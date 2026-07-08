El gran reto del relevo generacional en la Empresa Familiar de Extremadura

Según el último estudio de la Red de Cátedras de Empresa Familiar del Instituto de la Empresa Familiar ‘Relevancia y Supervivencia de la empresa familiar 2025’ el 91% del tejido empresarial de la región está compuesto por empresas familiares, es decir, entidades donde la propiedad y la gestión recaen en una o varias familias, generando el 74% del empleo privado y con una aportación del 77% al VAB (valor añadido bruto).

Estos datos son bastante elocuentes y vienen a poner de manifiesto que afrontar y superar con éxito el relevo generacional es fundamental para el presente y el futuro de nuestra región.

Porque precisamente el relevo generacional es el ‘talón de Aquiles’ de este tipo de organizaciones: la transición de una generación a la siguiente. Solo el 30% de las empresas familiares sobreviven al paso a la segunda generación, y apenas un 10% alcanzan la tercera.

Representantes de PwC en el II Foro Económico Financiero de Extremadura organizado por la AEEF. / AEEF

La empresa familiar es tradición, es compromiso, es responsabilidad social, es arraigo a la tierra, pero también debe ser modernidad, innovación y adaptación, aspectos fundamentales que deben ser la base donde seguir sustentando el desarrollo económico y social de Extremadura. Sectores como el agroalimentario, el industrial, el comercio… marcan el carácter de este tipo de organizaciones en nuestra región, cuyos fundadores suelen ser figuras carismáticas, con una identidad que está intrínsecamente ligada al negocio. Esta fuerte carga emocional es su mayor fortaleza y, a veces, su mayor debilidad.

Esa cultura de valores sólidos, compromiso con el empleo local y una visión a largo plazo que no entiende de resultados inmediatos, frente a debilidades como la resistencia al cambio y la falta de adaptación y profesionalización, son aspectos que forman el ecosistema de las empresas familiares y supone un difícil equilibrio que se debe manejar y en el que las siguientes generaciones tienen un papel fundamental. De ahí la importancia del relevo generacional.

Proceso estructurado

Porque este proceso no consiste solo en ‘pasar las llaves’ del negocio. Debe ser un proceso estructurado y planificado que aborde cuestiones fundamentales y que garanticen una transición fluida, evitando posibles conflictos.

El relevo generacional no debe verse como un síntoma de vejez del fundador, sino como una oportunidad de renovación estratégica. Las empresas familiares extremeñas que triunfan son aquellas que logran combinar el «saber hacer» tradicional de los padres con la visión disruptiva y global de los hijos.

Desde la Asociación Extremeña de la Empresa Familiar llevamos más de veinte años apostando y trabajando por la continuidad generacional de este tipo de organizaciones.

La formación y capacitación de los futuros líderes es fundamental, no solo en términos de gestión empresarial, sino también en la comprensión de los valores y la cultura que han definido a la familia y a la empresa familiar.

Y en ese proceso de relevo hay dos aspectos diferenciales, por un lado, la formación y capacitación del sucesor y, por otro, el retiro del fundador.

El relevo no debe ser un momento concreto sino un proceso organizado. El sucesor debe ganar legitimidad ante los empleados, proveedores y clientes, pero también debe ganarse el respaldo, el respeto y la credibilidad de la familia.

Debe ser una figura con una visión muy amplia desde el punto de vista personal, familiar y empresarial, con una formación que le permita asumir el liderazgo del negocio pero también que sea capaz de alinear los intereses de la familia y aunar a los miembros de la misma en torno a un objetivo común, asignando y respetando los roles de cada uno de ellos.

No debemos olvidar, en este proceso, el papel fundamental del resto de miembros de la familia como accionistas, directivos o consejeros y como tal también se tienen que preparar y formar para que esa alineación de intereses y objetivos sea real y efectiva y asuman sus funciones con responsabilidad.

Por su parte, el fundador debe aprender y estar preparado para ‘soltar’ y encontrar un nuevo rol, dejando espacio para que la siguiente generación, respetando los valores y el legado, imprima su propio sello, especialmente en áreas críticas como la digitalización, la innovación y la internacionalización.

La Asociación Extremeña de la Empresa Familiar trabaja para contribuir al desarrollo, crecimiento y continuidad de la empresa familiar en Extremadura, a través de la formación, del acompañamiento a las familias, del intercambio de experiencias y de la interlocución con la administración, de forma de que el éxito no solo se entienda desde el punto de visto económico, sino también garantizando que la empresa siga existiendo a través de las siguientes generaciones.

Otro factor clave para el desarrollo de la empresa familiar es contar con un marco que favorezca su crecimiento y continuidad y, en ese sentido, la fiscalidad, como el Impuesto de Sucesiones y Donaciones, debe ser diseñada para favorecer y no castigar la continuidad del negocio.

Programa Releva

Esta apuesta de AEEF por la continuidad de las empresas familiares se ha puesto de manifiesto, este año, con la puesta en marcha del Programa Releva Empresa Familiar, cofinanciado por la Junta de Extremadura y cuyo objetivo es precisamente concienciar a las empresas familiares de la importancia de planificar el proceso de relevo.

Como reflexión final, la empresa no es una herencia que se recibe de los padres, sino un préstamo que toman los hijos. Su supervivencia es la mayor responsabilidad social del empresario extremeño para que Extremadura siga afrontando los retos a los que hoy se enfrentan como la despoblación, la retención del talento y la digitalización.

Sigamos construyendo la Extremadura que todos queremos garantizando un futuro esperanzador para la sociedad extremeña.

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*Juan Carmona es presidente de la Asociación Extremeña de la Empresa Familiar (AEEF)