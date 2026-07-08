Fabricar belleza desde Extremadura

Hay industrias que forman parte de nuestra vida cotidiana sin que apenas reparemos en ellas. Están en gestos sencillos: al lavarnos las manos, al abrir un champú, al aplicarnos una crema solar, al elegir una fragancia o al comprar un producto de higiene personal en el supermercado, la farmacia o una cadena de moda. Muchas veces pensamos que detrás de esos productos hay grandes centros industriales alejados de nuestro territorio. Sin embargo, algunos se formulan, fabrican y envasan muy cerca de casa, en Extremadura.

Esa es una de las reflexiones que me gustaría compartir: Extremadura también compite en sectores de alto valor añadido. Y lo hace no solo desde sus grandes referentes agroalimentarios, energéticos o industriales, sino también desde actividades menos visibles, pero cada vez más sofisticadas, como la cosmética, la perfumería y la higiene personal.

Desde Jerez de los Caballeros, en un municipio de alrededor de 10.000 habitantes y en plena dehesa extremeña, se fabrican productos que llegan a lineales nacionales e internacionales. Detrás de un gel, una crema facial, un fotoprotector, un jabón de manos o un producto de higiene bucodental hay mucho más que un envase atractivo. Hay formulación, laboratorio, desarrollo técnico, controles de calidad, fabricación, envasado, diseño industrial y capacidad para responder a mercados exigentes.

Operarios en la factoría de Perseida en Jerez de los Caballeros. / Perseida

El territorio no es un límite

Esta industria demuestra que el territorio no es una limitación cuando existen conocimiento, inversión, tecnología y equipos preparados. En Perseida, nacida en 1994 e integrada en CL Grupo Industrial, trabajamos desde hace décadas en la fabricación para terceros de productos de perfumería, belleza e higiene personal. En nuestras instalaciones contamos con tres plantas de fabricación, reactores, líneas de envasado automatizadas y un almacén semiautomático que refleja algo muy importante: desde el medio rural también se puede crecer, innovar y mirar al futuro con ambición.

A veces, el consumidor puede identificarlo en la etiqueta trasera del producto, cuando aparece «fabricado por Perseida Belleza». En otras ocasiones, el cliente decide mantener exclusivamente su propia marca. Pero el producto está ahí: en hogares extremeños, españoles y de muchos otros mercados Eso significa que Extremadura está presente, aunque no siempre se vea, en las rutinas diarias de miles de personas.

El primer reto es cambiar la mirada. Cuando hablamos de industria en Extremadura, no debemos pensar solo en sectores tradicionalmente asociados a la región. La industria también puede estar en una fórmula cosmética, en una línea de llenado, en una crema solar o en un producto diseñado para competir en un lineal europeo. Esa diversidad productiva es una fortaleza que debemos conocer, valorar y contar mejor.

El talento

El segundo reto es el talento. Que una empresa de estas características exista en Jerez de los Caballeros abre oportunidades laborales muy distintas: desde operarios de línea y fabricación hasta perfiles técnicos, mandos intermedios y posiciones directivas. Conocer que existen proyectos industriales de primer nivel en Extremadura ayuda a que muchos profesionales no sientan que la única opción para desarrollarse es marcharse. Retener talento no depende solo de ofrecer empleo, sino de ofrecer futuro, aprendizaje y orgullo de pertenencia.

El tercer reto es la internacionalización. Desde Extremadura se puede llegar a África, Sudamérica, Dubái, Emiratos Árabes y otros mercados. El producto europeo está muy bien valorado en el mundo por sus estándares de calidad, seguridad y exigencia regulatoria. Y eso convierte a nuestra región en un lugar desde el que también se puede fabricar para clientes internacionales que buscan confianza y solvencia industrial.

La cosmética y la higiene personal no son sectores menores. Son industrias que combinan ciencia, sensibilidad hacia el consumidor, innovación, eficiencia productiva y adaptación constante. También son una oportunidad para demostrar que la Extremadura rural no tiene por qué limitarse a conservar lo que ya es, sino que puede convertirse en origen de nuevas capacidades industriales.

Fabricar belleza desde Extremadura es, en el fondo, fabricar confianza. Es demostrar que desde un pueblo de la dehesa se puede competir con rigor, crear empleo, atraer talento, exportar y participar en cadenas de valor globales. Quizá el futuro industrial de Extremadura no consista solo en hacerse más visible, sino en que todos aprendamos a mirar mejor lo que ya está ocurriendo aquí.

Noticias relacionadas

*Isabel Rubio Galván es Directora General de Perseida Belleza / CL Grupo Industrial