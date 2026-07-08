Empresarios sin adjetivos

Allí donde hay buenos empresarios, la vida es mejor. O cabría precisar un poco más: allí donde trabajan buenos empresarios, la vida es mejor para todo el entorno. Porque los buenos empresarios no solo tienen en su interior un carácter vocacional que les mueve a poner en marcha actividades, lo que con el paso del tiempo se ha venido en llamar capacidad de emprendimiento, tan necesaria, sino que trabajan sin calendario ni horario y su dinamismo repercute a su alrededor en la generación de riqueza. El Periódico Extremadura puso en marcha hace más de tres décadas unos premios que pretendían reconocer con la mayúscula de Empresario a profesionales que a veces arrastran tópicos de manera injusta basados en el desconocimiento y los prejuicios.

El primer hito de ignorancia es asegurar que en Extremadura no hay empresarios, o si los hay decir en cambio que no son lo suficientemente innovadores o cualquier otra excusa para seguir arrastrando una serie de coletillas o adjetivos que tienden a perpetuar una mirada corta. Durante estos más de 30 años transcurridos se ha demostrado con creces que esto no es cierto y los galardonados en este 2026 son buena muestra de ello, en campos muy diversos.

A Ismael Villalobos, premiado el pasado año, lo llevamos casi todos en el bolsillo. Y su éxito desde La Casa de las Carcasas adquiere una dimensión aún mayor si se tiene en cuenta que su sector ni siquiera existía cuando este periódico creó los galardones a mediados de los años noventa del pasado siglo, aún sin teléfonos móviles de consumo masivo. El haber triunfado con dimensión internacional en un modelo de negocio absolutamente nuevo conecta con la imagen de los conquistadores extremeños, pero en realidad, aunque a veces los obstáculos son grandes, el triunfo de un empresario tiene que ver mucho menos con la épica y más con la constancia y el esfuerzo, el crecimiento medido sin que ello esté reñido con la ambición de convertirse en líder. Es lo que significa exactamente el reconocimiento en este 2026 a Andrés López y Jesús Nieto, CEO de Vitaly, el resultado de un crecimiento constante en la prevención de riegos y la salud laboral. El bienestar integral, en suma, que es una de las grandes conquistas de la sociedad actual y cuyo liderazgo empresarial pasa por Extremadura.

Carmen López Serrano, CEO de Vegenat, una empresa familiar donde el componente de innovación alcanza la excelencia para dar otra dimensión a la actividad tradicional agroalimentaria, ha derribado hace mucho tiempo otra de esas coletillas mentales de que el mundo de la empresa es cosa de hombres. Por el contrario, ella ya es un referente no solo del talento femenino, sino del buen hacer directivo.

Especias del Sol, otra empresa que refleja la evolución de la riqueza productiva de Extremadura con la mezcla de confianza y atrevimiento a partes iguales; y El Encinar de Humienta, la calidad con mayúsculas del vacuno extremeño, son dos ejemplos extraordinarios de buenas prácticas prolongadas en el tiempo. Todo el que tiene por delante el galardonado este año como joven promesa, Juan Diego Mateos Cendrero, formado con excelencia en la Universidad de Extremadura, un diamante cabría decir. Igual que los que salen, como microchips, desde Diamond Foundry Europe, la mejor iniciativa empresarial en los premios de todo el año pero cuya presencia en Trujillo va mucho más allá: significa que la región no solo es capaz de generar talento propio, sino que también está en disposición de atraerlo, lo que pone en evidencia que se están haciendo muchas cosas bien en este ámbito, con muchos factores en juego y en un marco de dura competencia mundial.

La mejor Pyme de 2026 para el jurado de los Premios Empresario Extremeño del Año es Ingulados, demostración de I+D en el ámbito veterinario y una de las mejores pruebas de que la investigación y el mundo empresarial a veces logran esa sinergia que multiplica los beneficios para la sociedad y que, en honor a la verdad, en otras muchas ocasiones, no se consigue por múltiples factores.

Mención aparte merece el galardón al Cefot, el Centro de Formación de Tropa de Cáceres cuya presencia en el listado de buenas prácticas empresariales tal vez genere extrañeza en una apresurada aproximación. Sin embargo, la actividad económica de la capital cacereña y sus alrededores no sería la misma sin la presencia de estas instalaciones militares, ejemplo de logística y organización, motor dinamizador de la economía local con la presencia de miles de jóvenes durante meses y sus familias ocasionalmente. Si a cualquier empresa se le debe medir por su eficacia, rendimiento y capacidad de generar riqueza, no cabe duda que el Cefot forma parte de estos galardones por méritos propios.

Porque, además, en la mirada de El Periódico Extremadura cuando se crearon estos premios pesa y mucho el ánimo de quitar excusas, derribar tópicos, borrar adjetivos, cualquier añadido que intente matizar y reducir la actividad empresarial. Un empresario no necesita palabras de más. Necesita, por el contrario, sentirse acompañado, valorado, reconocido. Y en ese camino que ya lleva tres décadas recorrido siempre van a encontrar a esta casa.

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*Pablo Calvo es director de El Periódico Extremadura