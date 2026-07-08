El cuello de botella del mercado laboral amenaza el crecimiento de Extremadura

El crecimiento económico sostenido de la región es clave para absorber el excedente de población activa sin empleo, ya que genera confianza en las empresas e impulsa sus planes de inversión y contratación.

Si analizamos la situación del empleo desde el final de la pandemia en 2021, el paro sigue una tendencia descendente, con la creación de casi 66.000 empleos (hasta llegar a más de 430.000 ocupados en 2025), apoyado en una velocidad de contratación media trimestral del 0,87% (cuadriplica la oferta de trabajo - población activa que entra al mercado laboral - que lo hizo al 0,23%), que está eliminando el exceso de desempleados, y una baja tasa de temporalidad del 0,6%, que absorbe el excedente de mano de obra con contratos de corta duración.

Dos trabajadores en una fábrica. / JUNTA DE EXTREMADURA

Según el BBVA Research, el año pasado los sueldos pactados por convenio aumentaron un 3,2% en Extremadura, mientras que la inflación se situó alrededor del 2,9%, que indica que el aumento de los salarios no es inflacionista, que corresponde a una mayor remuneración, por su aporte de valor a la generación de riqueza, trasladando parte del coste a los precios, sin que el mercado lo haya penalizado, por el ciclo expansivo de la economía regional que desde 2021 muestra una tasa media de crecimiento del 2,5%.

A pesar de estos buenos datos, la economía regional se encuentra en plena transformación (desde la especialización agroindustrial hacia la intensiva en capital y energética) con envejecimiento de la población (que impide el relevo generacional en muchos puestos de trabajo) e inmersa en un proceso de asimilación del cambio tecnológico derivado de la digitalización, de la IA y de la transición energética, que genera un aumento de la ‘estrechez’ de nuestro mercado laboral con un fuerte desajuste (los requisitos de los nuevos puestos que se crean no coinciden con los perfiles de los desempleados), que termina por generar escasez de mano de obra y, lo que los economistas llaman, paro estructural.

Si añadimos baja natalidad y fuga de talento fuera de la región, asistiremos en los próximos años a un aumento de la tasa de dependencia (ratio jubilados/activos) y del gasto público, que pondrá en dificultades el relevo generacional y el mantenimiento del sistema de prestaciones públicas. Según el informe ‘Envejecimiento y edadismo laboral’ de la Fundación Adecco, en 2025 la Región alcanzó el máximo del 173% en la tasa de dependencia (hay 173 personas mayores de 64 años por cada 100 menores de 16), situandola 25 puntos por encima de la media nacional en 148%.

El gobierno regional debe fijar objetivos de creación de empleo, no para atender al crecimiento demográfico y trabajadores que vengan de fuera de la región, sino para compensar los puestos amortizados por la asimilación de la tecnología y de las hiper automatizaciones de la IA. Algunos economistas, a ese paro generado por la aparición de tecnología lo llaman paro tecnológico. El problema es que los empleos que se pierden por la tecnología/IA no tienen las mismas características que los se crean, por lo que es complicado que vuelvan a encontrar empleo las personas expulsadas por estos avances (al demandar una ‘nueva’ cualificación). Por lo que se produce un aumento del paro menos cualificado, que agrava el problema de la estrechez del mercado de trabajo, y que debe corregirse desde la formación, la atracción de mano de obra cualificada y la gestión del talento.

Formación

En cuanto a la formación, el gobierno regional debe acortar los plazos de formación de nuevos profesionales reforzando la Formación Profesional Dual, con más competencias de IA, y colaborar más estrechamente con las Cámaras de Comercio que son quienes conocen el tejido industrial regional y nos pueden decir las habilidades y vacantes más demandadas, al tiempo que intermedian para dotar de inteligencia de mercado al tejido empresarial. A nivel de la actuación del gobierno regional en las empresas, debe poner en práctica medidas de reskilling (recuperar la mano de obra subutilizada mediante formación para adaptarla a los nuevos puestos) y de upskilling (mejora de competencias de la mano de obra actual), aumentar la oferta de viviendas (para favorecer la movilidad laboral) y continuar con las medidas que mantienen la temporalidad baja, ya que todos sabemos que los trabajadores con contratos temporales tienen menos probabilidad de recibir formación en la empresa.

En cuanto a la atracción de talento a la región, empresas y gobierno regional deben trabajar para canalizar la inmigración selectiva de expertos (que encuentran en la Región la oportunidad profesional que no tienen en su país) con diseño de medidas que favorezcan la contratación en origen y la convalidación de títulos, así como continuar con los programas para facilitar el retorno de talento extremeño, como el de ‘Nómadas digitales’, que es una iniciativa para atraer y fijar población teletrabajadora ofreciendo ayudas económicas directas. En el plano empresa, en el contexto actual en donde las previsiones fallan y los planes de marketing no puede ejecutarse por el entorno cambiante, el principal reto de las empresas regionales no es la asimilación de la tecnología, sino de dimensionar bien sus plantillas (un exceso penaliza la competitividad y un defecto su continuidad) y de tender hacia modelos organizativos más proclives a un alto conocimiento de IA.

En cuanto a la gestión del talento y su fuga, la escasez de mano de obra se intensifica por el rechazo a vacantes de algunos expertos por las malas condiciones laborales en la región. Es clave reactivar el diálogo social a tres bandas (Junta, empresas y sindicatos) con un enfoque sectorial para abordar de manera consensuada medidas controvertidas, en este escenario postelectoral, como son la mejora de las condiciones de contratación, para atraer mano de obra, y la captación de trabajadores extranjeros, que permitan cubrir las vacantes generadas por la falta de cualificación regional.

En conclusión, Extremadura es un gigante con pies de barro. El desajuste entre la formación de los trabajadores y la demanda real del mercado no es un simple gap temporal, sino una barrera que puede condenar al estancamiento nuestra transformación tecnológica e industrial, el desarrollo de proyectos ya aprobados así como la capacidad de atraer nuevas inversiones a la Región. Este agotamiento del capital humano en sectores estratégicos revela la vulnerabilidad de nuestro modelo económico (ante un cambio de ciclo se produciría en una fuerte destrucción de empleo), no garantizando el crecimiento de nuestra renta per cápita. Y no nos engañemos, lo que hoy está en juego es el mantenimiento de nuestro bienestar. Si no actuamos de inmediato, nos veremos abocados a un futuro donde tendremos que elegir a quién penalizar: ahogar a nuestras empresas con más cargas e impuestos o desmantelar ciertos servicios públicos a base de recortes del gasto público.

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*Ricardo Vivas es economista