Extremadura ante su nueva oportunidad industrial: de productor energético a polo digital

Durante décadas, Extremadura ha sido una región exportadora de talento y capacidades, con una percepción de escasas oportunidades más allá del sector primario. Sin embargo, actualmente se encuentra ante una posibilidad de cambiar ese paradigma, y esa posibilidad precisamente pasa por uno de sus activos históricos, la energía.

El auge de la inteligencia artificial, el crecimiento exponencial del almacenamiento y procesamiento de datos y la transformación digital de la economía global han situado a los centros de datos como pilar de la nueva revolución industrial. En ese contexto, Extremadura reúne unas condiciones que pocas regiones en Europa pueden ofrecer y que resultan críticas para este tipo de infraestructuras: disponibilidad de energía, suelo, conectividad y estabilidad regulatoria.

A ello se suma un factor de posicionamiento geográfico que la hace única. Extremadura ocupa un lugar central en la Diagonal Digital Ibérica, un corredor que conecta los grandes nodos de cables submarinos que llegan a las costas peninsulares y que constituyen las arterias por las que fluye la mayor parte del tráfico de datos entre Europa, América y África.

Recreación del campus de centros de datos de Inteligencia Artificial proyectado por MERLIN Properties en Navalmoral de la Mata. / EL PERIÓDICO

En este eje estratégico, la región no es un punto periférico, sino un eslabón crítico que permite distribuir y procesar datos en el corazón de esa malla de conectividad global. Para los grandes operadores tecnológicos, esta posición geográfica no es un detalle menor, la latencia, la redundancia y la proximidad a los puntos de entrada de los cables submarinos son factores determinantes a la hora de elegir dónde alojar su infraestructura crítica.

Extremadura, que durante mucho tiempo fue percibida como un territorio alejado de los centros neurálgicos, se encuentra hoy en una posición privilegiada precisamente por su geografía, convirtiendo lo que históricamente era una desventaja de distancia en una ventaja de centralidad digital. Es precisamente toda esta lógica la que sustenta nuestra apuesta por Extremadura, que es en realidad puro sentido común, localizar el consumo donde se genera el recurso. España, como muchos otros países, ha desarrollado históricamente un modelo en el que la generación energética se concentra en determinadas zonas, frecuentemente menos industrializadas, mientras que el consumo se produce en los grandes polos económicos ya desarrollados, que aumentan así su ventaja.

Este desequilibrio implica una oportunidad perdida para los territorios productores, y Extremadura ejemplifica mejor que ninguna otra región de España esta realidad. En MERLIN nos encontramos inmersos en un ambicioso plan de desarrollo de centros de datos, vector de crecimiento futuro de la compañía. En el caso de Extremadura, entre otras cosas, buscábamos una región dentro de España superabundante en energía eléctrica, con más generación que consumo, para poder ubicar esas instalaciones cerca de donde se genera esa energía.

Nuestro objetivo es impulsar una nueva actividad industrial vinculada a la economía digital. No se trata únicamente de construir infraestructuras, sino de contribuir a un cambio de modelo y pasar de ser exportadores netos de energía a generadores de valor tecnológico. Esa lógica es la que ha impulsado el proyecto de cooperación públicoprivada para el desarrollo de los campus de centros de datos en Navalmoral de la Mata (Cáceres) y Valdecaballeros (Badajoz).

En este contexto, nuestros dos proyectos en Extremadura suponen una de las iniciativas más ambiciosas de Europa en materia de infraestructuras digitales. Planeamos el desarrollo de dos grandes campus en Navalmoral de la Mata y Valdecaballeros, con una capacidad que puede superar 1 gigavatio en cada emplazamiento y una inversión de más de 10.000 millones de euros a precios de hoy en cada campus. Se trata de instalaciones concebidas para dar respuesta a la creciente demanda vinculada a la inteligencia artificial y la computación avanzada.

Se trata de infraestructuras de última generación que responden a los más altos estándares internacionales, diseñadas específicamente para dar servicio a los requerimientos y necesidades de los grandes proveedores tecnológicos globales. Destacan por su eficiencia energética, con ratios PUE en torno a 1,15, muy por debajo de la media del sector, y especialmente por incorporar sistemas de refrigeración que no consumen agua (WUE 0.0), un elemento diferencial en un contexto de creciente presión sobre los recursos hídricos.

Alimentados íntegramente por energía renovable, estos centros son neutros en carbono y están preparados para operar con altísimas densidades de computación, propias de la nueva economía digital. Todo ello, junto con su conectividad internacional y sus elevados estándares de seguridad y disponibilidad, los sitúa entre las infraestructuras digitales más avanzadas de Europa.

Es tanta la relevancia para la región que, en concreto, el proyecto de Navalmoral ya ha sido catalogado como Proyecto Empresarial de Interés Autonómico (PREMIA) para Extremadura. El próximo objetivo es obtener la licencia de obras para poder arrancar el proyecto, que confiamos poder iniciar antes del verano.

Además, estamos pendientes de que se inicie un concurso por parte de Redeia para poder aumentar la potencia eléctrica que actualmente tenemos concedida. Hasta el momento, hemos obtenido una potencia parcial de unos 30 MW con la colaboración de Iberdrola y la Junta de Extremadura, lo que se traduce en una capacidad de 20 MW IT, por lo que si este concurso no llega, arrancaremos la construcción del primer edificio, capaz de albergar 100 MW IT repartidos en cinco módulos, con uno solo de los módulos energizado.

Sería una pena perder esta oportunidad porque estamos ante un proyecto que no debe entenderse únicamente desde la óptica empresarial, sino como una oportunidad de carácter territorial. Durante años, se ha hablado de la necesidad de reequilibrar el modelo económico español. Hoy, iniciativas como esta permiten avanzar en esa dirección de manera tangible, acercando la inversión y la actividad industrial a regiones tradicionalmente alejadas de los grandes centros de decisión.

Y es que más allá de las cifras, es muy relevante el impacto estructural que este tipo de iniciativas puede generar. Los centros de datos no son simplemente instalaciones tecnológicas, son el punto de anclaje de ecosistemas completos. Permiten atraer inversión internacional, generar empleo cualificado (hablamos de más de 3.000 profesionales en cada campus) y desarrollar una economía indirecta que beneficia a múltiples sectores. En definitiva, son una oportunidad para redefinir el papel de la región en la economía del conocimiento. En última instancia, lo que está en juego es la capacidad de transformar las ventajas comparativas de un territorio en ventajas competitivas sostenibles. Extremadura dispone de los recursos para hacerlo, energía, espacio y potencial humano. La cuestión es cómo se articulan esos recursos en proyectos capaces de generar valor a largo plazo. Y aquí es donde MERLIN quiere aportar su granito de arena en el desarrollo tecnológico de esta maravillosa región de España.

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*Ismael Clemente es CEO de MERLIN Properties.