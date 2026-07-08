El valor de emprender en una Extremadura que mira al futuro

Hay momentos en los que resulta especialmente oportuno detenerse para reconocer el talento, la capacidad de esfuerzo y la visión de quienes contribuyen, desde la empresa, a construir una sociedad más próspera. Los Premios Empresario Extremeño del Año, que desde hace treinta y un años entrega El Periódico Extremadura, se consolidan como uno de esos espacios de reconocimiento colectivo que trascienden el ámbito empresarial para convertirse en un reflejo de la evolución económica y social de nuestra comunidad.

Cada edición cuenta una parte de la historia reciente de Extremadura. Una historia escrita por empresarios y empresarias que han sabido transformar ideas en proyectos, afrontar crisis, adaptarse a los cambios tecnológicos, conquistar nuevos mercados y generar empleo estable y riqueza allí donde desarrollan su actividad. En definitiva, personas que entienden que emprender no consiste únicamente en asumir riesgos, sino también en generar oportunidades para el conjunto de la sociedad.

El contexto económico actual presenta importantes desafíos. La incertidumbre geopolítica, la evolución de los mercados internacionales, la transformación energética, la digitalización acelerada y la irrupción de la inteligencia artificial están redefiniendo el modo en que las empresas producen, innovan y compiten. Al mismo tiempo, la escasez de talento en determinados sectores, el reto demográfico o la necesidad de ganar dimensión empresarial siguen formando parte de la agenda estratégica de muchas compañías.

Sin embargo, también es cierto que pocas veces Extremadura había afrontado el futuro con un potencial de transformación tan relevante. La región ha demostrado en los últimos años una notable capacidad de resiliencia y una creciente diversificación de su tejido productivo. Sectores tradicionales como la agroindustria continúan siendo referentes por su calidad e internacionalización, mientras emergen nuevas oportunidades ligadas a la economía verde, las energías renovables, la industria tecnológica, la logística o la economía del conocimiento. Las previsiones económicas apuntan a que Extremadura mantendrá una senda de crecimiento, aunque más moderada, apoyada en el consumo, el empleo y la inversión, en un escenario condicionado por la incertidumbre internacional.

La comunidad dispone de unos activos que debemos seguir aprovechando: desde una posición estratégica en el suroste peninsular y que Prensa Ibérica está poniendo en valor con la celebración del Foro Impulsa, pasando por unos recursos naturales extraordinarios, la capacidad para liderar proyectos vinculados a la transición energética, disponibilidad de suelo industrial o un ecosistema emprendedor cada vez más dinámico. Todo ello debe convertirse en una ventaja competitiva capaz de atraer inversión y fijar población.

Pero ningún territorio progresa únicamente por sus recursos. Lo hace gracias a las personas que son capaces de convertir esas fortalezas en proyectos empresariales sostenibles. Y ahí reside el verdadero valor del empresariado extremeño. Este año reconocemos esos valores en Andrés López y Jesús Nieto, socios fundadores y CEOs de Vitaly como Empresarios del Año, el trabajo realizado por Juan Diego Mateos, Carmen López como mejor directiva, la trayectoria de la empresa Especias del Sol, la promoción que de Extremadura realiza El Encinar de Humienta, la gran apuesta de Diamond Foundry o Ingulados como la mejor PYME.

Estos Premios ponen de manifiesto la responsabilidad esencial que en este entramado socio económico adquieren los medios de comunicación. Para el Periódico Extremadura y Prensa Ibérica, informar es esencial, pero también lo es visibilizar las historias de éxito que inspiran, generan confianza y proyectan una imagen real de una comunidad que avanza. Durante más de tres décadas. Reconocer el mérito empresarial significa poner en valor una forma de liderazgo basada en el esfuerzo, la innovación y el compromiso con el territorio.

Los Premios Empresario del Año no distinguen únicamente trayectorias individuales. Reconocen una forma de entender la empresa como motor de desarrollo económico y social. Cada galardonado representa, en realidad, a cientos de pequeñas, medianas y grandes empresas que, desde todos los rincones de Extremadura, sostienen el empleo, impulsan la inversión y contribuyen diariamente al progreso de nuestra tierra.

Extremadura, al igual que otras regiones de nuestro entorno, encara una nueva etapa marcada por profundas transformaciones económicas. Aprovecharlas dependerá de la capacidad de colaboración entre los distintos actores: administraciones, universidades, centros tecnológicos, entidades financieras y, sobre todo, empresas y por supuesto medios de comunicación. La competitividad ya no se construye en solitario; nace de la cooperación, de la innovación compartida y de una visión estratégica de largo plazo.

Los próximos años exigirán audacia, inversión, valentía, conocimiento y liderazgo. Pero si algo ha demostrado el tejido empresarial extremeño a lo largo de estas tres décadas es precisamente su capacidad para adaptarse, reinventarse y seguir creciendo incluso en los momentos más complejos.

Celebrar la trigésimo primera edición de estos premios significa reconocer ese esfuerzo colectivo y renovar la confianza en el futuro de Extremadura. Porque detrás de cada empresa que crece hay empleo, innovación, oportunidades y esperanza. Y porque detrás de cada empresario y empresaria comprometidos existe una región que avanza con paso firme hacia un modelo económico más competitivo, más sostenible y con mayor capacidad para generar prosperidad.

Ese es, en definitiva, el mejor premio que puede recibir Extremadura.

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*María Ortiz es directora general de Prensa Ibérica en Extremadura