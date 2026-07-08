Extremadura se juega su gran salto industrial con seis proyectos clave

Extremadura lleva tiempo instalada en una expectativa industrial inédita. La comunidad ha conseguido atraer en los últimos años proyectos ligados a las baterías, los centros de datos, la minería estratégica, la logística avanzada y el hidrógeno verde. Pero 2026 está siendo el año en que empieza a verse con más claridad cuáles de esas iniciativas han dejado de ser promesa para convertirse en realidad tangible y cuáles siguen aún en una fase administrativa, financiera o política más incierta.

La última operación conocida vuelve a situar a los centros de datos en el centro del mapa empresarial extremeño. IREN, compañía especializada en infraestructura para inteligencia artificial y cotizada en el Nasdaq, ha completado la adquisición de Ingenostrum S.L., matriz de Nostrum Group, promotora de proyectos vinculados a Cáceres y Badajoz. La operación supone la entrada de IREN en el mercado europeo y refuerza, sobre el papel, la capacidad financiera y tecnológica de dos de las iniciativas digitales más ambiciosas planteadas en la región.

Con esta compra, IREN suma aproximadamente 490 megavatios de capacidad energética asegurada y conectada a la red en España, además de una cartera adicional de proyectos en desarrollo y un equipo de más de 50 profesionales especializados en desarrollo, ingeniería, construcción y operaciones. En Extremadura, Nostrum Group está vinculado al proyecto CCGreen en Cáceres y a Nostrum Evergreen / Data Riocaya en Badajoz, dos iniciativas que aspiran a situar a la comunidad en la nueva economía de la inteligencia artificial.

Hunan Yuneng en Mérida, la gran apuesta

Si hay un proyecto que hoy se impone sobre todos los demás por grado de madurez y por impacto potencial, ese es el de Hunan Yuneng en Mérida. La operación ha dado en abril sus pasos más decisivos: la Junta formalizó la compraventa de la parcela de 467.000 metros cuadrados en ExpacioMérida y el Ayuntamiento concedió la licencia definitiva, con acta de replanteo incluida, lo que abre la puerta al inicio inmediato de las obras. La inversión prevista ronda los 800 millones de euros, con una capacidad de hasta 300.000 toneladas anuales y alrededor de 500 empleos directos.

No se trata solo de una cifra llamativa. La planta aspira a convertirse en la primera fábrica de materiales catódicos de este tipo en Europa, un elemento central en la cadena de valor de las baterías para vehículo eléctrico y almacenamiento energético. Por eso su relevancia va más allá de Mérida: si culmina según el calendario previsto, Extremadura pasará de ser un territorio con recursos y suelo industrial a formar parte de la nueva industria energética europea en uno de sus tramos de mayor valor añadido. Además, el proyecto ya está empezando a arrastrar actividad auxiliar. La propia documentación aportada por la Junta vincula a Hunan Yuneng con nuevas iniciativas industriales en su entorno, entre ellas la futura planta de nitrógeno de Jinhong Gas Spain, concebida para abastecer a la factoría emeritense. Ese efecto tractor, unido al hecho de que ya hay suelo, licencia y un calendario de ejecución sobre la mesa.

María Guardiola presidenta de la Junta, con el presidente ejecutivo del Grupo IMG, Manuel Matos Gil, con motivo del desembarco de la compañía portuguesa Evertis Ibérica a Badajoz. / JUNTA DE EXTREMADURA

Data Riocaya, Nostrum Evergreen e IREN: el salto digital más ambicioso

En segundo lugar se sitúa el macrocentro de datos e inteligencia artificial promovido por Data Riocaya en Badajoz, vinculado públicamente a Nostrum Evergreen. Es, sobre el papel, uno de los desarrollos empresariales más ambiciosos planteados en Extremadura en los últimos años. El proyecto fue declarado Proyecto Empresarial de Interés Autonómico (PREMIA), con una inversión prevista de 1.913 millones de euros, una capacidad conectada de hasta 300 MW, ampliable hasta 500 MW, y una previsión de hasta 900 empleos.

