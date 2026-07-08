Extremadura: empresa, energía y futuro en un entorno global cambiante

La competitividad empresarial se juega hoy en un tablero global donde la incertidumbre ha dejado de ser coyuntural para convertirse en estructural. Las decisiones de inversión, producción y crecimiento se ven condicionadas por la inestabilidad geopolítica, las tensiones comerciales y la reorganización de las cadenas de suministro, que afectan directamente al conjunto de las economías, incluidas las regionales.

Este contexto, lejos de ser ajeno, impacta de lleno en territorios como Extremadura, que operan cada vez más integrados en dinámicas económicas internacionales. En este entorno volátil, la resiliencia económica y la capacidad de adaptación se han convertido en factores esenciales para la competitividad. Las empresas ya no compiten únicamente en base a costes o ubicación, sino también en función de su capacidad para anticipar riesgos, diversificar mercados y adaptarse a cambios regulatorios, energéticos y logísticos cada vez más frecuentes.

Extremadura afronta este escenario con una combinación de fortalezas estructurales y desafíos relevantes. Su posición estratégica en el suroeste europeo, su capacidad de generación energética, su potencial agroindustrial y la progresiva incorporación de proyectos tecnológicos configuran una base sólida para alcanzar un mayor protagonismo económico en el contexto nacional y europeo.

La energía vuelve a situarse como un elemento clave en esta ecuación. En un mundo donde la seguridad energética ha recuperado un papel central en la agenda económica y política, disponer de capacidad de generación, infraestructuras adecuadas y proyectos de transición energética no es solo una ventaja competitiva, sino una condición para atraer industria y garantizar estabilidad económica a largo plazo. En este contexto, la disponibilidad de capacidad eléctrica suficiente se convierte en un factor determinante, ya que algunos proyectos industriales y tecnológicos de alto valor añadido podrían no materializarse si no existe capacidad para darles respuesta energética en el territorio.

Junto a ello, la transformación digital continúa acelerando la redefinición de los modelos productivos. La inteligencia artificial, la automatización de procesos y la economía basada en datos están generando una nueva brecha entre empresas que logran adaptarse con rapidez y aquellas que encuentran más dificultades para hacerlo. En este sentido, el acompañamiento a las pymes y autónomos resulta decisivo para evitar que el tamaño o la falta de recursos se conviertan en barreras insalvables.

El capital humano se mantiene como otro de los grandes ejes estructurales del desarrollo económico. La escasez de determinados perfiles profesionales, la necesidad de adaptar la formación a las demandas reales del mercado laboral y el reto del relevo generacional exigen una respuesta coordinada entre el sistema educativo y el tejido empresarial. La empleabilidad futura dependerá en gran medida de la capacidad de conectar conocimiento, práctica y realidad productiva.

En este contexto complejo, el papel de las instituciones de apoyo empresarial adquiere una importancia especial. La Cámara de Comercio de Badajoz desempeña una función esencial como punto de encuentro entre empresas, autónomos, emprendedores y administraciones públicas, actuando como facilitador de oportunidades y como instrumento de acompañamiento en los procesos de transformación económica. Nuestra labor se articula en múltiples dimensiones: desde el impulso a la creación de empresas y el apoyo al emprendimiento, hasta la internacionalización, la formación, la digitalización y el asesoramiento continuo a las pymes. Este acompañamiento resulta especialmente valioso en un entorno donde la incertidumbre exige decisiones rápidas, información fiable y acceso a recursos especializados.

Estar cerca del empresario, del autónomo y del emprendedor en toda la provincia no es solo una declaración de principios, sino una necesidad estratégica en un momento en el que la economía se redefine a gran velocidad. Cada proyecto empresarial que nace o se consolida contribuye no solo a la creación de riqueza, sino también a la cohesión social y al equilibrio territorial.

Extremadura cuenta ya con ejemplos relevantes de transformación en sectores como la energía, la agroindustria, la logística o las nuevas tecnologías. Estos proyectos reflejan una tendencia positiva que debe consolidarse mediante una estrategia de continuidad, visión a largo plazo y colaboración público-privada. El reto consiste en transformar el potencial en realidad sostenible, reforzando la competitividad del tejido empresarial y generando condiciones que permitan crecer, innovar y retener talento. En ese camino, la cooperación entre instituciones y empresas será determinante. En tiempos de incertidumbre global, las regiones que crecen son aquellas que logran construir ecosistemas empresariales sólidos, dinámicos y bien acompañados. Extremadura tiene la oportunidad de seguir avanzando en esa dirección, con el compromiso de su tejido productivo y el respaldo de instituciones que, como la Cámara de Comercio de Badajoz, trabajan cada día al lado de quienes emprenden, invierten y generan futuro.

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*Mariano García Sardiña es presidente de la Cámara de Comercio de Badajoz