"Ser extremeño no es un obstáculo para llegar lejos"

¿Qué supone para usted recibir el Premio Joven Promesa en el marco de los Premios Empresario Extremeño del Año?

Sinceramente, supone una gran satisfacción y alegría, que el esfuerzo sea reconocido siempre es una motivación para seguir haciendo las cosas mejor cada día.

¿Cómo vivió el momento en el que le comunicaron que había sido reconocido por su expediente académico?

Me llegó un correo de la Universidad de Extremadura donde solicitaban mi permiso para compartir el expediente académico, en ese momento estaba haciendo unas tareas del máster y me llevé una grata sorpresa que me ilusionó bastante.

El doble grado en ADE y Economía exige constancia, organización y mucha disciplina. ¿Cuál ha sido la clave para alcanzar un resultado tan brillante?

En primer lugar, tiene que gustarte lo que estudias, en mi caso tuve la suerte de saber que esa era la carrera que quería estudiar mientras cursaba mi primer año. Después, el tiempo me fue dando la razón a medida que avanzaba de curso y disfrutaba cada vez más las asignaturas. Por supuesto, es muy importante ser organizado, llevarlo todo más o menos al día y no faltar a clases, aunque la asistencia sea voluntaria. De esta manera, el esfuerzo durante la época de exámenes se reduce a la mitad. Por último, es esencial disfrutar del ocio y del tiempo libre,es solo cuestión de aprovechar bien el tiempo.

¿Por qué eligió estudiar ADE y Economía y qué ha descubierto durante estos años sobre el mundo de la empresa?

Siempre me había interesado por cuestiones económicas y cuando cursé la materia por primera vez en bachillerato me encantó. La Economía es como una mezcla de Historia y Matemáticas, a mí me encanta la Historia desde muy pequeño y las Matemáticas se me dan bien, así estudiar Economía fue la combinación perfecta. Luego, mi madre me impulsó a hacer el Doble Grado con ADE para complementar mi formación.

En una tierra como Extremadura, ¿cree que el talento joven encuentra suficientes oportunidades para desarrollar su proyecto profesional?

Creo que sí. Aunque Extremadura, al igual que otras regiones, se enfrenta al enorme reto de la despoblación, muchos jóvenes quieren quedarse a vivir en la tierra que les vio nacer. El talento siempre se abre paso y puede crear las oportunidades para desarrollar su proyecto vital y profesional en nuestra región.

¿Qué papel deberían jugar la universidad, las empresas y las instituciones para retener a jóvenes preparados en la región?

La universidad y las empresas deben seguir colaborando estrechamente para generar conocimiento e innovar. Por otro lado, las instituciones públicas, mediante las becas y ayudas al estudio, ayudan a muchos jóvenes a poder seguir formándose fuera de sus hogares. En mi caso, disfruté durante 5 años de una beca en la Residencia Universitaria Hernán Cortés, que además de proporcionarme un entorno propicio para estudiar, me desarrolló como persona.

¿Se ve desarrollando su carrera profesional en Extremadura o considera que salir fuera sigue siendo casi inevitable para crecer?

A mí me encantaría desarrollar mi carrera profesional en Extremadura, aunque no sé que me deparará el futuro. Sin embargo, yo mismo me he ido a Zaragoza a estudiar un Máster y creo que irse fuera es muy importante para mejorar nuestra formación, tanto académica como profesional. La clave es traer de vuelta ese talento y conocimiento para que germinen en nuestra tierra.

Como economista y joven formado en gestión empresarial, ¿qué fortalezas cree que tiene Extremadura para competir mejor en los próximos años?

Extremadura tiene grandes ventajas que deberían emplearse mejor de cara al futuro. Disponemos de mucho suelo a bajo precio para la instalación de industria y somos también excedentarios en energía eléctrica, la gran mayoría de origen renovable. Estos factores impulsarán el desarrollo económico de nuestra región si se utilizan adecuadamente. También debemos aprovechar nuestra cercanía con Portugal para servir de puente entre ambos países.

¿Qué referentes —personales, académicos o profesionales— han sido importantes en su trayectoria hasta ahora?

Mi familia, especialmente mi madre, ella ha sido la que más me ha ayudado y motivado siempre. También mis profesores han sido imprescindibles para lograr mi formación, a los que les mando mi más profundo agradecimiento. En mi cuarto año de carrera nombraron a Carlos Cuerpo ministro de Economía (hoy vicepresidente primero), su currículum es impresionante y comenzó sus estudios en mi facultad. Más allá de las apreciaciones políticas que podamos tener cada uno, es un ejemplo que demuestra que ser extremeño no es un obstáculo para llegar lejos.

¿Qué mensaje lanza a otros jóvenes extremeños que están estudiando y preparándose para construir su futuro?

Noticias relacionadas

Parafraseando a Alfredo en Cinema Paradiso: «Hagas lo que hagas, ámalo». Encontrar tu vocación y amar de verdad lo que estás haciendo es el principal motor para alcanzar todas las metas.