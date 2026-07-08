Descubre las últimas innovaciones de nuestras marcas... pruébalos y ¡déjate sorprender!

FANTA EXOTIC

Un viaje de sabor a los trópicos

Fanta Exotic amplía el universo de la marca con una propuesta intensa, refrescante y llena de personalidad. Una combinación de sabores tropicales pensada para quienes buscan salir de lo convencional y atreverse con nuevas experiencias.

Refrescante, aromática y con un perﬁl claramente exótico, llega en formato lata de 500 ml, ideal para compartir… o no.

FUZE TEA TÉ VERDE - LIMA & MENTA

Refrescante y con un toque cítrico

Fuze Tea sigue impulsando la categoría de té listo para beber con una combinación fresca y equilibrada: té verde con lima y menta. Una variedad pensada para quienes buscan una alternativa refrescante, ligera y con bajo contenido calórico. Refuerza el posicionamiento de la marca en momentos de consumo cotidianos, con un perﬁl moderno y fácil de beber. Disfrútalo en formato lata 330 ml.

SPRITE ZERO CHILL MENTA

Refrescante... con un giro inesperado

Sprite Zero Chill Menta aporta un twist diferencial al universo Sprite. Una receta zero azúcar, con un marcado sabor a menta, pensada para ofrecer una sensación extra de frescor.

Ideal para consumidores que buscan una bebida muy refrescante (en formato lata 330 ml.), perfecta para los meses de más calor.

MONSTER ULTRA FANTASY RUBY RED

Energía con sabor fresco y ligero

Monster amplía su gama Ultra con Ruby Red, una propuesta sin azúcar, inspirada en sabores cítricos, muy refrescante y fácil de beber.

Con notas de pomelo rosa, ofrece la energía característica de Monster, con una lata diseñada por el artista Mark ‘Pinky’ Taylor. Una opción pensada para un estilo de vida activo y urbano, en formato 500 ml.

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AQUARIUS EXTRA GRANADA - AÇAÍ / AQUARIUS EXTRA MANZANA - KIWI

Hidratación con un plus funcional

Aquarius refuerza su apuesta por la innovación con el lanzamiento de Aquarius Extra, una nueva gama de bebidas funcionales desarrollada para acompañar a los consumidores en distintos momentos del día, como el entorno laboral, el estudio o las rutinas de bienestar. Esta nueva gama se presenta en dos variedades bajas en calorías, Manzana-Kiwi y Granada-Açai, manteniendo una propuesta de sabor refrescante como complemento a su enfoque funcional. Con vitaminas B3, B5 y B6 y Ginseng, las 2 variedades de Aquarius Extra están pensadas para quienes buscan un extra de energía natural en su bebida de hidratación. Disfrútalas en lata 330 ml.