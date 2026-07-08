Emprender para construir el futuro

Detrás de cada empresa hay personas que asumen riesgos, generan oportunidades y siguen apostando por Extremadura incluso cuando el camino no es sencillo. Esa es la realidad. Aunque aún hoy se trate de extender una imagen interesada que dibuja como explotador o avaricioso a quienes desarrollan una actividad empresarial.

En CIEM hemos tenido la oportunidad de observar cada día una realidad muy distinta a través de las empresas integradas en nuestras 63 organizaciones locales, comarcales y sectoriales. En ellas hay miles de personas al frente de empresas y negocios autónomos, de todos los sectores, que sostienen la actividad económica de Extremadura, crean oportunidades y asumen riesgos para sacar adelante sus proyectos.

La palabra emprendedor se extendió durante un tiempo para solaparla a la palabra empresario. O emprendedora, frente a empresaria. La extensión del nuevo término mostraba a alguien valiente, que innova y es capaz de asumir riesgos para convertir una idea en una realidad. ¿Pero qué ocurre si el proyecto comienza a funcionar, contrata a personas y genera beneficios? Entonces el emprendedor se convierte en empresario, con esa acepción interesada cargada de prejuicios y alejada de la realidad.

Porque la realidad es que el problema no está en el nombre. El verdadero problema radica en no ser capaz de reconocer a quienes deciden salir de su zona de confort para construir algo que trasciende su propio interés. Y no querer escuchar lo que la sociedad opina realmente de las empresas.

El último Informe Edelman para CEOE no deja lugar a dudas: El 72% de los ciudadanos de Extremadura confía en las empresas, los empleadores y los líderes empresariales. Y ese dato, en una comunidad formada mayoritariamente por pymes y personas trabajadoras autónomas, evidencia que nuestras empresas construyen confianza desde la proximidad, el compromiso cotidiano con su entorno y la capacidad de generar un impacto real en la vida de las personas. Hablamos de empresas que forman parte de nuestros pueblos, de nuestros barrios y de nuestra vida diaria.

Nuestra región es escenario de proyectos empresariales construidos lejos de los focos. Empresas familiares, historias de emprendimiento, comercios, industrias o negocios innovadores que han apostado por crecer aquí cuando parecía más sencillo hacerlo en otros lugares. Gracias a ellos, Extremadura cuenta hoy con un tejido productivo que genera empleo, impulsa la innovación y contribuye a la cohesión social y territorial.

Por eso en CIEM defendemos que hablar de empresas es hablar también de desarrollo. Es hablar de oportunidades para los jóvenes, de relevo generacional, de transformación digital, de internacionalización o de sostenibilidad. Es hablar de personas que asumen riesgos para que otros puedan desarrollar su proyecto profesional y personal.

El empresario no es un adversario, sino un aliado imprescindible para el progreso colectivo. Porque detrás de cada puesto de trabajo existe una decisión valiente. Detrás de cada inversión o de cada nuevo proyecto hay incertidumbres asumidas, responsabilidades compartidas y una enorme vocación de servicio.

Y es precisamente ahora, en un momento de transformación económica, tecnológica y social, cuando más necesario resulta reivindicar el papel de las empresas y de las personas que hay detrás de ellas.

Extremadura afronta desafíos importantes, pero también oportunidades extraordinarias. La industrialización, la formación del talento, la digitalización, la transición energética o la atracción de nuevas inversiones definirán un futuro en el que ya estamos trabajando desde CIEM.

Esa mirada de futuro está en nuestra Oficina Acelera Pyme, que está ayudando a las empresas en un salto digital a su medida. Y también está en cada acción de TandEmpresa que busca conectar a las empresas con el talento de la FP Dual.

El futuro que en CIEM reivindicamos para Extremadura no incluye etiquetas, sino inversiones, infraestructuras, oportunidades y un marco regulatorio que aporte la estabilidad necesaria para que las empresas sean cada vez más fuertes, más competitivas y capaces de seguir generando riqueza y empleo.

Y todo esto, sin perder de vista algo que en CIEM llevamos por bandera. Detrás de cada empresa hay personas, y esas personas asumen riesgos, generan oportunidades y siguen apostando cada día por Extremadura incluso aunque el camino no sea sencillo.

Una de las grandes fortalezas de Extremadura radica, precisamente, en contar con personas que no esperan a que el futuro llegue, sino personas que trabajan cada día para construirlo. Cuidémoslas.

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*José Luis Iniesta es presidente de la Confederación Independiente de Empresarios y Autónomos (CIEM)