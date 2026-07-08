La gigafactoría de AESC avanza y consolida a Extremadura como polo industrial estratégico de Europa

La futura gigafactoría de baterías de AESC en Navalmoral de la Mata, Caceres, avanza ya desde la planificación hacia la ejecución material, con el inicio de los trabajos preliminares de acondicionamiento del terreno y una intensa actividad técnica y administrativa que confirma que el proyecto ha entrado en una fase decisiva.

Los trabajos de desbroce, limpieza y movimiento de tierras ya han comenzado. Paralelamente, se desarrolla la actualización del estudio geotécnico, la ingeniería de detalle, la gestión integral del proyecto y la ingeniería de costes y control, todo ello de la mano de empresas españolas y extremeñas de reconocido prestigio. El mensaje es claro: el compromiso de AESC con Extremadura y con España es firme, estratégico y de largo plazo.

La instalación se ubicará en la parcela I-67 del Parque de Desarrollo Industrial Norte de Extremadura, en Navalmoral de la Mata, dentro de una superficie de 108 hectáreas dedicada a la fabricación y desarrollo de baterías con tecnología LFP para vehículos eléctricos y sistemas de almacenamiento energético. El proceso industrial abarcará desde la fabricación del electrodo hasta el ensamblaje de celdas y módulos de batería de última generación.

Trabajador de la fábrica Zama Plant, la gigafactoría más antigua de AESC en Japón. / EL PERIÓDICO

La primera fase contempla una capacidad de producción cercana a los 12,8 GWh anuales, con una inversión aproximada de 1.000 millones de euros. La planta, altamente sofisticada, podría estar completamente operativa a finales de 2028 y alcanzar su plena capacidad productiva en 2030.

La gigafactoría generará más de 900 empleos directos y su implantación impulsará la llegada de nuevas inversiones, proveedores tecnológicos, empresas auxiliares y actividades vinculadas a la movilidad eléctrica, el almacenamiento energético y la industria avanzada. Para muchos jóvenes extremeños, esta iniciativa puede representar la posibilidad de desarrollar una carrera profesional de alto valor añadido sin tener que abandonar su tierra. Asimismo, para numerosos profesionales extremeños que actualmente trabajan fuera de la región o en el extranjero, la gigafactoría abrirá una oportunidad real de regresar a casa, aportar experiencia internacional y participar en uno de los proyectos industriales más relevantes de Europa.

El Gobierno de España ya dio un paso determinante el pasado 31 de marzo, cuando el Consejo de ministros autorizó la inversión extranjera de AESC Battery Spain, S.L.U. para la construcción de la planta en Cáceres, incorporando compromisos específicos de impacto local relacionados con empleo, formación y desarrollo de proveedores nacionales.

En materia laboral, AESC ha asumido compromisos vinculantes especialmente relevantes. La compañía garantiza una presencia significativa de talento español en los puestos ejecutivos y en el comité de dirección, reforzando la promoción interna y la capacidad de liderazgo nacional.

La apuesta por el talento extremeño constituye uno de los pilares centrales del proyecto. AESC y la Junta de Extremadura impulsarán conjuntamente programas de formación específicos para preparar a los futuros trabajadores de la planta. Institutos de formación regionales colaborarán en el diseño de programas especializados en fabricación avanzada de baterías, mientras que trabajadores seleccionados podrán recibir formación internacional en instalaciones de AESC y Envision en Japón y China antes del inicio de operaciones en España.

La dimensión medioambiental del proyecto también resulta estratégica. La gigafactoría nace con la vocación de ser una instalación «cero carbono», alimentada mediante recursos renovables, especialmente energía solar producida en Extremadura, una de las regiones con mayor radiación solar de Europa, con más de 3.100 horas de sol anuales.

El proyecto cuenta además con el respaldo institucional, constante e incondicional de la Junta de Extremadura, de Extremadura Avante y del Ayuntamiento de Navalmoral de la Mata y del Gobierno de España, que han demostrado desde el inicio una firme voluntad de impulsar el desarrollo industrial, la creación de empleo y un futuro más próspero y sostenible para la región. Asimismo, el proyecto cuenta con el apoyo y acompañamiento de la Embajada de la República Popular China en España, comprometida el marco de los recientes acuerdos de cooperación económica e industrial suscritos entre China y el Gobierno de España, reforzando los lazos bilaterales y la colaboración tecnológica y cultural entre ambos países.

Un proyecto ancla de esta magnitud debe afrontar importantes retos culturales, administrativos, regulatorios, económicos y burocráticos. La obtención de permisos, la coordinación institucional, la adaptación industrial y la velocidad de ejecución requieren un esfuerzo colectivo continuo y una visión compartida de futuro. Precisamente por ello, iniciativas transformadoras como esta necesitan estabilidad, confianza y el apoyo constante, tanto en el día a día como a largo plazo, de todos los actores políticos, sociales y económicos.

Los grandes cambios requieren la implicación de todos, así como paciencia, confianza y una actitud constructiva que permita avanzar de forma sostenida. Solo desde esa corresponsabilidad compartida será posible materializar plenamente el potencial de proyectos de esta envergadura y maximizar su impacto positivo en el territorio.

En este contexto, Extremadura avanza de forma decidida en su posicionamiento dentro del mapa global de la nueva economía industrial y energética. La gigafactoría de AESC representa mucho más que una inversión: es una oportunidad para consolidar un nuevo modelo productivo basado en innovación, sostenibilidad y empleo de calidad, capaz de impulsar el desarrollo de España y Europa desde el corazón de la región.

*Ana Arias Urones es directora de Proyectos Estratégicos Globales. Envision Group / Responsable de Estrategia de Proyecto y Relaciones gubernamentales.

Noticias relacionadas

AESC Gigafactory Spain