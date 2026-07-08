Empresarios que sostienen Extremadura

Hay territorios que se explican por sus paisajes y otros que lo hacen por sus gentes. Mis ojos han podido observar, a lo largo de toda mi (no tan) larga vida, que Extremadura pertenece, sin lugar a dudas, a los segundos. Detrás de cada pueblo que resiste, cada negocio que se abre al amanecer y cada familia que decide quedarse en el territorio, suele haber alguien que un día asumió el riesgo de emprender.

El Periódico Extremadura celebra un año más una gala que reconoce trayectorias empresariales. Eso dicen. Mi percepción es que premian algo mucho más profundo: una forma de compromiso con Extremadura.

Vivimos tiempos en los que a menudo se habla del mundo rural desde la nostalgia, el idealismo o la estadística, depende de lo que convenga a quien pronuncia el discurso. Se habla de despoblación, envejecimiento, pérdida de oportunidades. ¿Existe todo eso? Puede ser. Pero también hay otra realidad menos visible y más decisiva: la de miles de empresarios extremeños que, lejos de los grandes focos, sostienen la vida económica y social de nuestra tierra.

Personas que mantienen abierta una fábrica en una comarca. Que dan continuidad al negocio familiar levantado hace décadas por sus padres o abuelos. Que generan empleo donde otros solo ven distancia. Que apuestan por invertir en su pueblo cuando, quizá, sería más fácil marcharse.

Ellos no aparecen en los titulares, pero son quienes vertebran de verdad Extremadura.

Desde mi pequeña parcela del mundo, que tiene unas profundas raíces en el pueblo, puedo observar que una empresa en una localidad de pocos habitantes no es únicamente eso, una empresa. Es empleo, sí, pero también es estabilidad, consumo local, familias que permanecen, jóvenes que pueden imaginar un futuro donde van a comer a casa con su familia porque no se tienen que ir de su territorio. Es el bar que sigue abierto y crea comunidad cuando cada día ofrece un lugar fresquito a los parroquianos, el colegio que forma a los alumnos, el taller que continúa trabajando. Y con todo eso, las calles conservan la vida.

El economista alemán Wilhelm Röpke aseguraba en algunos de sus escritos que la economía no es un fin en sí mismo, sino un medio para hacer posible una sociedad humana y digna. Y quizá esa idea explique mejor que ninguna otra lo que representan muchos empresarios extremeños.

Aquí, emprender rara vez ha sido sencillo. Nuestra comunidad conoce bien las dificultades derivadas de la dispersión geográfica, de las infraestructuras pendientes o de la falta histórica de oportunidades. Precisamente por eso tiene aún más valor quien decide crear riqueza desde la responsabilidad y el arraigo.

A veces perdemos el foco y olvidamos una cosa importante. El verdadero progreso de una región no se mide solo por grandes cifras macroeconómicas. También lo hace por la capacidad de conservar pueblos vivos, de ofrecer oportunidades a las nuevas generaciones y de garantizar que nadie tenga que renunciar a sus raíces para desarrollar un proyecto de vida.

Sala de loncheado en una empresa de productos ibéricos extremeña. / EL PERIÓDICO

Por eso hoy reivindicamos la figura del empresario sin complejos.

En algunos ámbitos se miró y se mira con desconfianza a quien generaba actividad económica, como si el beneficio y el compromiso social fueran incompatibles. La realidad demuestra exactamente lo contrario. No hay cohesión territorial sin empresas. No hay empleo sin inversión. No hay futuro para el mundo rural sin emprendedores dispuestos a asumir riesgos. Cada negocio que crece en Extremadura está construyendo algo más que una cuenta de resultados: está haciendo comunidad.

Especialmente valioso me resulta el papel de la empresa familiar porque en ella conviven tradición y futuro. Son negocios que pasan de generación en generación y que mantienen una relación casi emocional con el territorio. Conocen a sus trabajadores por su nombre. Saben lo que significa una mala cosecha o una campaña comercial difícil. Entienden que detrás de cada decisión empresarial hay consecuencias humanas.

Muchos de los nombres que hoy son galardonados por este diario representan eso, la perseverancia. La capacidad de resistir en tiempos difíciles y de seguir adelante cuando las circunstancias invitaban a rendirse. Aquí siguen. Como los juncos ante el viento: dejándose doblar, combar, pero sin doblarse.

Y hay otra cuestión fundamental a destacar: el emprendimiento como herramienta contra la despoblación.

Frente al discurso resignado que da por inevitable el declive de determinadas zonas rurales existen empresarios y autónomos que se afanan en demostrar lo contrario. Que desde la innovación, la agroindustria, el turismo, la tecnología o los servicios se generan oportunidades reales.

La Extremadura empresarial aún necesita mucho. No podemos dejar de reclamar infraestructuras modernas, por ejemplo. Pero también tiene referentes. Personas capaces de transmitir que aquí se puede emprender, crecer y prosperar.

Porque cuando una empresa apuesta por un pueblo, envía un mensaje poderoso: merece la pena quedarse. Merece la pena Extremadura.

Esta tierra siempre ha sabido crecer desde el esfuerzo silencioso. Desde el trabajo diario de extremeños que nunca pidieron que se les regalara nada. Nuestros empresarios forman parte de esa misma tradición de esfuerzo, responsabilidad y dignidad.

El empleo proporciona autonomía, estabilidad y esperanza. Y quienes lo crean están contribuyendo de forma decisiva al bienestar colectivo.

Por eso la XXXI edición de los Premios Empresario del Año de este diario no debe entenderse únicamente como una entrega de premios. Es un acto de reconocimiento público a quienes ayudan a sostener Extremadura cada día.

A los grandes y a los pequeños. A quienes vencen la incertidumbre. A quienes dejan aquí su capital en vez de llevarlo a otro lugar porque no se resignan a ver desaparecer sus pueblos. A quienes han decidido convertir el arraigo en una forma de liderazgo.

El tejido empresarial extremeño representa una manera de vivir profundamente unida a esta tierra: seria, trabajadora y comprometida.

Extremadura necesita seguir creyendo en sí misma. Y para ello, puede tomar como faro a sus empresarios. Ellos demuestran con constancia que nuestra región no solo se construye desde los despachos, sino también en la calle. En esos negocios que mantienen encendida la vida en nuestros municipios.

Ellos ayudan a que Extremadura siga teniendo pueblos con futuro y oportunidades. Y por ello no solo merecen un premio, sino también gratitud y respeto.

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*Manuel Naharro Gata es presidente de la Asamblea de Extremadura