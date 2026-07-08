Electrocash, 30 años de una historia que sigue creciendo

Cuando Euro Electrodomésticos Extremadura, S.L. abrió sus puertas en 1997, sus fundadores –los hermanos Francisco y Pedro Piñero Lemus- no podían imaginar que aquella aventura empresarial nacida en Extremadura acabaría convirtiéndose en una de las redes de distribución de electrodomésticos y tecnología más reconocidas del oeste peninsular.

Aunque quizá sí había una pista de lo que estaba por venir: la determinación de una familia convencida de que el crecimiento solo tiene sentido cuando se construye desde la cercanía, el esfuerzo diario y el compromiso con el cliente.

Treinta años después, esa filosofía sigue intacta.

Vista aérea del Parque Comercial Electrocash en Maltravieso, Cáceres. / EL PERIODICO

La compañía se prepara para celebrar en 2027 un aniversario muy especial. Treinta años de trayectoria en los que ha acompañado a varias generaciones de clientes, ha contribuido al desarrollo económico de numerosos municipios y ha sido testigo de una transformación sin precedentes. Una trayectoria que es pareja a la evolución tecnológica que han experimentado también nuestros hogares.

«Nuestro crecimiento siempre ha tenido un objetivo claro: estar más cerca de las personas», es una idea que resume bien la filosofía que ha acompañado a la compañía durante estas tres décadas.

Y quizá esa sea la clave para entender su historia.

Porque detrás de cada tienda, de cada apertura y de cada nuevo proyecto, siempre ha habido una voluntad constante de generar oportunidades y ofrecer un servicio cercano.

Interior de una de las tiendas Electrocash. / EL PERIÓDICO

Crecer sin olvidar de dónde se viene

A medida que ampliaba su presencia territorial y consolidaba su estructura empresarial, la compañía ha mantenido intacto ese carácter familiar que sigue percibiéndose tanto en el trato al cliente como en la relación con sus equipos.

La evolución ha sido constante. Nuevas tiendas, nuevas líneas de negocio, más empleo, más capacidad logística y una presencia cada vez más sólida en diferentes territorios.

Sin embargo, quienes conocen la empresa desde dentro suelen coincidir en una idea: el crecimiento nunca ha sido un fin en sí mismo. Cada paso ha respondido a una visión estratégica basada en la mejora continua y en la búsqueda de un servicio cada vez más eficiente.

Esa visión quedó reflejada recientemente con la puesta en marcha del nuevo centro logístico de Cáceres, una infraestructura que simboliza mejor que ninguna otra actuación el momento que vive la compañía.

Desde estas instalaciones se coordina buena parte de la actividad logística de la empresa, permitiendo optimizar procesos, reforzar la capacidad de distribución y responder con mayor rapidez a las necesidades de clientes y establecimientos. Pero también supone algo más profundo: es la demostración de que una empresa nacida en Extremadura puede seguir apostando por su tierra mientras continúa expandiéndose y generando riqueza.

En tiempos en los que muchas compañías centralizan recursos lejos de sus lugares de origen, Electrocash ha decidido seguir creciendo desde donde empezó todo.

Y eso dice mucho de su forma de entender los negocios.

Las personas detrás de la marca

Llegar a los treinta años es, sin duda, un motivo de celebración, pero en el caso de Electrocash este aniversario se entiende más como un punto de partida que como una meta alcanzada. La compañía afronta los próximos años con el mismo espíritu emprendedor que impulsó sus primeros pasos, aunque ahora cuenta con una estructura más sólida, una mayor capacidad operativa y la experiencia acumulada tras tres décadas de trabajo y crecimiento constante.

El contexto al que se enfrenta será diferente al de sus inicios. La digitalización seguirá transformando el sector, la sostenibilidad ocupará un lugar cada vez más relevante en las decisiones de empresas y consumidores, y los clientes demandarán soluciones más personalizadas, eficientes y adaptadas a sus necesidades. Ante ese escenario, Electrocash mantiene su voluntad de seguir evolucionando, incorporando nuevas herramientas y procesos sin perder aquello que siempre ha definido su manera de trabajar: la cercanía, el compromiso con sus raíces y la convicción de que detrás de cada decisión hay personas.

Por eso, cuando en 2027 celebre oficialmente sus treinta años de historia, la compañía no estará conmemorando únicamente una trayectoria empresarial de éxito. Estará reconociendo la confianza que miles de clientes han depositado en ella a lo largo de los años, el esfuerzo de generaciones de trabajadores que han contribuido a construir el proyecto y la visión de quienes apostaron por una empresa familiar que, con el tiempo, se ha convertido en una referencia dentro de su sector.

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Será también una oportunidad para mirar hacia adelante y reivindicar una historia que todavía tiene mucho recorrido por delante. Porque, tres décadas después, la ilusión sigue siendo la misma que en aquellos primeros años y la ambición continúa centrada en seguir creciendo, innovando y acompañando a las personas en su día a día. Al fin y al cabo, las mejores historias no son las que llegan a su final, sino las que encuentran siempre nuevas razones para continuar escribiéndose.