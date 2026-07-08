El futuro de la construcción pasa por reciclar: la apuesta de Reciclados Extremeños por la economía circular

La gestión de residuos de construcción y demolición, conocidos como RCD, se ha convertido en uno de los grandes retos del sector. Cada obra, reforma o demolición genera materiales que necesitan un tratamiento adecuado para evitar que acaben en vertederos y para aprovechar todo su potencial como nuevos recursos.

En este contexto, Reciclados Extremeños S.L. se presenta como una empresa especializada en la recepción, gestión y valorización de residuos de construcción. Su objetivo es claro: dar respuesta a todo tipo de residuos, desde los más limpios hasta los más complejos o muy mezclados, siempre cumpliendo con la normativa y apostando por la economía circular.

Publicación de Reciclados Extremeños en Facebook.

Residuos de construcción: de problema a oportunidad

Durante años, los residuos de construcción y demolición se han considerado un problema por los costes de transporte, gestión y vertido. Sin embargo, gracias a la innovación tecnológica, a la maquinaria adecuada y a una gestión especializada, estos materiales pueden convertirse en una oportunidad.

Reciclados Extremeños trabaja con la idea de que ningún residuo de construcción se quede sin solución. Para ello recepciona y gestiona diferentes tipos de materiales, adaptando el tratamiento a cada caso y transformando los residuos en áridos reciclados para su reutilización.

Todo tipo de residuos, desde limpio a muy complejo

La empresa gestiona una amplia variedad de residuos procedentes de obras, reformas, derribos y demoliciones. Entre ellos se encuentran el hormigón limpio, ladrillo y cerámica, mezclas de hormigón y ladrillo, tierras y zahorras, asfalto y residuos muy mezclados o con impropios.

Retirada de residuos de amianto. / EL PERIÓDICO

Además, Reciclados Extremeños también contempla la gestión especializada de materiales que requieren un tratamiento específico, como el amianto, siempre dentro de los procedimientos adecuados para este tipo de residuos.

Su planteamiento es ofrecer una solución integral: recepcionar los materiales, clasificarlos, valorizarlos y convertirlos, siempre que sea posible, en recursos reutilizables.

Contenedor y machacadora. / EL PERIÓDICO

Contenedores de obra para cada necesidad

Una correcta separación comienza en la propia obra. Por eso, Reciclados Extremeños dispone de contenedores de obra de distintos tamaños, adaptados tanto a pequeñas reformas como a grandes proyectos de demolición.

La empresa ofrece contenedores de 3, 5, 7, 10, 15 y 30 metros cúbicos, lo que permite ajustar el servicio a las necesidades reales de cada cliente y de cada tipo de residuo.

Esta variedad facilita una gestión más ordenada, eficiente y responsable, tanto para residuos limpios y mezclados como para aquellos que requieren un mayor control. Además, la compañía ofrece entrega, recogida y transporte, así como asesoramiento para una correcta gestión de residuos.

Caja contenedor grande. / EL PERIÓDICO

Planta móvil de reciclaje

Uno de los servicios más destacados de Reciclados Extremeños es su planta móvil de reciclaje, que permite desplazar la maquinaria directamente a la obra o al punto de generación del residuo.

Allí se realizan las operaciones de trituración, clasificación y valorización necesarias para obtener áridos reciclados reutilizables en la propia obra o en el municipio. Este sistema aporta importantes ventajas: reduce costes de transporte, disminuye emisiones de CO₂, evita desplazamientos innecesarios de camiones y favorece el aprovechamiento de los materiales en el mismo entorno donde se generan.

La planta móvil permite, además, cumplir con los principios de la economía circular, alargando la vida útil de los materiales y reduciendo la cantidad de residuos que terminan en vertedero.

Gestión integral de residuos de construcción y demolición

Reciclados Extremeños cuenta con los medios, la experiencia y la maquinaria necesaria para gestionar residuos de construcción y demolición de forma ágil, segura y responsable. Su trabajo se orienta a que la mayor cantidad posible de residuos vuelva al ciclo productivo y que la mínima cantidad acabe en vertedero.

La empresa ofrece servicios de gestión integral de residuos, alquiler de contenedores, contenedores de obra para escombros, planta móvil de reciclaje in situ, recogida y transporte de residuos, gestión de escombreras y puntos de acopio, y asesoramiento en normativa y gestión ambiental.

Este enfoque permite a constructoras, promotores, empresas de reformas, administraciones y particulares disponer de un servicio adaptado a sus necesidades y alineado con las exigencias ambientales actuales.

Excavadoras de Reciclajes Extremeños. / EL PERIÓDICO

Ahorro, agilidad y responsabilidad ambiental

Gestionar correctamente los residuos de construcción no solo es una obligación normativa. También puede suponer ahorro económico, mayor agilidad en la obra y una mejora de la responsabilidad ambiental del proyecto.

Reciclados Extremeños ayuda a sus clientes a cumplir con la normativa, reducir costes, ordenar mejor los trabajos y avanzar hacia un modelo de construcción más sostenible. En un sector cada vez más exigente, contar con un gestor especializado permite transformar un problema en una solución útil para la obra y para el entorno.

Comprometidos con la economía circular

La construcción del futuro pasa por aprovechar mejor los recursos. Reciclados Extremeños trabaja para que los residuos de obra dejen de verse como un desecho y pasen a formar parte de un nuevo ciclo de uso.

Desde Extremadura, la empresa contribuye a impulsar un modelo más eficiente, sostenible y responsable, en el que los residuos se transforman en recursos y la gestión ambiental se convierte en una ventaja para empresas, obras y municipios.

Para más información sobre sus servicios, contenedores de obra y gestión de residuos de construcción y demolición, Reciclados Extremeños atiende en los teléfonos 667 644 392 y 630 369 625, y a través de su web www.recicladosextremeños.es.