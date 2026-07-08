"Extremadura ocupa un lugar absolutamente central en nuestra cadena de valor"

Usted conoce muy bien el cultivo de tabaco en España, ¿qué ha supuesto Extremadura en su trayectoria y cómo ha visto evolucionar el sector a lo largo de estos años?

Es una región que conozco muy bien porque he tenido la oportunidad de trabajar muy de cerca con el cultivo y con los agricultores desde hace más de 35 años. En todo este tiempo he visto una transformación muy clara. De un modelo más tradicional a uno mucho más profesionalizado, con agricultores muy preparados y con una forma de trabajar mucho más técnica. Hoy estamos ante uno de los sistemas de cultivo más avanzados de Europa, y si tuviera que destacar algo, sería su capacidad de adaptación, incorporando sostenibilidad y tecnología sin perder su identidad.

Philip Morris mantiene desde hace décadas una relación muy estrecha con Extremadura a través del cultivo del tabaco. ¿Qué peso tiene hoy la región dentro de la estrategia de la compañía en España?

Para nosotros, Extremadura ocupa un lugar absolutamente central. No estamos hablando únicamente de una región productora, sino de un socio estratégico dentro de nuestra cadena de valor. Desde un punto de vista cuantitativo, su peso es indiscutible: alrededor del 98% del tabaco que se cultiva en España procede de Extremadura, lo que la sitúa como el auténtico motor del sector a nivel nacional. Pero, más allá de eso, ha demostrado una gran capacidad de adaptación en un momento en el que la industria se está transformando. Ha sabido evolucionar hacia modelos más sostenibles, más eficientes y con mayor innovación agrícola, y eso es clave en la transformación que estamos impulsando hacia productos sin humo. Precisamente, como muestra adicional de nuestro compromiso con la región, Extremadura forma parte de ‘Next’, un proyecto piloto de Philip Morris orientado a testar nuevas variedades de hoja de tabaco optimizadas para los productos de nueva generación de la compañía.

En los últimos diez años, Philip Morris ha invertido 230 millones de euros en la compra de hoja de tabaco extremeña. ¿Qué lectura hacen de esa cifra y qué mensaje traslada al sector productor?

Esa cifra refleja, sobre todo, estabilidad y compromiso a largo plazo con el sector tabaquero de la región. Estamos hablando de una relación sólida con Extremadura que se remonta a 1992, con compras de hoja ininterrumpidas desde entonces. En un sector como el agrícola, donde la planificación es clave, esa continuidad aporta certidumbre y permite a los productores invertir, mejorar y seguir avanzando. El mensaje es claro: seguimos apostando con determinación por el cultivo de tabaco en Extremadura como una actividad estratégica dentro de nuestra cadena de valor.

Extremadura concentra la práctica totalidad del tabaco que se cultiva en España. ¿Qué aporta la hoja extremeña a la cadena de valor de Philip Morris y a su proceso de transformación?

Aporta, en primer lugar, calidad. El tabaco extremeño es reconocido por sus estándares elevados, por la profesionalización del sector y por la aplicación de buenas prácticas agrícolas muy avanzadas. Pero también aporta algo muy importante: capacidad de adaptación. A lo largo de los años hemos visto cómo el sector ha sabido evolucionar, incorporar nuevas tecnologías y mejorar sus procesos. Eso permite que el cultivo no solo sea relevante hoy, sino que pueda seguir siéndolo en el futuro.

La hoja de tabaco extremeña cuenta ya con certificación para su uso en productos de tabaco calentado. ¿Qué supone este paso para el futuro del cultivo y para la sostenibilidad del sector en la región?

La certificación de la hoja extremeña es sinónimo de presente y futuro para el cultivo. Desde el punto de vista del cultivo, aporta algo fundamental: continuidad. Permite que los agricultores sigan formando parte de la cadena de valor en un contexto de transformación, generando mayor estabilidad y visibilidad a largo plazo. E impulsa a su vez estándares más exigentes en calidad, trazabilidad y sostenibilidad. En definitiva, es un ejemplo claro de cómo un cultivo con una larga tradición puede integrarse en modelos más innovadores y seguir siendo competitivo.

El informe de impacto socioeconómico señala que el cultivo del tabaco sustenta 1.900 empleos en Extremadura y aporta 91 millones de euros al PIB regional. ¿Cree que a veces se infravalora el peso real de este sector?

En ocasiones, no se dimensiona completamente el impacto real del sector, especialmente fuera de las zonas rurales. El cultivo del tabaco en Extremadura tiene un impacto muy relevante porque genera actividad económica, sostiene empleo y, además, ayuda a mantener tejido productivo en zonas donde cultivos alternativos no son viables. Es importante decir que el cultivo de tabaco español está muy bien considerado en toda Europa, y personalmente creo que la apuesta por la innovación y la mentalidad de mejora continua de los cultivadores extremeños han sido las grandes claves para conseguir este logro.