La entrada de IREN cambia ahora el contexto del proyecto. La compañía cotizada en el Nasdaq está especializada en servicios de nube para inteligencia artificial, desarrollo y operación de centros de datos de gran escala y plataformas de computación basadas en GPU destinadas al entrenamiento e inferencia de modelos. La compra de Nostrum Group permite a IREN entrar en el mercado europeo y hacerse con una cartera española de infraestructuras para inteligencia artificial en la que Extremadura ocupa un papel destacado.

El valor estratégico del proyecto pacense es evidente. Frente a la tradición industrial extremeña, muy vinculada a la energía, la agroindustria o la minería, Nostrum Evergreen introduce a la región en la economía del dato y la inteligencia artificial. Badajoz quiere posicionarse así como nodo digital del suroeste europeo, aprovechando la Plataforma Logística, la proximidad con Portugal, la disponibilidad energética y el interés institucional por captar inversión tecnológica de gran escala.

El proyecto pacense ha avanzado en su tramitación ambiental y se plantea con dos edificios, uno administrativo y otro técnico. En este último se concentrarán las salas de datos, los sistemas eléctricos, las baterías y la refrigeración. Su punto débil, al menos de momento, sigue siendo el calendario. A diferencia de Hunan Yuneng, aquí el avance es más administrativo y de diseño de infraestructuras que constructivo. Pero la incorporación de IREN aporta una nueva variable: mayor respaldo empresarial, más especialización tecnológica y capacidad de acelerar una cartera de proyectos orientada a la creciente demanda europea de infraestructuras para inteligencia artificial.

En paralelo, el proyecto CCGreen en Cáceres, planteado en el entorno de Las Capellanías, también queda bajo el nuevo paraguas de IREN tras la compra de Nostrum Group. Esta iniciativa cuenta con una inversión inicial estimada de unos 1.300 millones de euros, ha iniciado trabajos de desbroce y dispone de la declaración PREMIA por parte de la Junta de Extremadura. Diseñado para cargas intensivas de inteligencia artificial y computación avanzada, CCGreen refuerza la idea de que la comunidad puede convertirse en un enclave relevante para los grandes centros de datos del sur de Europa.

Primera piedra de la gigafactoría de Envision AESC en Navalmoral de la Mata. / CARLOS GIL

La gigafactoría de Envision AESC en Navalmoral, la gran promesa que aún debe confirmar su despegue

La gigafactoría de Envision AESC en Navalmoral de la Mata sigue siendo uno de los grandes nombres del relato industrial extremeño. Su peso potencial es enorme, porque una planta de baterías de gran escala podría cambiar la economía del Campo Arañuelo y conectar a Extremadura con la cadena europea de automoción eléctrica. En 2025 y 2026 el proyecto ha dado pasos relevantes, como la reserva de suelo con derecho a compra y la tramitación del proyecto modificado para su evaluación ambiental.

Sin embargo, la prudencia se ha impuesto sobre el entusiasmo inicial. La iniciativa no está caída ni paralizada, pero sí se encuentra en una fase menos concluyente de lo que se había imaginado en sus primeros anuncios. La compra y preparación de terrenos ha supuesto un avance real, aunque todavía no basta para hablar de una implantación consolidada ni de un arranque industrial al nivel del que ya exhibe Mérida con Hunan Yuneng.

Por eso AESC ocupa aquí el tercer lugar: por capacidad transformadora sigue estando entre los proyectos más grandes de Extremadura, pero 2026 está obligando a medirlo por hechos concretos y no solo por su potencia simbólica. Su futuro sigue siendo decisivo para la región, aunque aún necesita convertir la expectativa en certidumbre.

La minería estratégica: Aguablanca, Las Navas y La Parrilla ganan peso europeo

En cuarta posición aparece el gran bloque minero extremeño, compuesto por Aguablanca, Las Navas y La Parrilla. No es un único proyecto, pero sí un frente empresarial de enorme relevancia para la comunidad. Los tres han sido incluidos por la Comisión Europea entre los proyectos estratégicos de materias primas críticas, lo que les otorga prioridad política, administrativa y financiera dentro de la nueva autonomía industrial que busca impulsar Bruselas.

La relevancia de este bloque reside en que conecta a Extremadura con tres minerales esenciales para la transición tecnológica y energética: níquel y cobre en Aguablanca, litio en Las Navas y wolframio en La Parrilla. La selección europea coloca a la región en un punto central del debate sobre soberanía industrial, dependencia exterior y reindustrialización del continente.

