivo homologado propio MH System®, un sistema único de estandarización de piezas denominado ‘Personalización Estandarizada’, hemos evolucionado los procesos en obra, sí….. Pero unido a la personalización de cada proyecto. Y es ahí donde radica la principal diferencia en nuestra evolución: «querer la industrialización como proceso pero pensada con alma».

En la actualidad creemos que nadie pone en duda que la industrialización ha llegado para quedarse, permitiendo modelos más sostenibles y eficientes, y como empresa nos ha obligado a ponernos retos de mayor altura referidos a la responsabilidad que tenemos en la transformación de nuestro sector.

Es por ello que hace dos años decidimos impulsar nuestros propios premios MODULAR AWARDS y ya vamos por la segunda edición donde reconocemos el trabajo de profesionales que están aportando a la evolución del sector. También decidimos apostar por la formación en construcción prefabricada, algo que no estaba implantado en las escuelas de Formación Profesional y que veíamos necesario ante la falta de mano de obra cualificada. En colaboración con el SEXPE y con nuestro equipo experto en fábrica desde el 4 mayo tenemos 20 plazas para la formación en MH Academy orientada a personas desempleadas o a quienes quieren especializarse en un sector en plena transformación. En este espacio compartimos conocimiento, impulsamos la especialización y preparamos a nuevos profesionales en construcción industrializada ofreciendo además posibilidades reales de incorporación laboral tras finalizar la formación. También hemos decidido aportar un porcentaje de nuestra facturación a la Fundación CorAll Family donde ayudamos a niños con cardiopatías infantiles sin recursos donde estamos seguros que los fondos son directamente para este fin y no para otros en los que no tenemos trazabilidad.

La vida va evolucionando a gran velocidad. Vivimos un momento decisivo para nuestro sector. La digitalización, la inteligencia artificial, los nuevos materiales y la industrialización están redefiniendo completamente los procesos constructivos. Pero, al mismo tiempo, existe una creciente necesidad de volver a conectar con los valores esenciales: sostenibilidad real y calidad de vida a todos los niveles.

En Modular Home creemos que la arquitectura del futuro será necesariamente más consciente y no se medirá solo en cómo se construye, sino en a quién y cómo impacta en la sociedad.

Desde nuestro punto de vista, el crecimiento empresarial solo tiene sentido si genera un impacto positivo más allá de los resultados económicos. Esta es nuestra visión.

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*Elena Pereira García es cofundadora / Directora de Marketing y Desarrollo de Negocio en Modular Home