GEFISCAL, el socio estratégico que acompaña el crecimiento de las pymes extremeñas

El mayor coste de una empresa no siempre aparece en la cuenta de resultados. A veces es una decisión tomada sin la información adecuada, un riesgo que no se vio venir, una oportunidad que llegó tarde. En un entorno donde la normativa cambia más rápido de lo que muchas pymes pueden digerir, el empresario extremeño necesita algo más que quien le resuelva un trámite, necesita quien le ayude a decidir. Ese es el espacio que ocupa GEFISCAL.

Un asesor informa. Un socio orienta

Durante años, la asesoría se ha entendido como una categoría funcional, alguien que presenta impuestos, calcula nóminas o redacta contratos. GEFISCAL parte de una idea distinta. Un asesor reactivo informa; un socio estratégico orienta. La diferencia no es semántica, es la que separa cumplir con una obligación de tomar una decisión con criterio. Detrás de esa idea hay un equipo de más de 160 profesionales multidisciplinares y una red de oficinas con núcleo en Extremadura que conoce el tejido empresarial de la región porque forma parte de él.

Interior de las oficinas de Gefiscal. / EL PERIÓDICO

Un solo interlocutor para cada decisión

Desde la gestión ordinaria hasta operaciones de elevada complejidad, los equipos de GEFISCAL intervienen en procesos de reestructuración empresarial, reorganización de grupos societarios, planificación fiscal avanzada, operaciones corporativas, due diligence y valoración de riesgos.

Programas que se traducen en crecimiento real

Esa vocación de socio se traduce en programas concretos de acompañamiento. A través de “Un Autónomo, Un Empleo”, GEFISCAL ayuda a trabajadores autónomos y pequeños negocios a analizar su actividad y valorar si están en condiciones de crecer y generar su primera contratación. Con Activa Crecimiento, iniciativa de la Escuela de Organización Industrial, ofrece consultoría individualizada para que las pymes definan una hoja de ruta y mejoren su competitividad en áreas como la organización interna, la comercialización o la gestión económico - financiera.

A través de las ayudas del Kit Digital, tramita y orienta a pymes y micropymes en su transformación digital: desde la presencia online hasta la facturación electrónica o la ciberseguridad. También ha acompañado a empresas en el acceso a ayudas vinculadas al autoconsumo y los fondos Next Generation, conectando la gestión de subvenciones con objetivos más amplios como la eficiencia energética, la reducción de costes y la sostenibilidad empresarial.

Y con el programa RESET, orientado a la segunda oportunidad empresarial, acompaña a compañías que atraviesan dificultades, diagnosticando su situación económica y diseñando un plan de viabilidad que les permita recuperar estabilidad y continuidad.

Especialistas en crecimiento, transformación y cumplimiento

Y cuando esas mismas empresas crecen, se consolidan o dan el salto a otra escala, GEFISCAL sigue siendo el mismo socio, ahora aplicado a proyectos de mayor envergadura. Sus equipos intervienen en procesos de reestructuración empresarial, reorganización de grupos societarios y operaciones corporativas, incluida la revisión exhaustiva de una empresa antes de comprarla o fusionarse con ella (lo que en el sector se conoce como due diligence) y la planificación fiscal avanzada.

Esa misma experiencia se pone al servicio de empresas familiares consolidadas, grupos empresariales y entidades públicas en proyectos de especial complejidad técnica: estudios que garantizan que las operaciones entre empresas de un mismo grupo cumplen la normativa fiscal (los llamados precios de transferencia), procesos de reordenación societaria y análisis de riesgos. GEFISCAL cuenta además con experiencia en el desarrollo de planes de igualdad para administraciones públicas, grandes grupos empresariales y organizaciones de referencia.

Cerca de tu tierra, con el mundo detrás

GEFISCAL nació en Cáceres y sigue arraigada en el tejido empresarial extremeño, conoce sus ciclos, sus empresas familiares, su forma particular de crecer sin perder identidad. Pero desde su integración en ETL Global, esa cercanía se combina con el respaldo de una red presente en más de 50 países. Muchas empresas extremeñas han encontrado en GEFISCAL el puente para afrontar procesos de expansión, exportación e implantación exterior, con acceso a asesores de confianza en cada uno de esos mercados. Ni lo local se diluye en lo global, ni lo global queda fuera del alcance de una pyme extremeña, las dos escalas conviven, y esa combinación sostiene su compromiso, negocio local, visión global.

Interior de las oficinas de Gefiscal. / EL PERIÓDICO

Anticiparse, no reaccionar

Cumplir con la normativa es obligatorio. Anticiparse a ella es lo que marca la diferencia entre una empresa que resiste y otra que crece con margen de maniobra. El equipo de GEFISCAL trabaja bajo esa premisa. La de detectar el cambio antes de que se convierta en problema y traducir cada nueva ley o cada nueva variable económica en una decisión concreta para el negocio. Cumplir es el punto de partida; crecer con criterio, el objetivo.

El papel de siempre: un tejido empresarial más fuerte

En un momento en el que Extremadura reconoce el esfuerzo y el talento de su tejido empresarial, GEFISCAL recuerda cuál ha sido su papel durante todos estos años, no sustituir al empresario en sus decisiones, sino asegurarse de que nunca las tome solo. Porque presentar impuestos es importante, pero diseñar una reestructuración, analizar una adquisición, expandirse a otro país, implantar un plan de igualdad o garantizar la viabilidad futura de una empresa exige algo más: experiencia, conocimiento y acompañamiento. Cada empresa que crece con ese respaldo suma a un objetivo mayor: un tejido empresarial extremeño más competitivo, más fuerte y sostenible a largo plazo.

GEFISCAL ETL GLOBAL

Decidir es más fácil cuando no decides solo.