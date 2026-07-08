Cuando crece una empresa, crece también Badajoz y Extremadura

Los Premios Empresario Extremeño del Año de El Periódico de Extremadura representan un año más, y ya van 31, el reconocimiento hacia quienes generan oportunidades para los demás. Detrás de cada empresa y proyecto hay una historia de trabajo, de esfuerzo y de compromiso. Y detrás del crecimiento económico de una región siempre hay empresas y emprendedores que han decidido creer en ella.

Desde estas líneas quiero trasladar mi agradecimiento a todos los empresarios y empresarias de la región que arriesgan, innovan, crean empleo y contribuyen cada día a nuestro desarrollo económico. El de todos. Su esfuerzo es el que permite que ciudades como Badajoz y regiones como Extremadura sigan avanzando y mejorando. Paso a paso.

La ciudad de Badajoz se consolida como uno de los entornos más favorables para el emprendimiento en España. / EL PERIÓDICO

Hace unas semanas conocíamos el informe ‘Subnational Business Ready in theEuropean Union 2025’, llevado a cabo por el Banco Mundial y la Comisión Europea, situando a Badajoz entre las ciudades españolas con mayores facilidades para la creación de empresas.

Esta valoración es una enorme satisfacción y motivo de orgullo para todos porque, sobre todo, reafirma una convicción que llevamos tiempo defendiendo: la oportunidad histórica en la que nos encontramos para nuestra ciudad y nuestra región. Hemos demostrado con números que el tamaño no determina la capacidad para generar actividad económica.

Esta oportunidad ha llegado tras mucho trabajo de muchas personas y entidades durante mucho tiempo. Hablamos de los recursos con los que contamos como el suelo disponible y finalista, agua, luz, un tejido empresarial sólido, una amplia oferta cultural, gastronómica, deportiva o de ocio pero, fundamentalmente, todas aquellas personas emprendedoras que lo hacen posible.

Todo ello permite a las empresas posar su mirada aquí y que seamos protagonistas. Hoy recogemos los frutos de una carrera que comenzó hace años con la modernización de nuestros espacios y nuestros servicios.

Durante muchos años en España parecía que, para competir, innovar o crecer empresarialmente había que concentrarse necesariamente en las grandes capitales. Hoy esa realidad está cambiando.

Las nuevas dinámicas económicas como la digitalización, el teletrabajo y la movilidad profesional están abriendo oportunidades enormes para ciudades intermedias que ofrecen algo cada vez más valioso: calidad de vida, costes competitivos y capacidad de crecimiento. Y ahí tenemos mucho que aportar.

Ofrecemos un menor coste de la vivienda en términos comparativos, costes operativos contenidos para las empresas, movilidad sencilla, seguridad y cercanía institucional.

Hoy hay empresas que ya no necesitan estar en los tradicionales centros de decisión para competir internacionalmente. Cada vez más profesionales descubren que el verdadero lujo del momento actual es poder desarrollar un proyecto global desde una ciudad habitable, accesible y con calidad de vida.

Además, aquí contamos con un factor transfronterizo que nos hace singulares y diferenciales. Una frontera con Portugal cada vez más difuminada que deja de ser una línea de separación para convertirse en una plataforma en el ámbito europeo que nos sitúa como un activo económico, logístico, turístico y geopolítico, con la entrada simultánea a dos mercados.

Durante mucho tiempo confundimos tamaño con oportunidades. Pero la economía que viene va a premiar cada vez más a los territorios capaces de combinar competitividad, talento y bienestar.

Las empresas necesitan talento, estabilidad, calidad urbana y servicios y capacidad para atraer profesionales. Y eso también podemos ofrecerlo.

Además, estamos viendo un fenómeno muy interesante: muchos jóvenes profesionales que antes se marchaban porque creían que las oportunidades solo estaban fuera, hoy empiezan a mirar de nuevo hacia ciudades donde es posible desarrollar un proyecto profesional y personal sin renunciar a la calidad de vida.

Porque el talento ya no busca únicamente salarios. Busca también tiempo, vivienda, seguridad, conciliación y entorno. Las ciudades que entiendan eso tendrán una enorme ventaja competitiva en la próxima década. Estoy convencido de que algunas de las ciudades que mejor van a competir son las que mejor sepan cuidar el talento y ofrecer una vida mejor.

Creemos en un modelo de crecimiento equilibrado, moderno y sostenible. Un modelo donde ciudades medias puedan desempeñar un papel protagonista en la nueva economía española e ibérica.

Queremos ser parte de esa transformación y esta no se entiende sin el tejido empresarial y su talento. Cuando crece una empresa, crece también Badajoz. Crece también Extremadura. Y cuando una ciudad o región avanza, lo hace de la mano de los que cada día apuestan por invertir, innovar, trabajar y generar oportunidades para todos.

Noticias relacionadas

*Ignacio Gragera es alcalde de Badajoz