Diamonds Made in Extremadura: la revolución silenciosa de Diamond Foundry en Trujillo

Extremadura, con su tradición agrícola, su patrimonio histórico y su creciente apuesta por la innovación, se ha convertido en el escenario de uno de los proyectos industriales más singulares de Europa: la fabricación de diamantes mediante plasma, una técnica que combina física avanzada, ingeniería de precisión y un enfoque radicalmente sostenible.

Cuando Diamond Foundry decidió expandir su capacidad productiva fuera de Estados Unidos, buscaba algo más que un emplazamiento industrial. Necesitaba un territorio con espacio, energía limpia, estabilidad institucional y una comunidad dispuesta a apostar por un proyecto disruptivo. Extremadura ofrecía todo eso y algo más: una visión de futuro. Así nació la planta de Trujillo, hoy uno de los centros tecnológicos más avanzados del continente en la producción de diamantes cultivados.

Un proyecto que empezó con una pregunta

La pregunta que dio origen a Diamond Foundry fue sencilla: ¿es posible crear diamantes reales sin necesidad de extraerlos del subsuelo? La respuesta, fruto de años de investigación en California, fue un sí rotundo. A través de reactores de plasma capaces de reproducir las condiciones de presión y temperatura en las que se forman los diamantes en la naturaleza, la compañía logró producir diamantes físicamente idénticos a los naturales, pero con una huella ambiental mínima.

Cuando esta tecnología estuvo madura, el siguiente paso era escalarla. Y ahí es donde entra Trujillo.

Primer diamante obtenido por Diamond Foundry en Trujillo. / CARLOS GIL

Por qué Extremadura

La elección de Extremadura no fue casual. La región se ha convertido en un polo estratégico para la transición energética y la industria tecnológica. Su disponibilidad de energía renovable, especialmente solar, encajaba con la filosofía de Diamond Foundry: producir diamantes con cero emisiones netas.

Además, la colaboración con las instituciones regionales y locales fue decisiva. Desde el primer momento, el Ayuntamiento de Trujillo, la Junta de Extremadura y el Gobierno de España entendieron el potencial transformador del proyecto. No se trataba solo de instalar una fábrica, sino de crear un ecosistema industrial de alto valor añadido.

En este camino, el apoyo financiero de FAIPP, los Incentivos Regionales y el programa SETT ha sido fundamental. Estas herramientas han permitido acelerar la implantación industrial, reforzar la inversión tecnológica y garantizar que un proyecto de esta envergadura pudiera desarrollarse con la ambición y el ritmo necesarios. La colaboración público-privada ha sido, sin duda, uno de los pilares del éxito.

La construcción de una fábrica única en Europa

La planta de Diamond Foundry en Trujillo es, hoy, una de las instalaciones más avanzadas del mundo en la producción de diamantes mediante tecnología CVD (Chemical Vapor Deposition). Su diseño combina eficiencia energética, automatización y un uso intensivo de inteligencia artificial para controlar los parámetros de crecimiento de cada diamante.

El proceso es tan fascinante como complejo. En los reactores, un pequeño fragmento de diamante actúa como «semilla». Sobre él, capa a capa, los átomos de carbono se van depositando hasta formar un diamante completo. Cada pieza requiere un control absoluto de la temperatura, la presión y la composición del plasma. Es un trabajo de precisión atómica.

La planta de Trujillo ha sido diseñada para operar con energía 100% renovable, lo que convierte a sus diamantes en algunos de los más sostenibles del mercado global. Este compromiso con la sostenibilidad no es un añadido, sino el corazón del proyecto.

Impacto económico y social

Desde su puesta en marcha, Diamond Foundry ha generado empleo cualificado en la región, atrayendo perfiles técnicos y científicos que hasta hace pocos años tenían que emigrar para desarrollar su carrera. Ingenieros, físicos, especialistas en mantenimiento industrial, técnicos de laboratorio y expertos en automatización forman parte de un equipo que combina talento local con profesionales procedentes de otros puntos de España y del extranjero.

Pero el impacto va más allá del empleo directo. La presencia de Diamond Foundry ha impulsado la creación de proveedores locales, ha dinamizado el sector servicios y ha contribuido a posicionar a Extremadura como un referente europeo en tecnologías avanzadas. La región, tradicionalmente asociada a sectores primarios, demuestra así que puede competir en la economía del conocimiento.

Innovación continua

Uno de los pilares de Diamond Foundry es la innovación. La planta de Trujillo no es solo un centro de producción, sino también un espacio de investigación aplicada. Cada año se desarrollan mejoras en los reactores, en los algoritmos de control y en los procesos de postproducción del diamante.

La colaboración con universidades y centros tecnológicos españoles es una parte esencial de esta estrategia. Extremadura, con su creciente ecosistema de innovación, ofrece un entorno propicio para el desarrollo de proyectos conjuntos en materiales avanzados, eficiencia energética y automatización industrial.

Más allá de la joyería: el diamante como material estratégico

Aunque el diamante es conocido principalmente por su uso en joyería, su potencial industrial es enorme. Su dureza, su conductividad térmica y sus propiedades ópticas lo convierten en un material clave para sectores como la electrónica, la fotónica, la medicina o la energía.

En Trujillo se producen diamantes que pueden utilizarse en semiconductores de nueva generación, en láseres de alta potencia, en sensores cuánticos o en herramientas de corte de precisión. La planta forma parte de una cadena de valor global que está redefiniendo el papel del diamante en la industria tecnológica.

Y es precisamente aquí donde se encuentra el futuro principal mercado de Diamond Foundry: los componentes para microchips. El diamante sintético de alta pureza es un candidato excepcional para disipar calor en chips avanzados, mejorar la eficiencia energética y permitir arquitecturas electrónicas que hoy están en el límite de lo posible. La demanda de materiales ultraconductores y ultrarresistentes crecerá exponencialmente en los próximos años, y Trujillo está posicionada para ser un proveedor estratégico en esta revolución.

Un compromiso con el territorio

Desde su llegada, Diamond Foundry ha querido integrarse en la vida social y económica de Trujillo. La empresa participa en iniciativas educativas, colabora con instituciones locales y apuesta por la formación de jóvenes en disciplinas STEM. El objetivo es claro: contribuir al desarrollo de un talento local que pueda liderar la industria del futuro.

La sostenibilidad también se refleja en la relación con el entorno. La planta ha sido diseñada para minimizar su impacto ambiental, optimizar el uso del agua y garantizar un funcionamiento alineado con los objetivos climáticos europeos.

Mirando al futuro

El proyecto de Diamond Foundry en Trujillo no ha hecho más que empezar. La demanda global de diamantes tecnológicos crece año tras año, impulsada por sectores estratégicos como la computación cuántica, la electrónica de potencia o la fotónica avanzada. Extremadura está llamada a desempeñar un papel protagonista en esta revolución.

La planta seguirá ampliando su capacidad, incorporando nuevas líneas de producción y desarrollando tecnologías que hoy solo están en fase experimental. El objetivo es consolidar a Trujillo como el mayor centro de producción de diamante tecnológico de Europa y como un actor clave en la cadena de suministro de microchips de nueva generación.

Conclusión

La historia de Diamond Foundry en Trujillo es la historia de una alianza entre tecnología y territorio. Una apuesta por la innovación, la sostenibilidad y el desarrollo industrial que demuestra que Extremadura puede ser un referente mundial en sectores de vanguardia. En un mundo que avanza hacia materiales más eficientes, procesos más limpios y tecnologías más precisas, los diamantes hechos en Extremadura brillan con luz propia.

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*Rafael Benjumea es presidente Diamond Foundry España