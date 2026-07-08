Extremadura: un hub estratégico para la producción de combustibles verdes en Europa

Cuando TURN2X fue fundada en 2021 con la misión de transformar energía renovable en combustibles verdes, la búsqueda de la ubicación adecuada estuvo guiada por tres condiciones que raramente se encuentran juntas: abundantes recursos solares, infraestructura de gas existente y un ecosistema regional dispuesto a adoptar nueva tecnología industrial. Esa combinación se encontró en Extremadura.

Planta de e-Metano de TURN2X en Miajadas. / EL PERIÓDICO

De Múnich a Miajadas

En el polígono industrial de Miajadas opera hoy una planta a escala comercial que produce e-Metano: la primera instalación de este tipo en alcanzar esta etapa. El e-Metano presenta una composición muy similar a la del gas natural, cumpliendo las especificaciones de calidad exigidas por los operadores de la red de gas. Puede fluir por la red de gas existente sin modificaciones, almacenarse en infraestructuras existentes y ser consumido por los usuarios finales sin ningún cambio en sus equipos. Lo que lo diferencia es su proceso de fabricación: se produce a partir de electricidad renovable, agua y CO₂ en lugar de combustibles fósiles.

No se trata de un proyecto piloto ni de un laboratorio. Es una instalación real y operativa que lleva suministrando e-Metano certificado a clientes en Alemania desde el Segundo trimestre de 2025, certificado como Combustible Renovable de Origen No Biológico (RFNBO) según la normativa de la UE.

En el núcleo de la planta se encuentra el módulo TURN2X: un sistema patentado que combina electrólisis y metanación en una única unidad integrada. El electrolizador convierte el agua en hidrógeno verde mediante electricidad renovable. Ese hidrógeno se introduce en el reactor de panal de abeja de TURN2X, una tecnología patentada que convierte el hidrógeno y el CO₂ en e-Metano apto para la red de distribución.

El reactor de panal de abeja es lo que distingue a TURN2X de los enfoques convencionales. Estos no pueden aumentar ni reducir su producción rápidamente, lo que los obliga a funcionar con electricidad de base costosa en lugar de aprovechar el excedente barato de energía renovable. El panal de abeja de TURN2X resuelve este problema: permite al reactor seguir los perfiles de generación de electricidad renovable en tiempo real.

Esta filosofía de diseño —hardware estandarizado, operación flexible y software inteligente— es lo que permitió que el proyecto pasara de la Decisión Final de Inversión a la operación comercial en menos de 14 meses. Hoy, el e-Metano producido en Miajadas recorre la red española y entra en el mercado energético europeo como un combustible renovable certificado y trazable.

Por qué Extremadura

La elección de Extremadura no fue casual. Fue una decisión estratégica basada en los requisitos técnicos específicos del módulo TURN2X.

La producción flexible de e-Metano depende del acceso a electricidad renovable variable y de bajo coste. El reactor de panal de abeja de TURN2X está diseñado precisamente para aprovechar esto: puede aumentar su producción durante los períodos de alta generación solar o eólica y pasar a modo de espera cuando los precios de la electricidad son elevados, maximizando el uso del excedente de energía renovable. La excepcional irradiación solar de Extremadura la convierte en una de las ubicaciones más competitivas en costes de Europa para este tipo de operación, y cuanta más capacidad renovable se instale en la red, más valiosa se vuelve la producción flexible.

Pero los recursos solares por sí solos no son suficientes. La producción de e-Metano también requiere proximidad a un punto de inyección de gas, acceso a CO ² y una conexión fiable a la red eléctrica. Extremadura cumple los tres requisitos. La región cuenta con una red de gas natural densa y bien conectada, algo genuinamente escaso en gran parte de Europa. Alberga industrias agroalimentarias que generan el CO ² biogénico que alimenta el proceso de metanación. Y la infraestructura de red local es idónea para el tipo de conexión directa para la que está diseñado el módulo TURN2X.

Más allá de los fundamentos técnicos, el proyecto también se benefició de un ecosistema local receptivo. Se encontraron proveedores de ingeniería, instalaciones eléctricas e infraestructura de conexión a la red dentro de la propia región, y la comunidad empresarial extremeña ofreció el tipo de colaboración comprometida que permitió a una empresa con sede en Múnich construir, en tiempo récord, una planta industrial sin precedentes directos.

La combinación de recursos solares, infraestructura de gas y posición geoestratégica entre Madrid y Lisboa sitúa a Extremadura en una posición sólida en el panorama emergente de la producción de e-Metano en el continente.

Futuros proyectos en Extremadura: escalar a tamaño industrial

El éxito operativa de Miajadas I ha validad el modelo. TURN2X está desarrollando ahora futuros proyectos en Extremadura: instalaciones de producción de e-Metano considerablemente mayores, con terreno asegurado y conexiones de suministro de CO² previstas a distintas fuentes.

Uno de estos proyectos ha sido seleccionado entre 57 candidaturas para recibir financiación de la subasta de Hidrógeno de la Unión Europea, lo que confirma el potencial a largo plazo de las plantas de e-Metano de TURN2X.

El aumento de escala es posible gracias a la arquitectura modular de la plataforma TURN2X. Dado que cada módulo está completamente estandarizado —el mismo diseño, el mismo equipamiento patentado, las mismas interfaces en cada proyecto— la capacidad puede ampliarse de forma exponencial sin necesidad de rediseñar el sistema central.

Los futuros proyectos en Extremadura no son simplemente versiones más grandes de Miajadas I. Son la prueba de que el modelo es replicable a escala, y de que los beneficios económicos para el empleo local, los proveedores regionales y los ingresos fiscales en Extremadura crecerán al mismo ritmo que la capacidad de producción.

Lo que viene a continuación: la descarbonización industrial como oportunidad

El e-Metano es la vía más directa para descarbonizar las partes del sistema energético que no pueden electrificarse. La aviación, el transporte marítimo, el calor industrial, la industria química, la producción de fertilizantes: estos sectores consumen enormes cantidades de combustibles gaseosos y líquidos. La red de gas existente, con su enorme capacidad de almacenamiento y alcance continental, es la forma más eficiente de trasladar esa energía desde donde se produce hasta donde se consume. El e-Metano es la molécula que lo hace posible en el marco de los sistemas de certificación RFNBO y RED III de la UE.

TURN2X ha construido su plataforma tecnológica específicamente para este mercado. Europa necesitará desarrollar una capacidad de producción de e-Metano considerable para cumplir sus compromisos climáticos. Esa capacidad deberá ubicarse donde los recursos solares sean abundantes, la infraestructura de gas sea accesible y los ecosistemas industriales estén dispuestos a acoger nueva tecnología. Extremadura cumple todos estos criterios, y ya ha demostrado que puede hacerlo realidad.

Lo que se está construyendo en Miajadas no es un experimento regional. Es el inicio de un modelo industrial replicable, uno en el que Extremadura está bien posicionada para ser el ancla a medida que toma forma la huella de producción de e-Metano de Europa.

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*Javier van Herpt es Plant Manager de TURN2X .