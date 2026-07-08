El futuro de Extremadura se juega ahora

Extremadura se encuentra en un momento clave de su historia económica. Nuestra región dispone de oportunidades que hace apenas una década parecían inalcanzables: el desarrollo de proyectos vinculados a la transición energética, la creciente capacidad exportadora de nuestras empresas, el pujante sector agroalimentario, el potencial de desarrollo del sector turístico, la transformación digital de nuestro tejido productivo y la llegada de inversiones industriales estratégicas ligadas a la movilidad eléctrica, la tecnología y los centros de datos que podrían cambiar el modelo económico de nuestra región a uno más industrializado.

Sin embargo, también afrontamos algunos desafíos que amenazan con limitar nuestra capacidad de crecimiento y comprometer el bienestar de la sociedad extremeña.

A la incertidumbre política y económica que atraviesa España y Europa se suma a problemas estructurales que Extremadura arrastra desde hace décadas. El principal reto sigue siendo mejorar nuestra competitividad. Para ello debemos avanzar en cuestiones que el tejido empresarial viene reivindicando desde hace años y que requieren respuestas urgentes por parte de las administraciones.

La primera de ellas es la mejora de las infraestructuras, cuya carencia nos ha hecho pagar durante décadas un alto precio en términos de pérdida de competitividad de nuestro tejido productivo. No es posible hablar de igualdad de oportunidades ni de atracción de inversiones mientras Extremadura continúe padeciendo déficits históricos en materia ferroviaria, de comunicaciones y conectividad. Las empresas necesitan conexiones modernas, seguras y eficientes para transportar mercancías, atraer talento y competir en igualdad de condiciones con otros territorios.

Otro de los grandes obstáculos es el reto demográfico. La despoblación y el envejecimiento de nuestra región está afectando seriamente a muchos municipios que reclaman medidas que salvaguarden su existencia. Este es uno de los mayores problemas que amenaza nuestro futuro y urge actuar de forma conjunta entre todas las Administraciones para que no sea irreversible. Desde la Cámara de Comercio siempre hemos apostado como mejor solución conseguir un régimen fiscal favorable y diferenciado en esos territorios lo suficientemente atractivo para atraer proyectos e inversiones de dentro y desde fuera de nuestra Comunidad.

Necesitamos políticas eficaces que atraigan y retengan talento, una formación profesional dual alineada con las necesidades reales del mercado laboral que de solución a uno de los principales problemas que tienen las empresas, que afecta ya a todos los sectores de nuestra economía como es la falta de mano de obra cualificada, que claramente está frenando nuestro crecimiento. Necesitamos también una apuesta decidida por la cultura empresarial para que los jóvenes miren al emprendimiento con ojos de oportunidad.

A ello se suma una presión burocrática que continúa lastrando la actividad empresarial. Los emprendedores y las empresas requieren procedimientos ágiles para poner en marcha proyectos e inversiones. Cada retraso administrativo supone pérdida de oportunidades y, en muchos casos, inversiones que terminan instalándose en otros territorios.

La fiscalidad, las cargas sociales, el incremento de los costes empresariales, el creciente absentismo laboral, constituyen también un factor de preocupación. Resulta imprescindible generar un entorno favorable a la inversión, reforzar los incentivos al crecimiento empresarial y favorecer la dimensión competitiva de nuestras compañías.

Pero como indicaba al inicio de este artículo, Extremadura está en una época de oportunidad única en su historia, vivimos un momento especialmente decisivo. Los fondos europeos, la transición energética, la reindustrialización de Europa y la búsqueda de autonomía estratégica en sectores clave sitúan a nuestra región en una posición que hace unos años parecía impensable.

Contamos con recursos naturales, horas de sol y agua en abundancia, el clima, la disponibilidad de suelo, gran capacidad de generación excedentaria de energía limpia, talento, centros de investigación de referencia y una ubicación estratégica entre España y Portugal que han atraído el interés de grandes compañías nacionales e internacionales, creando grandes expectativas y anuncios de proyectos transformadores y tractores de nuestra economía vinculados a sectores como la energía, el tecnológico, almacenamiento y gestión de datos, la movilidad eléctrica, la minería sostenible o la economía verde.

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Nunca en la historia de nuestra región se han anunciado tantos proyectos industriales simultáneamente al mismo tiempo. La historia de nuestra región nos dice que en el pasado muchos de los proyectos que se anunciaban finalmente se quedaban en el camino y nunca se ejecutaron. Esperamos que en esta ocasión eso no ocurra y aprovechemos las actuales oportunidades para convertir a Extremadura en referencia de progreso y bienestar.