Pero su posición en este ranking también tiene matices. El potencial económico es enorme, aunque el recorrido real de estos proyectos seguirá dependiendo de tramitaciones complejas, de la contestación social y de la capacidad para compatibilizar rentabilidad, empleo y exigencia ambiental. Son proyectos estratégicos, sí, pero todavía no tan materializados como otros que ya han empezado a moverse sobre el terreno.

Evertis en Badajoz, una implantación más modesta pero muy concreta

La llegada de Evertis Ibérica a la Plataforma Logística de Badajoz es menor en volumen, pero importante por lo que simboliza. La compañía portuguesa anunció a comienzos de 2026 la instalación en la ciudad de su primera planta en España para la producción de films flexibles para envases, con una inversión de alrededor de 17,8 millones de euros y la creación de 48 empleos. La previsión oficial sitúa la puesta en marcha en junio de 2027.

Su relevancia no está en competir con Hunan, AESC o Data Riocaya, sino en demostrar que la estrategia de atracción de empresas también puede concretarse en implantaciones medianas, industriales y con calendario definido. Evertis refuerza, además, el papel de la Plataforma Logística de Badajoz como espacio de recepción de nuevas inversiones ligadas a la producción y la exportación.

En ese sentido, Evertis funciona como el reverso de los grandes macroproyectos: menos espectacular, menos multimillonario, pero también más fácil de leer en términos de implantación empresarial clásica. Y esa condición la convierte en una de las noticias industriales más nítidas de este año en Extremadura.

El hidrógeno verde, un gigante aún en fase de promesa

Cierra la lista el conjunto de proyectos de hidrógeno verde promovidos en Extremadura, especialmente los de DH2 Energy. La compañía ha presentado cuatro desarrollos en la provincia de Badajoz que suman 1,5 GW de capacidad de electrólisis y una inversión conjunta de 2.250 millones de euros, con una producción potencial superior a 75.000 toneladas anuales de hidrógeno renovable.

Sobre el papel, el tamaño es descomunal y encaja perfectamente con las ventajas comparativas de Extremadura: abundancia de renovables, disponibilidad de suelo y aspiración a convertirse en plataforma energética del suroeste peninsular. Pero a día de hoy el hidrógeno verde sigue apareciendo más como un vector de futuro que como una realidad física tan avanzada como la de otros proyectos industriales ya muy concretados.

Por eso ocupa el último lugar de esta clasificación. No porque sea menor en importancia estratégica, sino porque todavía está menos aterrizado y más repartido en una cartera de iniciativas que en una obra inmediata y visible. Su tiempo puede llegar, pero en 2026 aún pertenece más al terreno de la expectativa sólida que al de la materialización irreversible.

Miajadas también figura en el mapa energético extremeño con el proyecto de TURN2X, pionero en España en tecnología power-to-gas, que emplea hidrógeno y CO₂ para producir metano sintético o gas natural renovable.

De los anuncios a los hechos

La Extremadura empresarial que se dibuja en 2026 ya no puede leerse solo a golpe de titular. La gran cuestión no es cuántos proyectos se anuncian, sino cuáles logran abrir expediente, asegurar suelo, obtener licencia, cerrar financiación y comenzar obra.

En ese filtro, Hunan Yuneng sobresale hoy con claridad; Data Riocaya/Nostrum Evergreen, ahora bajo el nuevo paraguas de IREN, gana músculo internacional y representa la gran ambición tecnológica; CCGreen refuerza a Cáceres en el mapa de los centros de datos; AESC conserva un potencial enorme aún por confirmar; la minería estratégica gana relevancia europea; Evertis aporta una implantación mediana y concreta; y el hidrógeno verde sigue siendo la gran promesa de medio plazo.

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La compra de Nostrum Group por parte de IREN no convierte automáticamente los centros de datos de Badajoz y Cáceres en una realidad inmediata, pero sí modifica su escala y su lectura: Extremadura ya no aparece solo como territorio receptor de proyectos anunciados, sino como pieza de una estrategia internacional de infraestructura para inteligencia artificial. Esa diferencia, en una economía cada vez más condicionada por la computación, puede ser decisiva.