El programa Cultivadores Digitales ha analizado el nivel de digitalización de 45 explotaciones tabaqueras extremeñas. ¿Qué diagnóstico les deja esta primera edición?

El programa Cultivadores Digitales es una iniciativa que hemos impulsado junto al CICYTEX (Centro de Investigaciones Científicas y Tecnológicas de Extremadura) con el objetivo de acompañar a los agricultores en su proceso de digitalización, mediante formación específica, análisis de explotaciones y la incorporación de herramientas tecnológicas. Esta primera edición nos deja un diagnóstico bastante claro: estamos ante un sector con una base muy sólida y un alto nivel de profesionalización, pero con margen para avanzar en digitalización. Existe cierta adopción de herramientas tecnológicas, pero todavía queda recorrido en su integración en la gestión diaria de las explotaciones. Lo más positivo, es la actitud de los propios cultivadores: hay interés real por incorporar tecnología y mejorar procesos y esto va a ser fundamental para que los cultivadores se coloquen a la vanguardia a la hora de enfrentarse a los retos del cultivo.

Los agricultores participantes identifican el riego y la fertilización como las áreas donde la tecnología puede aportar más valor. ¿Qué mejoras concretas puede introducir la digitalización en la rentabilidad y sostenibilidad de las explotaciones?

En el programa Cultivadores Digitales estamos viendo cómo el uso de datos y herramientas de monitorización ayuda a ajustar con mucha más precisión el riego y la aportación de nutrientes. Eso se traduce en un uso más eficiente de los recursos y en una reducción de costes operativos. El impacto es muy claro. Por un lado, mejora la rentabilidad de las explotaciones; y, por otro, reduce su impacto ambiental, algo que hoy es imprescindible. En definitiva, nos permite avanzar hacia un modelo de agricultura más eficiente, más sostenible y mejor preparado para los retos que tenemos por delante. Además, desde Philip Morris promovemos iniciativas junto a proveedores locales que van más allá de la productividad, impulsando una gestión sostenible y responsable del agua mediante soluciones tecnológicas.

Uno de los retos del campo extremeño es el relevo generacional. ¿Puede la digitalización hacer más atractivo el cultivo del tabaco para jóvenes agricultores y nuevos perfiles profesionales?

Sin duda, la digitalización puede ayudar de forma muy directa a hacer el cultivo más atractivo, pero sobre todo más viable en el largo plazo, que es lo que realmente preocupa a las nuevas generaciones. La tecnología permite optimizar procesos, reducir incertidumbre y mejorar la rentabilidad, factores clave para que un joven decida quedarse e incorporarse al sector. Además, introduce una forma de trabajar distinta, más apoyada en datos y en la toma de decisiones informada, que conecta mejor con perfiles jóvenes y con una visión más técnica. Iniciativas como Cultivadores Digitales son importantes precisamente porque ayudan a demostrar que el sector está evolucionando.

El centro de información al consumidor de Olivenza cumple cinco años desde su puesta en marcha en 2021. ¿Qué balance hacen de este proyecto y de su impacto en empleo cualificado en la zona?

El balance es muy positivo y demuestra que nuestra relación con Extremadura va más allá del ámbito agrícola. El centro de Olivenza se ha consolidado como una infraestructura relevante dentro de nuestra actividad, generando más de un centenar de empleos cualificados en la zona, mayoritariamente desempeñados por personas de la comarca. Este tipo de proyectos son importantes porque aportan actividad económica adicional y ayudan a diversificar el tejido productivo, incorporando nuevas oportunidades para el talento joven de la zona.

En plena transformación de la compañía hacia productos sin humo, ¿qué papel puede jugar Extremadura en la Philip Morris de los próximos años?

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Extremadura seguirá siendo un territorio clave. La transformación hacia los nuevos productos sin humo es una oportunidad para el futuro de toda la cadena de valor, y es clave que todos nos adaptemos a esta nueva realidad para poder aprovechar al máximo las oportunidades. El sector ya ha demostrado en otras ocasiones que sabe evolucionar, y hoy lo está haciendo de nuevo incorporando sostenibilidad, tecnología e innovación. Iniciativas como la certificación de la hoja o el programa cultivadores digitales demuestran que el sector ya está avanzando en esa dirección. Nuestro objetivo es seguir trabajando de la mano para que el cultivo extremeño siga siendo competitivo, adaptado a las nuevas demandas y capaz de generar valor en el largo plazo, tanto en el plano económico como social.